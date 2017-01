Robotisation et IA : les "supers pouvoirs" de la machine au service de la RH augmentée

Avec l’émergence récente de l’IA et des robots, les RH se digitalisent. Comment les professionnels de ce champ d'activité peuvent-ils tirer parti de ces nouveaux outils pour accompagner au mieux la transformation de leur fonction et celle de l’entreprise ?

Le grand public connaît déjà les robots conversationnels ou chatbots. Ces assistants virtuels, ou agents conversationnels, sont dotés d’une intelligence artificielle. Ils accompagnent de plus en plus souvent nos usages quotidiens, qu’il s’agisse de formuler une demande sur des sites web ou d’utiliser les applications de nos smartphones. L’entreprise n’échappera pas à ces chatbots. Une fois à son bureau, il suffira au collaborateur d’ouvrir une fenêtre de dialogue de son smartphone, pour dialoguer en langage naturel avec un chatbot RH. Par exemple, ce dernier peut lui apporter instantanément un premier niveau de réponse sur une question liée à ses droits à congés et, si besoin, enchaîner directement sur des actions simples, comme créer une demande de congés dans le système.

Les robots pour gérer les tâches automatisées de back office RH

Il existe d’autres familles de "robots" non conversationnels. Bien que n’étant pas en interaction ou en dialogue avec les utilisateurs comme les chatbots, ils sont également doté d'intelligence artificielle. Ayant perçu tous leurs avantages pour des opérations de type back office, le domaine des ressources humaines commence à s’en saisir.

L’objectif est de renforcer l’automatisation des tâches purement opérationnelles pour optimiser le temps des gestionnaires RH : c’est la RPA ou Robot Process Automation. Cet outil permet d’introduire au sein même des systèmes informatiques des algorithmes qui utilisent les capacités du machine learning. Ces assistants d’un nouveau genre n’ont pas leur pareil pour gérer des tâches administratives et routinières, telles que le traitement de volumes d’informations gigantesques, provenant de sources variées et avec des contraintes d’immédiateté importantes. Ils apportent notamment une aide dans la gestion de processus cycliques et structurés par des contraintes réglementaires.

Intelligence artificielle et intelligence humaine : trouver le bon curseur

Aujourd’hui, le défi posé à la fonction RH est de trouver le bon curseur entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Comment - et jusqu’où - tirer parti des potentialités des robots pour gagner en rapidité et efficacité, tout en utilisant les capacités humaines de décision et de contrôle ? Tout en gardant la maîtrise de la validation finale et la possibilité de traiter eux-mêmes des points très spécifiques, les professionnels de la fonction RH pourront bénéficier de l’aide de robots intelligents pour une efficience décuplée. Ainsi, on pourra parler de "RH augmentée". Elle permet par exemple à des robots de soutenir les gestionnaires RH, dans l'un des domaines les plus chronophages de leur fonction : la gestion des déclarations sociales. Avec la DSN, la nouvelle déclaration sociale nominative totalement dématérialisée, la fonction RH évolue vers plus de supervision et de pilotage.

Une mise en pratique grandeur nature : les robots au service de la déclaration sociale nominative

Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle déclaration simplifiée, la déclaration sociale nominative, a été généralisée à toutes les entreprises. Elle remplace l’ensemble des déclarations périodiques ou événementielles habituelles. Cette déclaration concerne un aspect extrêmement complexe et engageant de la fonction RH, où les notions de sécurité, de conformité et de qualité des données déclarées sont critiques. Illustrant l’efficace dosage entre intelligence artificielle et intelligence humaine, de nouvelles solutions, avec la puissance des algorithmes, peuvent dès à présent aider les professionnels RH à optimiser leur temps sur la gestion déclarative. Les robots se chargent d’une grande partie des tâches répétitives à faible valeur ajoutée et de l’automatisation des contrôles et des audits. Les professionnels RH disposent ainsi d’informations pré-traitées, de notifications et d’alertes ciblées. Ils peuvent donc concentrer leur expertise sur les vérifications prioritaires et sur les décisions urgentes.

La fonction RH, soutenue par les robots intelligents, est aujourd’hui en mesure de se libérer de certaines tâches administratives chronophages et d’optimiser sa performance. Ainsi augmentée, elle peut se concentrer sur les éléments humains de sa mission et l’accompagnement des défis de transformation de l’entreprise.