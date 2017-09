Se former au web : quelle formation emprunter ?

Chronique de Matthieu Espaze NextSeo 06/09/17 12:51

Travailler dans l’univers du web attire de plus en plus de personnes. Mais où se former et quelles études choisir ? Voici ici les principales formations pour accéder aux métiers d’internet.

En permanente évolution, le web offre un imposant catalogue de nouveaux métiers : webdesigner , mais aussi rédacteur web , trafic manager, responsable e-marketing, et bien d’autres encore.Que vous soyez plutôt branché communication, commerce ou graphisme, vous trouverez forcément votre bonheur version 2.0. Et ce secteur recrute ! Ingénieur, techniciens supérieur, licencié : ne reste plus qu’à choisir quel sera votre futur diplôme.Travailleurs, professionnels du web, étudiants, personnes en recherche d’emploi : tout le monde peut accéder à une formation web. Le tout est de choisir la bonne. Les principaux cursus d’études en Internet vont du bac+2 au diplôme bac+6, sans compter les formations pro : de quoi ravir tous les projets professionnels. Sans plus de suspens, les voici :- BTS design graphique option communication et médias numériques- Bachelor multimédia- Licence pro métiers de l'internet- Master chef de projet web- Master spécialisé web- La formation continue destinée aux adultes (à distance grâce aux Mooc mais aussi en présentielle). Bonus, les salariés peuvent utiliser leur compte personnel de formation ( CPF ) pour financer leur formation. Notons que le CPF fait désormais partie intégrante du Compte personnel d'activité (CPA).Ceci n’est qu’un aperçu des différents niveaux d’études accessibles : si vous voulez consulter les formations web reconnues par l’État dans leur intégralité, vous pouvez vous rendre ici !La plupart du temps, les études en web peuvent débuter dès l’obtention du baccalauréat : c’est notamment valable pour les BTS et les bachelors. Aucun prérequis en web ne semble être attendu : la première année d’études se charge de former les étudiants aux bases fondamentales d’internet. Les années suivantes servent d’approfondissement et de spécialisation.D’ailleurs, arrêtons-nous un instant sur le programme en formation web. S’il varie en fonction du cursus et de la filière choisie, certaines matières sont communes à tous les parcours.

Les études de web, c’est donc pour tout le monde ! Adultes, étudiants, à la recherche d’une formation longue ou courte, avec ou sans expérience dans le web.



Où se former au web ?



Le meilleur endroit pour suivre une formation en web est sans surprise... une école de web. Supdeweb, l’EEMI ou encore l’ECV digital vous attendent pour vous proposer un enseignement exclusivement tourné vers les métiers du numérique.

Pour la formation professionnelle, même principe : ces écoles proposent souvent un parcours en formation continue, idéal pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de se rendre sur les bancs de l’école.



Pour faire financer ces études, qui sont généralement payantes, car privées, il vous sera possible de passer par un FONGECIF (pour les professionnels) ou par l’alternance (pour les étudiants).