Comment être plus productif au bureau ?

Le JDN vous délivre quelques conseils faciles à mettre en œuvre qui vous permettront de devenir plus efficace dans votre vie professionnelle.

Bruit, sollicitations incessantes, management distant, surcharge de travail… Dans le monde de l'entreprise, il est bien souvent compliqué d'être aussi efficace que souhaité. Pourtant, il existe de nombreux moyens pour booster sa productivité.

Bien négocier ses objectifs en amont Voir le dossier Ne laissez pas votre manager vous noyer sous les dossiers. Négociez. © olegdudko - 123RF

Cela passe avant tout par votre rapport aux autres. Dans votre entreprise, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos collègues ou à négocier avec votre hiérarchie. Ne négligez pas non plus certaines techniques de gestion du temps très simples qui ont fait leurs preuves. Enfin, soulignons que si le digital peut être source de dispersion, il peut également vous aider à y voir plus clair dans votre organisation.

Pour vous permettre d'être plus efficace et productif dans votre quotidien professionnel, le JDN a fait appel à deux spécialistes :

Emmanuel Fort, coach en entreprise, fondateur et dirigeant de la société Praxis coaching

Isabelle Perrieux, formatrice et consultante en management chez Regain Conseil

Voici leurs astuces qui vous permettront de devenir le "maillon fort" de votre entreprise. La plupart sont très simples à mettre en oeuvre et peuvent avoir des effets immédiats :

Et aussi

Ces signes révélateurs d'un burn out Il est parfois difficile d'admettre que l'on est en situation d'épuisement professionnel. Pourtant, il existe certains indices qui ne trompent pas.