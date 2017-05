La personnalité, vecteur de performance en entreprise

Se sentir bien au travail

Au travail comme ailleurs, le fait de se sentir bien, à l’aise et utile donne des ailes. Ainsi, un employé qui est intéressé par son travail, qui arrive à maintenir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle (et donc à préserver sa santé), qui a de bonnes relations avec ses collègues et qui travaille dans une bonne ambiance, sera d’autant plus productif.

Cela semble un dessein utopique. Pourtant, c’est grandement réalisable et les entreprises le comprennent de plus en plus en se rendant compte qu’il existe bel et bien une corrélation entre la réussite d’une entreprise et le bien-être de ses employés. C’est pourquoi les recruteurs s’intéressent davantage au lien entre le candidat et l’entreprise tissé par leurs valeurs communes. Comme dans une famille, une bande de copains ou une équipe sportive, les collaborateurs doivent avoir une histoire commune, un leitmotiv commun et des aspirations individuelles qui ne se heurtent pas.



"Lorsqu’il y a un fit entre un candidat et l’employeur, ce dernier peut compter sur l’employé non seulement parce que les compétences de ce dernier sont écrites sur un CV et mises en scène dans une lettre de motivation mais aussi parce qu’il existe un lien entre le candidat/ employé et le recruteur / employeur à travers sa personnalité et les valeurs qu’ils partagent. Du sens, donc, mais aussi du lien".

(Etude “Actifs et recrutement : trouver l’emploi qui me correspond” du CSA en collaboration avec Monkey tie - Avril 2014).

Plus que du bon sens, prendre le temps de s’intéresser aux qualités humaines d’un candidat est également une garantie de performance et de productivité pour l’entreprise qui s’assure de la pérennité de ses talents et de leur épanouissement professionnel.