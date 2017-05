Entretien vidéo différé : comment ça marche ?

Le recrutement vidéo différé interdit toute interactivité entre le candidat et le recruteur et peut avoir un impact négatif sur la motivation de certains candidats qui auront le sentiment de ne pas être véritablement considérés.Elle peut se révéler extrêmement stressante pour le candidat.De ce fait, c’est une formule qui est surtout utilisée lors de process de recrutement lourds et internationaux de jeunes diplômés.

Comment réussir un entretien en vidéo différé ?



Connectez-vous à la plateforme pour vous entraîner sur la question test, quelques jours avant la date de réponse limite qui vous a été indiquée et prenez connaissance des conditions exactes de l’exercice.Enregistrez votre réponse à la question test (non envoyée au recruteur) pour vérifier le cadrage, mais surtout pour vous assurer que votre réponse est compréhensible et prendre la mesure du temps qui vous est impartiAssurez-vous alors que votre visage est suffisamment expressif et n’oubliez pas de sourire, même si vous êtes juste devant votre écran.Attendez-vous à une série de questions plutôt génériques qui, une fois décryptées, s’avèrent souvent assez classiques. En revanche, soyez donc au point sur l’entreprise (ses valeurs, ses produits …), et surtout, sur votre motivation.Préparez donc à l’avance ces sujets de manière très structurée. Il vous sera alors plus facile d’articuler une réponse pertinente à la question qui vous sera posée mais aussi de gérer votre temps.Ne cherchez pas à vouloir à tout prix occuper votre temps de parole en "meublant", vous diluerez votre pensée et perdrez en impact.Choisissez, pour passer votre test, le moment où vous êtes en pleine possession de toutes vos capacités intellectuelles. C’est un exercice qui peut être stressant et particulièrement exigeant en termes de concentration et de réactivité.