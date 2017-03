Les locaux de GroupM : verdure et zen à Neuilly-sur-Seine

Les collaborateurs de l'agence média bénéficient d'un cadre de travail enviable en région parisienne : vaste jardin, rooftop, terrain de pétanque, bibliothèque....

Situé à la frontière entre Neuilly-sur- Seine et Levallois Perret, le siège social de GroupM réunit près de 800 salariés. GroupM est le regroupement de plusieurs agences web et d'agence de publicité qui appartiennent au groupe WWP : Maxus, MEM, Mediacom, Mindshare, KR Media et Keyade. Un jardin de 4 000 m2 Voir les photos Véritable luxe en région parisienne, le siège social de GroupM, regroupement de plusieurs agences web et d'agence de publicité... Lire la suite , est entouré d'un vaste jardin de 4 000 mètres carrés. Celui-ci est organisé sur les modèles des jardins de curé d'antan. Les arbres et les plantes ne sont pas taillés au cordeau. En déambulant sur les sentiers du parc, les salariés ont l'impression d'être très éloignés de l'agitation et de la pollution francilienne.

Réduire © WTTJ

Cette kyrielle d'agences a été regroupée dans un bâtiment conçu en se basant sur deux mots-clés : nature et zen. Le but est de favoriser la création, l’émergence d'idées nouvelles et le bien-être au travail. Une fois passé la porte d'entrée, le visiteur peut se croire n'importe où, sauf en région parisienne.

Les dix photos de ce bâtiment ont été sélectionnées par notre partenaire Welcome to the Jungle, site d'emploi au service de la marque employeur.

Et aussi