Travail : comment vaincre le blues de l'automne ?

Chronique de Thibaut Behaghel LastPass 25/09/17 10:58

L'automne est arrivé parmi nous. Et beaucoup vont ressentir une forme de mélancolie qui peut avoir des conséquences sur notre humeur et notre vie professionnelle. Par chance, il existe des solutions pour la vaincre.

Fin septembre, les salariés ont désactivé leurs messages d’absence , mais peinent souvent à revenir du mode vacances et à retrouver leur productivité malgré l’accumulation de cafés. Cette situation peut avoir des effets indésirables sur le plan de la sécurité compte tenu des nombreux mots de passe oubliés et des mises à jour (très) en retard. C’est donc le moment idéal pour réaliser un audit des processus et pratiques en place pour améliorer les workflows et renforcer la sécurité. En effet, cette approche aidera les salariés à réussir au mieux leur reprise et permettra de tenir le blues du retour de vacances à l’écart.





Faites respecter les protocoles des réunions





Respectez les heures de début et de fin des réunions (et assurez-vous de n’en laisser aucune sans heure de fin). Terminez chacune par des points d’action pour pousser les participants à rester concentré et productif. Désignez une personne pour prendre des notes. N’y voyez pas une formalité désuète, mais plutôt une pratique essentielle pour rendre compte des thèmes abordés, des points d’action énoncés et des individus responsables de leur exécution. Sans prise de notes, il devient difficile de faire part des attentes et de maintenir une comptabilité après coup. Enfin, fixez un ordre du jour et laissez un peu de temps pour des questions. Cela vous permettra de garder le contrôle de vos réunions, tout en laissant la place pour des remarques intéressantes.





Effectuez toutes vos mises à jour en attente





N’ignorez pas les boîtes de dialogue vous invitant à mettre à jour vos logiciels. Bien que ces derniers fonctionnent probablement normalement, et même si vous trouvez l’opération peu pratique voire pénible, n’oubliez pas que les développeurs ne proposeraient pas des mises à jour sans raison. Souvent, leur but est de rendre votre appareil plus sécurisé et à l’abri des menaces non identifiées. Ne commencez pas votre rentrée en cliquant sur le bouton "Me le rappeler ultérieurement" sous peine d’exposer votre infrastructure informatique à des risques inconnus.





Mettez à jour vos mots de passe arrivés à expiration





Vous connaissez le refrain : vous revenez de deux semaines de vacances au soleil et êtes incapable de vous souvenir de ce que vous avez mangé la veille, alors vos mots de passe... De son côté, le service informatique doit s’assurer que les codes des employés ne soient pas faibles, réutilisés à l’identique sur différents services, ou arrivés à expiration. Cette pratique prend encore plus d’importance lors des retours de vacances, notamment parce que les salariés sont susceptibles d’avoir accédé à leurs messageries d’entreprise sur des réseaux sans fil ouverts, mettant ainsi leurs données professionnelles à portée de main des pirates. Pour simplifier ce processus et sécuriser l’ensemble de vos identifiants, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ces outils évaluent le niveau de sécurité des mots de passe de votre coffre-fort et vous permettent de repérer ceux qui posent problème.





Adoptez une culture favorable au travail à distance





Avec les outils adaptés, le travail à distance ne rime pas forcément avec une baisse de productivité. En réalité, cette pratique peut offrir de précieuses économies de temps et de ressources. Les employés peuvent ainsi rester productifs même lors de déplacements professionnels, de réunions, de déjeuners, etc.

La collaboration et l’organisation sont le dénominateur commun de l’ensemble de ces suggestions, et sont essentielles pour vaincre le blues du retour de vacances. Avec une collaboration saine, tout le monde se sent écouté, les réunions sont plus productives, les idées novatrices donnent naissance à des résultats de meilleure qualité, et tout cela profite en retour à l’entreprise. N’importe qui peut mettre ces conseils simples en pratique pour une rentrée moins difficile.