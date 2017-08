Les Mooc ne prennent pas de vacances

Bureaux vides, managers absents…, les entreprises tournent au ralenti en août. Et si c’était le meilleur moment pour se former et monter en compétences ? Cette période d’accalmie est l’occasion pour l’entreprise et les RH de faire le point sur les dispositifs internes existants et de conseiller le salarié sur les possibilités qui s’offrent à lui.

Très souvent oubliés, les livres, les journaux, les articles restent pourtant les outils d’information les plus traditionnels et des sources inépuisables de connaissances sur une multitude de sujets, aussi bien généraux que techniques. Le livre est un moyen efficace de s’informer sur un sujet choisi, le plus souvent traité par un réel expert, et surtout accessible sans réseau ! Monter en compétences, depuis la plage, peut avoir un certain charme, non ?

Néanmoins, ces supports sont de moins en moins en vogue et sont régulièrement boudés par le public au profit des nouveaux moyens de formation online : les tutoriels, les conférences ou encore les Mooc, qui ont le vent en poupe ces dernières années.Ces trois outils pourraient être considérés comme similaires mais ont chacun leurs spécificités :

Le tutoriel est ce qu’il est possible d’appeler "l’étape n°1", où le degré d’apprentissage est le moins fort et surtout solitaire. Efficace si le salarié souhaite monter en compétences, le tutoriel crée toutefois un apprentissage descendant, c’est-à-dire que l’apprenant va uniquement intégrer ce qui est diffusé par la vidéo, sans pouvoir entrer en contact avec le professionnel (qui n’en est pas forcément un d’ailleurs) l’ayant réalisé.

Par contre, le format de cette vidéo est souvent très court, pouvant aller de quelques secondes à quelques minutes, idéal pour se former en vacances si le salarié ne dispose que de très peu de temps.

Ce format est parfait si l’apprenant cherche réellement à approfondir un sujet en particulier. Généralement animé par de véritables experts ou référents dans un secteur donné, les sujets évoqués sont traités en profondeur pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Si la conférence est en live, il est parfois possible de poser ses questions directement pour avoir une réponse dans l’immédiat. Si ce n’est pas le cas, les conférences consolident, autour de leur diffusion, une communauté de personnes passionnées qui peuvent être à même d’apporter une réponse rapidement à l’apprenant.

Mais le format le plus intéressant pour s’auto-former et monter en compétence est sans conteste le Mooc. Pour rappel, un Mooc est un cours, souvent universitaire, en ligne et ouvert à tous. La particularité du Mooc est qu’il est, dans la plupart des cas, certifiant.

Ainsi, il est possible de le mettre en avant sur un CV, un profil LinkedIn, mais surtout de le faire valoir au sein de son entreprise. Le Mooc valide réellement une montée en compétence sur un sujet choisi. Son format séquencé s’adapte aussi très bien à la période estivale, même si celle-ci est assez creuse en termes d’inscription à ce type de formation. Pour autant, il existe des Mooc permanents sur des sujets divers et variés, notamment sur les compétences "outils" comme Excel, les langues étrangères… fortement utiles dans le monde de l’entreprise ou la recherche d'emploi (rédaction d'un CV en anglais ou encore d'une lettre de motivation en anglais par exemple).

L’entreprise elle-même, à travers ses RH, a aussi un rôle à jouer dans la montée en compétence estivale de ses salariés. Par le passé, l’été était l’occasion de remettre simplement à jour les documents de formation. Aujourd’hui, il existe de nombreux services permettant aux entreprises de recommander et de sélectionner les meilleurs contenus externes en ligne.

Le Responsable RH peut aller encore plus loin en présélectionnant, dans ces contenus, ce qui sera le plus adapté au salarié. Il pourra alors lui communiquer une liste en lien avec sa demande, ou simplement pour l’inciter à monter en compétences, qu’il parte en vacances ou non.

En conclusion, l’été est une période idéale pour remettre à niveau ses connaissances et acquérir de nouvelles compétences. Plus aucune excuse, plusieurs solutions existent selon les besoins exprimés et permettent d’appréhender la rentrée sous les meilleurs auspices !