Comment retenir l'attention d'un recruteur ?

Pour réussir à décrocher un entretien d'embauche, il est nécessaire de séduire les recruteurs à distance. Deux d'entre eux vous expliquent les meilleures pratiques à adopter.

Vous avez trouvé une offre d'emploi qui correspond à vos attentes. Maintenant, le plus dur commence : inciter le destinataire de votre candidature à vous convier à un entretien d'embauche. Puis-je envoyer ma candidature directement au manager ? Voir les photos Ecrire directement au manager peut s'avérer pertinent. © Franck Boston - 123RF

Ce n'est pas une mince affaire puisque les recruteurs reçoivent souvent de nombreuses candidatures pour un seul poste. Comment se distinguer de la masse lors de la rédaction du CV, de la lettre de motivation ou du mail d'accroche ?

Voilà la question que se pose le candidat qui hésite entre plusieurs stratégies. Peut-il trouver l'adresse du manager et lui écrire directement en court-circuitant le service RH ? Peut-il montrer sa détermination en appelant le recruteur ou en lui donnant sa candidature en main propre ? Doit-il tenter le tout pour le tout et opter pour un ton décalé ?

Toutes ces questions sont bien souvent épineuses. Les mieux placés pour répondre sont les recruteurs.

Pour vous aider à vous mettre les RH ou les managers dans la poche et obtenir un entretien d'embauche, le JDN a fait appel à deux spécialistes : Christine Degioanni, ancienne conseiller de carrières Ingénieurs et cadres chez PSA et fondatrice du cabinet de conseil DreamsComeTrue, et Isabelle Goulmot, DRH d'Expertime, une société de 140 salariés spécialisée dans les services informatiques.

Voici leurs réponses aux questions que les personnes qui recherchent un emploi se posent fréquemment :

