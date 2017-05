Voici comment réussir un bon questionnaire en ligne

Le questionnaire en ligne doit être primordial pour toute personne ou entreprise souhaitant effectuer une enquête ou sondage d'opinion efficacement. Ces quelques conseils devraient vous aider.

Tout questionnaire doit être élaboré efficacement pour obtenir des réponses pleines et suffisantes. Un bon questionnaire se base sur des critères spécifiques et stratégiques pour permettre un tri rapide et facile des résultats, mais aussi pour pouvoir émettre des statistiques.

La première chose à faire si vous voulez faire un questionnaire en ligne, c’est vous poser la question suivante : pourquoi je mène cette enquête ou étude de marché ? Une fois que vous avez défini cet objectif, il est important de le mentionner au début du questionnaire, car cela incitera les internautes à faire la part des choses.

En choisissant de créer un questionnaire en ligne, vous devez vous rendre compte que les internautes ne vont pas passer une demi-journée à répondre à vos questions. Certains le font parce qu’ils le veulent bien, mais d’autres par simple curiosité. Du coup, votre questionnaire doit être captivant du premier abord.

Il ne doit pas être trop long, car les gens se déconnecteront au bout de trois questions. Choisissez les bonnes questions et évitez toute répétition car cela pourrait les confondre dans leurs réponses, ce qui ne vous facilitera pas la tâche.

Un ordre logique des questions

Pour que les enquêtés puissent structurer le fil de leurs idées, le questionnaire doit suivre un ordre logique. En effet, si vous voulez élaborer un questionnaire en ligne, sachez que les questions doivent aller du simple au complexe et du général au spécifique. Surtout, évitez que les questions ne se contaminent les unes aux autres.

Poser des questions subtiles

Si vous voulez obtenir des réponses honnêtes, il faut savoir poser les bonnes questions. L’avantage avec le questionnaire en ligne, c’est que les enquêtés peuvent prendre un temps de réflexion avant de répondre à votre question. Cela peut être un avantage car dans le cas d’un micro-trottoir, les enquêtés peuvent se rendre compte une fois le questionnaire terminé qu’ils auraient pu ajouter deux ou trois autres arguments.

Des fois, il pourrait être plus stratégique de poser des questions fermées, c’est-à-dire dont la réponse ne peut être que oui ou non afin de faciliter le tri. Cela s’utilise surtout lorsqu’il est question de sondage d’opinions. Dans ce cas, il faut également privilégier les questions à choix multiples. Par ailleurs, n’oubliez pas qu’il existe de nombreuses options intéressantes sur l’élaboration d’un en questionnaire ligne, comme Dragnsurvey.

Les enquêteurs doivent constamment se mettre à la place des enquêtés au moment de créer un questionnaire en ligne. Le niveau intellectuel des internautes n’est pas le même, alors il faut un questionnaire simple et adapté à tous. Par ailleurs, il existe une catégorie de personnes qui utilisent internet. Les adolescents et les jeunes sont les plus touchés, donc le questionnaire doit être pensé en ce sens.

En suivant ces quelques astuces dans l’élaboration de votre questionnaire en ligne, vous serez sûr de recueillir un maximum de réponses. Le tout est de savoir susciter l’intérêt des internautes, tout comme vous tenteriez de vendre une maison ou une voiture. Il faut avoir une bonne stratégie pour obtenir des résultats.

Ce qu’il faut éviter avant tout, c’est de manipuler les questions pour obtenir les réponses souhaitées. Si vous voulez avoir des réponses fiables, vous devez vous montrer honnête et traiter les résultats quels qu’ils soient.