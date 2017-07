Parole de RH : l'été est une bonne période pour trouver un emploi

Les personnes en recherche active d’emploi pensent que les recrutements dans s’arrêtent pendant l’été. Certes, l’activité économique au mois d’août baisse mais le nombre d’offres d’emploi reste assez conséquent car les employeurs préparant la rentrée. C'est donc le bon moment de se démarquer.

Pendant l’été, les recrutements continuent dans beaucoup d'entreprises alors profitez de ce moment pour trouver le job idéal.Voici 5 raisons qui devraient vous convaincre d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation





Les entreprises doivent assurer les demandes de recrutement pour la rentrée





L’été est une période de préparation avec une recherche toujours active de candidats pour répondre aux demandes des opérationnels. Les jeunes diplômés ont aussi intérêt à rester en recherche active pendant cette période. Les recruteurs continuent à recruter ce type de profil pendant l’été.





Une concurrence plus faible





C’est l’une des raisons les plus importantes. Les postes à pourvoir sont sans doute moins nombreux, mais les candidats aussi ! Le candidat qui reste actif dans sa recherche d’emploi pendant l’été a plus de chance d’être sélectionné. Pour les recruteurs, c’est aussi une preuve de motivation.





Des recruteurs plus disponibles et plus sereins





L’activité au bureau étant en légère baisse, les recruteurs sont plus disponibles, plus détendus. Cette ambiance sereine favorise l'étude des candidatures. Les recruteurs accordent plus d'attention à votre dossier. A noter également : les recruteurs sont plus facilement joignables au téléphone car ils sont moins en réunion ou en entretien. Une chance supplémentaire pour vous de les relancer par téléphone et pourquoi pas de décrocher un entretien.





La recherche à distance





Vous pouvez poursuivre votre recherche d’emploi en étant sur votre lieu de vacances, via votre mobile, votre ordinateur portable et vérifier régulièrement les offres d'emploi. Par contre, si vous décrochez un rendez-vous, restez disponible rapidement. Ce serait dommage de rater un entretien important. Un lieu de vacances en France est donc à privilégier.





Peaufiner votre candidature, développer votre réseau





Vous pouvez profiter de cette période calme pour retravailler votre CV, l'actualiser dans les CVthèques… C'est également le moment de développer votre réseau : les vacances sont une période propice aux rencontres. Il est possible de développer son réseau de manière informelle et saisir de nouvelles opportunités professionnelles.





En résumé, la recherche d’emploi doit être une veille permanente, même l’été car le job idéal ne prend pas de vacances ! Alors gardez l'œil, restez actif et sortez du lot ! Rien ne vous empêche en parallèle de profiter de votre famille et de vos amis. Accordez-vous des moments de détente pour être en pleine forme en septembre. Le bon rythme est de planifier chaque jour une à deux heures pour votre recherche d'emploi. Et tenez-vous prêt pour un rapide déplacement si vous décrochez un entretien. Le recruteur appréciera votre motivation et votre flexibilité.