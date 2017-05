Ces signes révélateurs d'un burn out

Il est parfois difficile d'admettre que l'on est en situation d'épuisement professionnel. Pourtant, il existe certains indices qui ne trompent pas.

7 à 10%. Selon une étude menée par Technologia, cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux, il s'agit de la proportion de salariés français concernés par le burn out. Un syndrome qui touche tous les salariés, du cadre à l'agent de maîtrise.

Les troubles du sommeil Voir le dossier Si vous commencez à dépendre des somnifères, il est temps de se poser les bonnes questions. © Tom Baker - 123RF

Le principal drame du burn out est le suivant : les personnes touchées ne sont pas toujours conscientes de la situation. Pourtant, il existe plusieurs indices qui permettent au salarié ou à ses proches de détecter le syndrome d'épuisement professionnel.

Pour vous aider à y voir plus clair, le JDN a interrogé deux spécialistes de la santé au travail :

Philippe-Georges Dabon, médecin spécialiste du burn out et auteur de l'ouvrage "Le tabou du stress au travail et la méthode pour en sortir"

Anne Caroline Moeller, coach et Associate Principale chez Dirigeants et Partenaires, qui intervient plus spécifiquement dans la prévention du stress.

Voici les facteurs qui peuvent laisser à penser que vous êtes en situation de burn out :

"Les origines du burn out sont multi factorielles", estime Anne Caroline Moeller. En somme, si vous êtes sujet à un seul des troubles définis ci-dessus, il est peu probable que vous soyez sujet au burn out. Mais si plusieurs signes se manifestent en même temps, il est temps d'ouvrir l'œil et de se poser les bonnes questions.

