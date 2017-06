Chez NewQuest, le travail devient un jeu Magazine

Située à Chambéry l'agence digitale NewQuest a un impératif : travailler en s'amusant tout en mettant la Savoie à l'honneur. Trottinettes, bar à fromage, espaces de travail dans des télécabines, terrasse panoramique… Rien n'est laissé au hasard pour attirer et fidéliser les 80 collaborateurs du groupe. Les photos ont été sélectionnées par notre partenaire Welcome to the Jungle, site d'emploi au service de la marque employeur.



© WTTJ