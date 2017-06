Comment rendre son entreprise performante ?

Performance d’une entreprise, de quoi parle-t-on ?



La performance d’une entreprise est une notion très large, qui englobe tout un ensemble d’éléments. Généralement mesurée avec des indicateurs clés (KPI ou key performance indicators ), elle regroupe principalement les aspects commerciaux, organisationnels et sociaux. L’objectif principal d’une société est sa pérennité, directement liée à son bénéfice. Mais sa performance s’étend bien au-delà de ces simples critères.

Voici quelques indicateurs :

- Performance organisationnelle: productivité , taux d’absentéisme, accidents du travail , coûts de production, marges , capacité de production, etc.

- Performance sociale (et environnementale): turnover du personnel, production de déchets, consommation énergétique, etc.

Évidemment, la concurrence impacte plus ou moins directement ces différents facteurs. Pour rester performante, l’entreprise doit donc contrer ses concurrents!



Connaissez vos concurrents



Quelle que soit son activité, son secteur et sa taille, l'immense majorité des entreprises doivent faire faire à une concurrence , directe ou non. Cet aspect varie souvent selon la maturité du marché. Il peut s’agir de sociétés commercialisant des produits et services identiques ou de substitution.