A qui envoyer absolument des cartes de vœux ?

Dans une entreprise comme dans la vie, le début d'année est un moment incontournable. Il est donc stratégique de fidéliser ses partenaires à ce moment là. Voici les quatre qu’il ne faut surtout pas oublier.



















3 - Ses prospects Autres acteurs indispensables à votre entreprises, vos prospects. Ils sont, en phase de recherche et de réflexion dans le choix de leur prestataire. Vous êtes donc à priori mis en concurrence et c’est le moment de sortir “la carte” des bons vœux. Souhaitez leur une grande réussite et profitez en surtout pour affirmer votre volonté de collaborer ensemble et votre motivation à les accompagner sur leurs projets.

4 - Ses salariés

Les employés sont la ressource principale et sont souvent le rouage du bon fonctionnement d’une entreprise. La fin d’année est le moment de les féliciter et de les remercier et de leur souhaiter une bonne année à venir.Pourquoi ne pas également organiser un événement comme un dîner ou une soirée de fin d’année.

Envoyez leur une carte de vœux en les remerciant pour cette collaboration et pour leur investissement, incluez-les dans votre réussite et n'hésitez pas à ajouter un mot pour la continuité de cette collaboration.Souhaitez leur une grande réussite et profitez en surtout pour affirmer votre volonté de collaborer ensemble et votre motivation à les accompagner sur leurs projets.Les employés sont la ressource principale et sont souvent le rouage du bon fonctionnement d’une entreprise. La fin d’année est le moment de les féliciter et de les remercier et de leur souhaiter une bonne année à venir.Pourquoi ne pas également organiser un événement comme un dîner ou une soirée de fin d’année. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir votre passage en 2017 !



La tradition veut qu’à la fin d’une année on envoie des cartes pour souhaiter ses bons vœux pour l’année à venir. Cette tradition perdure avec les années et la digitalisation. Elle est toujours très appréciée de ceux qui en reçoivent. En entreprise l’envoi de cartes de vœux est une attention très appréciée. Mais à qui les envoyer ?Cela peut apparaître comme une évidence mais pourtant de nombreuses entreprise oublient de présenter leur vœux faute de temps. Pourtant, c’est une opportunité en or pour créer une relation sur la durée avec ses clients. Cela coupe la relation uniquement marchande et permet d’instaurer une relation de proximité. Profitez de cette carte pour souhaiter une grande réussite à votre client ainsi que la continuité de votre relation.Autres partenaires essentiels au fonctionnement d’une entreprise,les prestataires de service. Votre comptable, votre avocat, vos fournisseurs sont des alliés importants tout au long de l’année. Si vous en êtes satisfait la nouvelle année est le moment idéal pour leur faire savoir et les motiver à être toujours aussi investis pour votre entreprise.