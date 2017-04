L’intelligence collective des collaborateurs : atouts des entreprises pour relever le défi de l’innovation

Pour rester compétitive et au goût du jour, une entreprise est tenue d'innover. Pour cela, la meilleure chose à faire est de se baser sur l'intelligence de leurs propres salariés.

Les temps changent, et les dirigeants savent qu’ils n’ont pas d’autres choix que de s’adapter ou de disparaître : 80 % d’entre eux estiment que leurs modèles économiques sont menacés (McKinsey, 2015). Les grandes entreprises sont confrontées à des défis de taille : comment rester compétitif et au goût du jour, alors que le marché est en constante évolution ? Quels sont les moyens les plus efficaces pour faire face à une concurrence qui n’hésite pas à réduire considérablement les marges ? Comment attirer et fidéliser les clients, alors qu’ils ne jurent que par la dernière nouveauté ? La réponse à toutes ces questions réside dans la capacité des entreprises à innover... mais pas n’importe comment !

À l’heure actuelle, bien que pleinement conscientes de l’importance d’innover, les entreprises sont confrontées à ce que l’on pourrait appeler une crise de l’innovation. Les collaborateurs ont souvent le sentiment que leurs nouvelles idées sont peu prises en compte et analysées. Ils se désintéressent alors des programmes d’innovation, car ils sont persuadés qu’ils ne seront pas récompensés ou reconnus pour leurs bonnes idées. Les bonnes intentions et l’enthousiasme donc ne suffisent pas. Le problème semble résider dans la façon dont les entreprises mettent en place les projets d’innovation.

Ainsi, en mettant en synergie les idées de chacun, la collaboration produit un environnement favorable à l’innovation. Là où le management classique peut paralyser les initiatives et les idées, le management moderne casse les codes hiérarchiques et les silos et favorise l’émulation collective.

Les idées changent, les outils se démocratisent et prolifèrent : plateforme de travail collaboratif, fab lab d’entreprises, partenariats privé public... La valeur se crée de plus en plus dans la capacité à travailler ensemble et à favoriser la fluidité des relations entre des acteurs d'horizons différents.

Former la culture de l’entreprise à l’innovation et engager les salariés

Les dirigeants et les équipes opérationnelles doivent revoir leurs stratégies en adoptant une approche disciplinée et structurée pour booster la capacité d’innovation de l’entreprise. Les projets d’innovation étant des projets stratégiques décisifs, il faut les traiter en tant que tels, en mettant en place les outils et les processus appropriés pour une efficacité et une agilité optimales.

Il est également crucial d’éviter de se consacrer uniquement aux produits et à l’innovation progressive. Malgré l’importance de cette dernière, c’est en se concentrant sur les besoins et les attentes des clients que l’on crée de la valeur ajoutée. L’entreprise doit être centrée sur le client et s’inspirer de ses idées générales.

Innover, c’est aussi faire appel à de nouveaux contributeurs. Si l’entreprise compte uniquement sur la R&D pour innover, elle commet une grave erreur. Il faut au contraire exploiter l’intelligence collective de l’entreprise en faisant participer toutes les équipes aux discussions, ce qui implique de valoriser les idées des collaborateurs et de mettre en application les propositions les plus prometteuses. On aura ainsi une avalanche de nouvelles idées dans toute l’entreprise et la motivation des collaborateurs sera stimulée avec une opportunité de contribuer à la réussite de la société.

Mon dernier conseil concerne la culture de l’entreprise. Pour favoriser l’innovation, il est essentiel de développer une culture entrepreneuriale et de former le personnel à la pensée innovante. Il faut promouvoir l’originalité en encourageant ses collaborateurs à exprimer leurs opinions et à défendre leurs points de vue. Poser systématiquement la question "pourquoi ?" aide à identifier les causes des problèmes et à trouver des solutions innovantes pour les résoudre. Enfin, une culture d’innovation est synonyme d’ouverture d’esprit. Il est important de créer des liens entre les collaborateurs, quels que soient leur poste, leur service et leur niveau hiérarchique.

La nécessité à être innovant n'a jamais été aussi vraie pour rester compétitif et attractif. Former le management à prendre le virage de la modernité dans la dynamique collective de la créativité, voilà un enjeu de taille incontournable que les entreprises les plus innovantes sauront relever !