Loi Travail (réforme du travail) : ce que changent les ordonnances

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du code du travail est la suite de la Loi Travail. Le président de la République en a signé les ordonnances le 22 septembre.

Emmanuel Macron l'avait annoncé durant la campagne présidentielle, il compte réformer le code du travail en allant au-delà de la Loi Travail. Cette loi portée Myriam El Khomri, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 21 juin 2017 grâce à l'article 49-3. Elle vise à augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse. Mais elle a également pour objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés. De nombreux décrets sont déjà entrés en vigueur sous le quinquennat de François Hollande. Pour atteindre ses objectifs, Emmanuel Macron a prévu d'agir par ordonnances au cours de l'été 2017. Le contenu des ordonnances a été officiellement présenté par le premier ministre Edouard Philippe et par Muriel Pénicaud, ministre du Travail au cours d'une conférence de presse le 31 août 2017 à l'hôtel Matignon. Au total, la réforme du Code du Travail prend la forme de 5 ordonnances d'un total de 160 pages. Le projet sera présenté officiellement lors du Conseil des ministres le 22 septembre. Les ordonnances devraient entrer en vigueur à la fin du mois de septembre.

14:54 - Jean-Luc Mélenchon solidaire des routiers Le leader de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône a publié un tweet le lundi 25 septembre pour soutenir l’action des routiers mobilisés contre la réforme du Code du travail. Mon soutien aux #routiers qui se battent contre les #ordonnances. L'opposition au coup d'État social de #Macron ne cesse de s’amplifier. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 25 septembre 2017

14:48 - L’organisation des PME du transport routier dénonce les blocages Le lundi 25 septembre, à l’appel des syndicats CGT Transports et FO Transports, des routiers bloquent certains dépôts d’essence pour protester contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. Une situation dénoncée par l’organisation des PME du transport routier (Otre). Dans un communiqué diffusé le 25 septembre, l’organisation "dénonce une nouvelle fois ces discours qui sous couvert d’appel à une mobilisation massive contre les ordonnances, manient les contrevérités pour exciter les peurs et les inquiétudes des salariés du transport routier". Selon l’Otre, les manifestants ne protestent pas vraiment contre la loi Travail : "l’Otre dénonce l’amalgame volontaire entre l’appel à la grève lancée contre les ordonnances et des revendications de branche pour lesquelles des travaux sont en cours".

22/09/17 - 14:22 - Les ordonnances signées Entouré de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, le chef de l'Etat a signé les ordonnances de la loi travail en direct à la télévision, à l'issue du conseil des ministres.

21/09/17 - 17:10 - A Marseille, Emmanuel Macron est interpellé sur la Loi Travail En visite officielle à Marseille le jeudi 21 septembre, le président de la République a été interpellé par une salariée en reconversion professionnelle. Emmanuel Macron pris à partie à Marseille sur la loi Travail. Ecoutez l'échange tendu avec une manifestante : pic.twitter.com/z3dNXuRgms — BFMTV (@BFMTV) 21 septembre 2017

21/09/17 - 10:57 - Pour Jean-Luc Mélenchon, Macron est Blair et Thatcher dans une seule personne Le jeudi 21 septembre, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, était l’invité de la matinale de RTL. L’occasion pour lui de revenir sur les propos d’Emmanuel Macron et de certains membres du gouvernement à l’égard des opposants à la réforme du Code du Travail par ordonnances : "Nous avons été traité de névrosés aux passions tristes par un ministre, d’emmerdeurs par un autre". Selon le député des Bouches-du-Rhône, ces propos sont le signe d’une lutte des classes : "Monsieur Macron est un homme intelligent, déterminé qui n’improvise pas autant qu’on ne voudrait le croire. Il est Blair et Thatcher dans une seule personne. Il dit clairement à tous les libéraux : il y a un chef, c’est moi et on va leur rentrer dedans. Une élection n’est pas un blanc-seing (…). Quand il parle de la rue, c’est un vocabulaire très connoté. Nous sommes alors des sortes d’émeutiers, une masse confuse".

21/09/17 - 10:39 - Grève du jeudi 21 septembre : ce qui est prévu A la veille de la présentation officielle des ordonnances en Conseil des ministres, un mouvement de grève est organisé par certains syndicats tels que la CGT et Solidaires. Plusieurs manifestations sont prévues dans toute la France. Comme le 12 septembre, la principale manifestation partira de la place de la Bastille à Paris à 14 heures. Des grèves sont prévues dans les transports en commun. 80% des trains Intercités circuleront. Les lignes les plus touchées seront Paris-Limoges-Bordeaux et Bordeaux-Marseille. Si 84% des TER devraient circuler normalement, en Bourgogne, seuls 50% des trains sont maintenus contre 60% en Franche Comté et 62% en Aquitaine. Des blocages sont prévus dans certaines zones portuaires comme Le Havre, mais aussi dans certaines universités comme Tolbiac.

20/09/17 - 10:18 - De New York, Emmanuel Macron s’exprime sur la loi Travail Ne pas parler des affaires intérieures de la France lors d’un déplacement à l’étranger. Cette règle non écrite, n’est pas suivie par Emmanuel Macron. Après avoir créé la polémique à Athènes le 7 septembre en utilisant le terme de fainéants, le président de la République s’est exprimé sur la réforme du Code du Travail de New York. Dans une interview accordée à la journaliste vedette de CNN Christiane Amanpur, il a déclaré : "je crois à la démocratie, mais la démocratie n’est pas la rue (…). Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement".

18/09/17 - 14:10 - Les cheminots appelés à la grève le 21 septembre Après les routiers le lundi 18 septembre, c’est au tour des cheminots de se mobiliser contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. L’Unsa ferroviaire, la CGT et Sud Rail ont appelé d’un commun accord à une grève le jeudi 21 septembre, soit la veille de la présentation officielle des ordonnances en Conseil des ministres. Il s’agit de la seconde grève dans les transports en commun sur le mois de septembre. Le 12 septembre le trafic SNCF, notamment en Ile-de-France, avait déjà été perturbé dans le cadre de la journée de protestation syndicale. Soulignons que l’Unsa ne s’était pas mobilisée le 12 septembre.

18/09/17 - 10:44 - Réforme du travail : la loi d’habilitation publiée au Journal officiel Voilà une information qui n’a pas fait les gros titres de la presse ce week-end. Et pourtant, elle est d’importance. La loi d’habilitation qui autorise le gouvernement à réformer le Code du Travail par ordonnances a été publiée le samedi 16 septembre au Journal officiel. Plus précisément, il est écrit que "dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est autorisé prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi", afin de réformer le marché du travail. La promulgation des ordonnances devrait avoir lieu durant la dernière semaine du mois de septembre.

18/09/17 - 10:22 - Les routiers en grève contre la loi Travail La mobilisation contre la réforme du Code du Travail continue. Ce lundi 18 septembre, ce sont les routiers qui sont à la manœuvre. Les syndicats routiers de la CFDT et de la CFTC sont mobilisés dans le cadre d’une "journée d’information et d’alerte". Des opérations escargot sont en cours notamment sur l’A4 à Saint Avold, dans le Nord sur l’A1 entre Lille et Seclin ou encore sur l’A7 dans la Vienne. De plus, des syndicalistes sont rassemblés devant le ministère du Travail. Une délégation de routiers devrait être reçue dans la matinée. Précisons que les fédérations FO et CGT Transports vont se mettre en grève le 25 septembre.

15/09/17 - 15:38 - Coup d’Etat social : Mélenchon justifie le terme Le samedi 23 septembre, La France insoumise organise une journée de manifestation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances que le mouvement qualifie de "coup d’Etat social". Des propos forts justifiés par Jean-Luc Mélenchon dans une interview de 10 pages accordée à l’hebdomadaire Marianne et publiée le vendredi 15 septembre : "Il faut bien prendre la mesure de la signification de la réforme : c’est le renversement de la hiérarchie des normes sociales. Jusqu’à présent, le système français avait une originalité protectrice pour les travailleurs. Il y a avait la loi, puis on pouvait négocier dans la branche, ou dans l’entreprise à condition que le résultat soit meilleur que la loi (…). La nouvelle loi Travail casse tout cela. Elle donne le pouvoir de la norme au niveau de l’entreprise, elle le donne même contre la loi".

13/09/17 - 14:43 - FO n’appelle pas à manifester le 21 septembre La première journée de mobilisation contre la loi Travail a eu lieu le mardi 12 septembre. Désormais, les syndicats préparent la prochaine manifestation qui se déroulera le jeudi 21 septembre, la veille de la présentation officielle des ordonnances en Conseil des ministres. Une fois encore, FO n’appelle pas à manifester. D’après les propos de son secrétaire général Jean-Claude Mailly : "Le bureau confédéral de FO n’appelle pas à manifester le 21 septembre". Concernant les manifestations du 12 septembre, il a estimé qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir manifesté, tout en relevant que "la mobilisation était inférieure aux attentes de la CGT". Pour autant, il n’approuve pas l’intégralité du projet qui comporte selon lui "des éléments de régression sociale" mais qu’il n’assimile pas à "un coup d’Etat social".

13/09/17 - 12:14 - CGT Transports et FO Transports appellent à une nouvelle grève Le mercredi 13 septembre, les syndicats CGT Transport et FO Transports appellent à une grève reconductible à partir du 25 septembre afin de protester contre la réforme du Code du Travail par ordonnances accusée d’encourager le dumping social. Les syndicats promettent des actions fortes qui pourraient notamment se traduire par des blocages d’autoroutes ou encore de sites pétroliers. Sur Europe 1, Jérôme Vérité, secrétaire général de la fédération CGT-Transports a déclaré que : "la grève aura des conséquences très concrètes sur l’économie française". Précisons qu'à cette date, les ordonnances auront été présentées officiellement en conseil des ministres.

13/09/17 - 10:12 - Pour Edouard Philippe, le gouvernement ne cédera pas Le premier ministre Edouard Philippe était l’invité de l’émission "Les 4 vérités" sur France 2 le mercredi 13 septembre 2017. L’occasion pour le locataire de Matignon de revenir sur la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances qui a eu lieu le 12 septembre. Il a publiquement pris acte des manifestations : "la contestation, je la respecte, elle existe, elle est là, j’écoute". Pour autant, il ne semble pas avoir l’intention de faire des concessions puisqu’il estime que le résultat des élections est le plus important : "les Français, quand ils s’expriment par leur vote au moment des élections, ils ont également le droit d’être respectés (…). Où est la démocratie si on conteste systématiquement la majorité parlementaire ?". Il a donc profité de son intervention pour confirmer le calendrier de la réforme : "nous allons présenter les ordonnances en Conseil des ministres le 22 septembre. Le président de la République les signera et, à la fin du mois de septembre, le texte sera entré en vigueur".

12/09/17 - 17:16 - Voici les chiffres de la manifestation à Paris La manifestation parisienne contre la réforme du Code du travail par ordonnances est partie de la place de la Bastille ce mardi 12 septembre à 14h20. Le nombre de participants est désormais connu. La CGT avance les chiffres de 60 000 manifestants. Du côté de la préfecture de police, on recense à Paris 24 000 participants. Il s’agit de chiffres plus faibles que durant les manifestations contre la loi El Khomri de juin 2016. Soulignons que des drapeaux de FO et de la CFDT ont été aperçus dans le cortège alors que les secrétaires généraux Jean-Claude Mailly et Laurent Berger n’avaient pas appelé à descendre dans les rues.

12/09/17 - 15:31 - Benoît Hamon dans le cortège parisien Comme convenu, l’ancien candidat PS à l’élection présidentielle Benoît Hamon est dans le cortège parisien qui manifeste contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Selon lui, sa présence est nécessaire : "je suis là car je veux soutenir toutes les mobilisations contre la réforme du travail. Elles auront d’énormes conséquences pour les travailleurs, les salariés qui vont être plus souvent pauvres même en travaillant et en ayant un contrat de travail. Ils seront plus facilement licenciables. Et c’est la raison pour laquelle j’ai dit que je serai dans toutes les mobilisations quelles que soient leurs formes. Dans un cas comme celui-là, il faut vraiment mettre nos différences de côté et être là où les hommes et les femmes défilent".

12/09/17 - 11:31 - Jean-Luc Mélenchon manifeste à Marseille Jean-Luc Mélenchon est bel et bien dans le cortège syndical qui manifeste à Marseille. Selon lui, le plus important est de montrer un front uni et de combattre pied à pied la réforme du Code du travail : "le président a bien compris que c’était un bras de fer. Monsieur Macron l’a voulu. Maintenant, c’est à nous de faire bloc autour des organisations syndicales, tous autant que l’on est. Il faut que le gouvernement recule. Il peut et il doit reculer. Nous ne sommes pas là pour faire un baroud d’honneur. Nous sommes là pour organiser une véritable défense du Code du travail, voilà ce que nous sommes en train de faire".

12/09/17 - 11:06 - Journée de mobilisation : le gouvernement droit dans ses bottes Alors que la première journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances se déroule aujourd’hui, le gouvernement tient à afficher sa détermination. Ainsi, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a déclaré sur Radio Classique que : "la politique d’un gouvernement se mesure d’abord par des résultats. Les résultats, soyons clairs, mettrons du temps à venir et c’est pour cela que j’appelle chacun à la sérénité, à la constance et à la détermination". Même résolution du côté de Christophe Castaner. Sur RTL, le porte-parole du gouvernement a estimé que "dès que l’on touche à un avantage, à une niche, il y a un chien qui aboie à l’intérieur. On ne fait rien ? On reste tranquilles, pépères ? Je crois qu’il faut assumer la prise de risque". Selon lui, "le débat social ne se mesure pas seulement à la rue et aux manifestations".

12/09/17 - 10:54 - Manifestations contre la Loi travail : les forains en action Comme annoncé, les forains participent à la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail. Le mardi matin, des camions de forains ont bloqué l’autoroute A13, mais aussi les Champs Elysées ou la porte Maillot. En province, ils sont également présents sur les échangeurs d’accès à Rouen, à Montpellier, à Epernay ou encore à Lyon où des opérations escargot sont organisées. Leur présence a été initiée par Marcel Campion "le roi des forains" afin de protester contre la réforme du Code du travail mais aussi la possible suppression du marché de Noel de Paris et de la grande roue de la place de la Concorde.

11/09/17 - 15:36 - Manifestation du 12 septembre : voici qui va participer Le mardi 12 septembre aura lieu la première journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. D’après Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, 180 lieux de manifestations ont été recensés et 4 000 appels à la grève ont été recensés sur tout le territoire. Plusieurs syndicats ont appelé à descendre dans les rues : la CGT, la FSU, Solidaires, l’Unef ou le syndicat de policiers Vigi. Une partie de FO a également l’intention de participer (et de braver la directive de Jean-Claude Mailly). Les forains de Marcel Campion et le MJS ont également appelé à se mobiliser. Enfin, du côté de la classe politique, certains élus de La France insoumise et l’ancien candidat socialiste Benoît Hamon ont déclaré qu’ils battraient le pavé. Des grèves sont aussi attendues à la SNCF, la RATP, Air France, France Télévisions…

11/09/17 - 13:58 - Fainéants : Emmanuel Macron assume Lors d’un déplacement à Toulouse le lundi 11 septembre, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos tenus à Athènes le vendredi 8 septembre. Parlant de la réforme du Code du Travail, il avait déclaré qu’il ne céderait pas devant les fainéants, les cyniques et les extrêmes. Des propos qui ont fait polémique durant tout le week-end. De quoi pousser le président de la République à des excuses ? Pas vraiment. Celui-ci a précisé sa pensée : "les fainéants, ce sont toutes celles et ceux qui pensent que l’on ne doit pas bouger, en Europe comme en France. Mon discours était très clair. J’interpellais toutes celles et ceux qui, 15 ans plus tôt, avaient dit qu’en France et en Europe, on pouvait ne pas bouger, et qui, 15 ans plus tard, se réveillent avec le Brexit, la Pologne qui nous tourne le dos, une crise européenne et des difficultés françaises (…). Vous voulez faire une polémique, je n’ai pas parlé avec l’esprit de polémique. On ne peut pas faire avancer le pays si on ne dit pas les choses en vérité. Il faut écouter complètement les discours avec beaucoup de calme. Et j’invite chacun à les écouter avec exigence dans le détail".

11/09/17 - 10:40 - Benjamin Griveaux explique qui sont les fainéants Vendredi 8 septembre, lors d’un discours à Athènes, le président de la République avait qualifié les opposants à la réforme du travail de "fainéants". Fidèle d’Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances était l’invité de la matinale de France inter. Il a justifié l’utilisation du terme fainéant : "vous savez très bien que le mot fainéant ne s’adressait pas aux Français mais à des gens comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Ciotti. Ce sont eux qui ont fait que ce pays n’a pas su bouger et mettre en place des réformes parfois difficiles". Selon lui, "Jean-Luc Mélenchon se nourrit du mal et du malheur des gens, ça fait 31 ans qu’il est élu et il n’a jamais varié sur ce terrain".

08/09/17 - 17:16 - … Et Mélenchon encourage les fainéants à manifester Suite aux propos tenus par Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a saisi la balle au bond dans un tweet. Abrutis, cyniques, fainéants, tous dans la rue les 12 et 23 septembre ! pic.twitter.com/cGYwUnaafH — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 8 septembre 2017

08/09/17 - 17:14 - En Grèce, Macron appelle à ne pas céder aux fainéants… Le vendredi 8 mai, Emmanuel Macron était en visite officielle en Grèce. Lors d’une rencontre avec la communauté française, il a donné son opinion sur les manifestations contre la réforme du travail qui auront lieu les 12 et 23 septembre. Visiblement, il n’a pas l’intention de céder face à la rue. Il a assuré être "d’une détermination absolue". Il a précisé : "Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande chaque jour, la même détermination". Des propos que le locataire de l’Elysée assume parfaitement : "Je l’ai souvent dit et je le disais il y a quelques semaines en Roumanie : d’aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j’assume". Malgré tout, il y a fort à parier que cette saillie va être commentée dans les prochains jours…

07/09/17 - 10:16 - Le Conseil constitutionnel juge conforme la loi d’habilitation pour réformer le droit du travail Dans une décision prononcée le jeudi 7 septembre, le Conseil constitutionnel a publié une décision qui déclare que le gouvernement peut en toute légalité utiliser les ordonnances pour réformer le Code du Travail : "Le Conseil constitutionnel juge que ni les délais d’examen de la loi dans le cadre de la procédure accélérée régulièrement engagée par le gouvernement conformément à l’article 45 de la Constitution, ni les conditions concrètes du déroulement des travaux au Parlement n’ont méconnu les exigences constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires". Début août, 60 députés insoumis et socialistes avaient déposé un recours devant les Sages Conseil constitutionnel.

06/09/17 - 11:00 - Le Canard enchaîné révèle des réunions secrètes entre l’exécutif FO et la CFDT Selon l’édition du 6 septembre du Canard enchaîné, "alors que les discussions entre le gouvernement et les syndicats étaient officiellement closes, le patron de FO Jean-Claude Mailly, a secrètement rencontré Macron le 28 août au petit matin à l’Elysée. Puis le soir, toujours aussi secrètement, il s’est rendu chez Muriel Pénicaud en compagnie, cette fois, du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, pour une réunion tout aussi secrète. D’après le palmipède, l’exécutif "inquiet du pouvoir de nuisance de la CGT et de Mélenchon" voulait être certain que Mailly et Berger "tenaient leur base". C’est le cas, puisque FO et la CFDT n’ont pas appelé à manifester le 12 septembre. Cependant, la colère gronde chez FO et certaines fédérations ont appelé à la mobilisation dans les rues.

05/09/17 - 12:33 - Pour Mélenchon tout le monde est le bienvenu à la manifestation du 23 septembre Le leader de La France insoumise était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC le mardi 5 septembre 2017. L’occasion pour lui de revenir sur la manifestation contre la loi Travail que son mouvement va organiser le 23 septembre dans toute la France. Selon le député des Bouches-du-Rhône : "tout le monde est le bienvenu. Ce n’est pas la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. Qu’on arrête avec ça. C’est comme si l’on disait que le 12 septembre était la manifestation de Philippe Martinez". Il a assuré que l’heure était à la convergence des luttes contre les ordonnances. C’est pourquoi il "n y a pas de compétition avec la CGT". D’ailleurs, il espère la présence de la CGT dans le cortège : "je trouverais ça magnifique (…). Il faut ce jour-là montrer que nous défendons l’ordre social que vos pères, vos mères, vos grands-pères et vos grands-mères ont construit depuis un siècle".

05/09/17 - 10:06 - Loi Travail : le PS dévoile sa position officielle Le lundi 4 septembre au soir, le bureau national du parti socialiste a dévoilé sa position officielle à l’égard des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Durant le point presse, le porte-parole du parti Karim Bouamrane a déclaré que la direction du parti à la rose était "unanime pour stigmatiser les ordonnances". Le parti a indiqué apporter son "soutien" aux initiatives syndicales contre la réforme du travail. En revanche il n’a pas appelé à manifester le 12 septembre. En revanche, Rachid Temal, également membre du bureau politique, a déclaré que le parti "allait éditer un tract national contre la loi Pénicaud".

04/09/17 - 18:08 - Plafonnement des indemnités prud’homales : voici les montants C’est l’une des mesures phares de la réforme du Code du Travail par ordonnances : les indemnités prud’homales seront plafonnées en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Notre dossier sur la réforme des indemnités prud'homales dévoile les montants que les salariés toucheront lors d’un licenciement abusif. Cette mesure a été mise en place pour deux raisons : sécuriser les licenciements côté employeur et désengorger les tribunaux. En échange, le montant des indemnités de licenciement est en légère hausse. Soulignons également que la loi Macron de 2015 et la loi El Khomri de 2016 avaient tenté de mettre en place une barémisation des indemnités prud’homales.