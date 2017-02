Comment manager un stagiaire ?

Encadrer un futur diplômé est une tâche loin d'être aisée. Voici quelques conseils pour que tout se passe pour le mieux.

Vous vous apprêtez à vous occuper d'un stagiaire pour quelques mois. Que vous ayez ou non une expérience en management, l'encadrement d'un novice en entreprise obéit à certaines règles bien précises. Montrez qu'il est attendu et désiré Voir le dossier Le stagiaire ne doit pas être accueilli dans l’improvisation. © Alexander Korzh

En aucun cas celui-ci doit être traité comme un salarié à part entière. La loi du 10 juillet 2014 relative à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires est on ne peut plus claire.

Le stage en entreprise est vu comme : "une période temporaire de formation en milieu professionnel au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme".

En d'autres termes, le maître de stage doit mettre en place un management sur mesure qui tient compte du fait que le stagiaire est avant tout là pour se former. Il est donc nécessaire d'osciller entre un rôle de manager et un rôle de professeur, ce qui suppose de connaître quelques bonnes pratiques.

Voici les onze commandements de base à appliquer pour que ces quelques mois soient une réussite pour votre stagiaire, mais aussi pour vous.

Et aussi

L'année de césure devient-t-elle indispensable pour trouver un emploi ? Pour maximiser leurs chances de trouver un premier emploi à la hauteur de leurs attentes, de plus en plus d'étudiants multiplient les stages pendant un an.