Loi Travail (réforme du travail) : ce que les ordonnances vont changer

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du code du travail est la suite de la Loi Travail. Le président de la République en a signé les ordonnances le 22 septembre.

10:55 - Pour Eric Coquerel, la France Insoumise a fait tout son possible pour s’opposer aux ordonnances Le député insoumis de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel était l’invité politique de France info le vendredi 24 novembre. A cette occasion, il a reconnu que son parti n’avait pas réussi à s’opposer efficacement à la loi Travail : "C’est beaucoup de défaites pour les Français, c’est des échecs pour l’ensemble de ceux qui s’opposent à Emmanuel Macron, syndicats, associations, partis politiques. On veut bien en prendre notre part mais nous avons essayé je crois que ce soit à l’Assemblée ou dans les manifestations, d’essayer de chercher une issue. Bon on verra par la suite comment on essaiera de bloquer les méfaits de Monsieur Macron". Selon lui, le gouvernement est seulement à l’écoute du Medef et ne tient pas compte de l’opinion publique majoritairement hostile à la réforme du Code du travail par ordonnances. Essoufflement de la mobilisation contre les ordonnances : "c'est beaucoup de défaites pour les Français", "c'est des échecs pour l'ensemble de ceux qui s'opposent à Emmanuel Macron", dit Éric Coquerel pic.twitter.com/O7dBmjzjOY — franceinfo (@franceinfo) 24 novembre 2017 10:41 - Loi Travail : un député demande des adaptations pour la Corse Le tissu économique de la Corse est très différent du reste de la France. Telle est la conviction de Michel Castellani député nationaliste de la 1ere circonscription de Haute-Corse. A ce titre, il demande que les ordonnances contiennent des dispositions spéciales à l’Ile de beauté. Il s’en explique dans un entretien accordé à Corse Net Infos : "J’ai présenté un amendement sur l’adaptabilité des ordonnances en Corse (…). Le but est qu’à l’instar des Dom-Tom, les lois sociales puissent, éventuellement, quand c’est nécessaire, s’adapter au tissu social et économique de la Corse. Par exemple le fait que notre tissu économique n’est composé que de TPE-PME avec des relations personnalisées entre le patron et les salariés". L’amendement a été refusé mais le député se dit prêt à continuer la lutte. 23/11/17 - 17:45 - Pour Eric Coquerel, les ordonnances sont une abomination Le jeudi 23 novembre, Eric Coquerel, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, a pris la parole à l'Assemblée nationale pour critiquer les ordonnances visant à réformer le Code du travail. Selon lui, il s’agit d’un véritable retour en arrière : "On s’aperçoit que la République n’a eu de cesse d’instituer des règles pour faire en sorte que le lien de subordination n’entraîne pas l’arbitraire le plus total. Les ordonnances cassent ce qui protégeait par la règle". Le député en a également profité pour attaquer la notion de barémisation des indemnités prud’homales, accusée d'amener à une "sécurisation des licenciements tout en contribuant à casser la notion de contrat à durée indéterminée". 23/11/17 - 11:05 - Loi Travail : les deux premières ordonnances validées Et de deux. Le mercredi 22 novembre, les députés ont officiellement validé les deux premières ordonnances visant à réformer le Code du travail. La première ordonnance est "relative au renforcement de la négociation collective", la seconde est "relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales". Cette ordonnance prévoit notamment la fusion des instances représentatives du personnel. Il reste désormais trois ordonnances à examiner. 23/11/17 - 11:04 - Ordonnances : un amendement sur le harcèlement sexuel adopté Le mercredi 22 novembre, dans le cadre de l’examen de la loi de ratification des ordonnances visant à réformer le Code du travail, les députés ont adopté un amendement déposé par le groupe socialiste. Il porte sur le harcèlement sexuel, point qui fait la une des médias depuis plusieurs semaines. Il vise à permettre "aux représentants du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés de disposer du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes". 23/11/17 - 10:55 - Loi Travail : Florian Philippot s’en prend à Marine Le Pen Interrogé par CNews le 22 novembre, Florian Philippot, ancien numéro deux du FN désormais à la tête du mouvement Les Patriotes s’en prend au Front national accusé de négliger les sujets importants. Il a avoué ne pas comprendre pourquoi le FN a tenu une conférence de presse pour parler des ennuis bancaires du parti (à cette occasion Marine Le Pen a évoqué une fatwa bancaire). "On ne se relance pas sur ce genre de conférences de presse. Je n’ai plus de conseils à lui donner mais elle n’a pas fait de conférence de presse sur la loi Travail. Nous, aux Patriotes, on travaille sur ce sujet de fond". 22/11/17 - 12:22 - Loi Travail : les modifications possibles Depuis mardi 21 décembre, les députés discutent du projet de loi de ratification des ordonnances visant à réformer le Code du travail. Si l’issue du vote ne fait aucun doute, certaines modifications pourraient être apportées à la marge. Ainsi, le groupe LREM souhaite qu’un accord majoritaire puisse permettre la création d’un conseil d’entreprise. De plus, le groupe majoritaire souhaite accentuer les mesures de reclassement et d’accompagnement dans le cas des ruptures conventionnelles collectives. Les discussions relatives à la loi Travail peuvent être suivies en direct sur le site de l’Assemblée nationale. 22/11/17 - 12:21 - Débat sur la loi de ratification : les positions des députés Le mardi 21 novembre, les députés ont débattu en séance plénière du projet de loi de ratification de la réforme du Code du travail par ordonnances. L’occasion pour les groupes parlementaires de dévoiler leurs positions. Ainsi le député LREM du Val-de-Marne Frédéric Descrozaille s’est agacé de l’attitude d’une opposition accusée de "vouloir refaire le match". Il est vrai que le député communiste Pierre Dharéville a souhaité "ne rien lâcher, mener bataille d’arrache-pied (…). Il a fallu 17 ans de travail législatif pour édifier le Code du travail, il a fallu 17 semaines pour en faire une passoire". Un son de cloche similaire au sein du groupe PS qui par la voix de Boris Vallaud dénonce "un accroissement des inégalités et des mesures au service des plus grandes entreprises". 21/11/17 - 12:00 - Échec des mobilisations : pour Pierre Laurent, la Constitution est coupable Le sénateur communiste de Paris Pierre Laurent était l’invité de LCP le mardi 21 novembre. S’il reconnaît à demi-mot l’échec des mobilisations contre la loi Travail, il estime que la faute relève de la Constitution plus que de la division des syndicats : "Ce n’est pas si simple de créer des conditions de mobilisation quand nous sommes face à un pouvoir qui nous dit, de toute façon, peu importe ce qui se passera de toute façon on avancera. Et qui utilise des moyens que malheureusement sont dans la Constitution, des dispositifs qu’il faudrait supprimer pour être une vraie République démocratique et qui permettent au gouvernement de contourner les syndicats et les parlementaires. Et cela créé un sentiment d’impuissance qu’il est difficile à contourner". 21/11/17 - 11:51 - Loi travail : le vote solennel prévu le mardi 21 novembre à l’Assemblée nationale Les 5 ordonnances prévoyant la réforme du Code du travail sont actuellement examinées par les députés ce mardi 21 novembre. Le vote de ratification est prévu dans la journée. LREM disposant de la majorité, l’issue du scrutin ne fait guère de doute. Le texte sera par la suite transmis au Sénat. La droite y est majoritaire mais est également en faveur de ce projet qui est le prolongement de la loi El Khomri. Précisons que début août les députés avaient voté le projet de loi habilitant le gouvernement à mener la réforme par ordonnances. 21/11/17 - 11:43 - Philippe Martinez partant pour une nouvelle manifestation Le 16 novembre a eu lieu la quatrième journée de mobilisation sociale contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Pour certains observateurs, il s’agissait du "dernier round" des syndicats. Un avis qui n’est pas partagé par Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Selon lui la bataille syndicale n’est pas terminée. Interrogé par CNews, il a déclaré : "on ne s’interdit rien (…). On discute d’une cinquième journée de mobilisation (…). Pour l’instant, ce n’est pas décidé mais ce n’est pas non plus exclu. Rappelons que 80 000 personnes ont manifesté le 16 novembre contre 223 000 le 12 septembre. 17/11/17 - 14:18 - Journée de mobilisation du 16 novembre : 80 000 participants selon le ministère de l’Intérieur D’après les données officielles du ministère de l’Intérieur, 80 000 personnes ont défilé le jeudi 16 novembre contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Le cortège parisien aurait rassemblé 8 000 personnes contre 24 000 le 12 septembre et 16 000 le 21 septembre. Mais selon la CGT, le 16 novembre, ce sont 40 000 manifestants qui ont défilé entre la place de la République et la place de la Bastille le 16 novembre. 16/11/17 - 11:03 - Syndicats : ceux qui manifestent, ceux qui ne se mobilisent pas Pour la première fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances, FO participe aux cortèges (la direction s’est finalement rangée du côté de sa base). Une fois encore la CGT est de la partie tout comme Solidaires ou la FSU. Les organisations étudiantes comme l’Unef, l’UNL ou la Fidl battront le pavé. En revanche, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ne sortiront pas les pancartes du placard. Ces syndicats privilégient d’autres moyens d’action. Ainsi, la CFDT a saisi le Conseil d’Etat pour contester la légalité de certaines dispositions contenues dans les ordonnances. 16/11/17 - 10:53 - Journée de mobilisation contre les ordonnances : c’est parti Ce jeudi 16 novembre se déroule la quatrième journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances. La première a eu lieu le 12 septembre et avait réuni 223 000 manifestants. La dernière journée de mobilisation du 19 octobre n’avait en revanche pas connu le succès escompté avec seulement 37 000 participants. Aujourd’hui les organisateurs espèrent de nombreux manifestants notamment grâce au renfort de FO qui participe pour la première fois à un rassemblement contre la loi Travail. Des manifestations auront lieu dans 170 villes de France. A Paris le cortège partira de Bastille et cheminera jusqu’à la place de la République. 08/11/17 - 14:37 - Loi Travail : Jean-Luc Mélenchon prêt à rassembler 500 000 personnes sur les Champs Elysées en décembre Jean-Luc Mélenchon n’a pas renoncé à s’opposer à la réforme du Code du travail par ordonnances. Dans une interview accordée à La Tribune de Genève le 7 novembre, il a déclaré : "Il faudrait une démonstration de force en grand. J’ai parlé d’une manifestation sur les Champs Elysées pour frapper l’imaginaire. Mais quand on vise les Champs Elysées, il faut être au moins 500 000 à les remplir. Si tout le monde se mettait d’accord là-dessus pour décembre, on pourrait y arriver". Le 23 septembre lors d’un discours tenu sur la place de la République, le député des Bouches-du-Rhône avait déjà appelé un million de personnes à défiler sur les Champs Elysées. 30/10/17 - 10:32 - Pour Jean-Luc Mélenchon, Macron a gagné Le député des Bouches-du-Rhône et leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon était interrogé par France info le samedi 28 octobre. Selon lui, Emmanuel Macron a bel et bien gagné la partie concernant la réforme du Code du travail par ordonnances : "Nous étions le dernier pays de toute l’Europe qui avait un mécanisme de résistance sociale (…). Là, nous sommes obligés de constater que pour l’instant, c’est Macron qui a le point. Il ne faut pas chercher à le cacher, parce que si l’on raconte des histoires, on ne sera pas crédible du tout". Mi-octobre, Jean-Luc Mélenchon avait déjà évoqué une victoire par KO de Macron. 26/10/17 - 11:32 - C’est officiel : la CGT Pétrole appelle à la grève Le mercredi 25 octobre en fin de journée, la CGT Pétrole a officiellement appelé à une journée de grève reconductible prévue le 23 novembre. Dans un communiqué le syndicat explique : "qu’aucun employeur de la branche n’est aujourd’hui prêt à s’engager, par écrit sur le caractère non dérogeable de la convention collective. En conséquence, les syndicats du pétrole sont entrés dans un processus de construction du rapport de force". Si les revendications ne sont pas entendues par le gouvernement, la CGT Pétrole est disposé à reconduire le mouvement, mais aussi à "l’étendre par l’arrêt des installations dans l’ensemble de la branche". 25/10/17 - 10:21 - Réforme du travail : des manifestations prévues pour le 16 novembre Le mardi 24 octobre au soir, une réunion intersyndicale a eu lieu dans les locaux de la CFDT. L’objet de cette rencontre ? Mettre en place une stratégie commune pour lutter contre la réforme du Code du travail par ordonnances. A l’issue de la rencontre, trois syndicats ont décidé de manifester le jeudi 16 novembre. Comme depuis le début du mouvement social, la CGT et Solidaires seront de la partie. Grosse nouveauté, FO se joindra également au mouvement pour la première fois. Les manifestations auront lieu un peu avant le débat sur la ratification des ordonnances qui aura lieu au Parlement dans la semaine du 20 novembre. 23/10/17 - 10:43 - Après les ordonnances, les nouveaux chantiers de Macron Au mois de novembre, une loi de ratification du Parlement doit officiellement adopter les ordonnances visant à réformer le Code du travail. Mais le gouvernement ne compte pas s’arrêter là puisqu’il a ouvert des négociations portant sur la réforme de l’assurance chômage, de la formation professionnelle ou encore de l’apprentissage. Retrouvez dans le diaporama ci-dessous les principales promesses de campagne du président concernant le travail et les salaires. Travail et salaires : ce que contient le programme d'Emmanuel Macron Voir le dossier 20/10/17 - 10:38 - Grève du 19 octobre : une faible mobilisation La journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail qui a eu lieu le jeudi 19 octobre n’a pas connu un immense succès. La cause ? Seuls les syndicats CGT et Solidaires ont appelé à descendre dans la rue. A Marseille, la CGT a revendiqué 20 000 manifestants contre 50 000 le 21 septembre. A Paris, entre 5 500 personnes (selon la police) et 25 000 (selon les syndicats) ont défilé en partant de la gare de Montparnasse. Un chiffre bien en deçà de 132 000 manifestants du 21 septembre. Malgré cela, la CGT se déclare prête à continuer le mouvement pour empêcher l’entrée en vigueur des ordonnances qui seront présentées au Parlement en novembre. 19/10/17 - 10:16 - Voici les syndicats en grève le 19 octobre Le lundi 10 octobre, à l’initiative de la CGT une réunion intersyndicale a été organisée pour tenter de mener une action commune contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Les syndicats modérés comme FO, la CFTC ou la CFDT ont participé à la réunion. Finalement, les participants n’ont pas opté pour la convergence des luttes. Conséquence, ce jeudi 19 octobre, la CGT est pratiquement seule à descendre dans les rues. Elle défilera en compagnie de l’union Solidaires mais aussi de 13 fédérations de la CFE-CGC. Les syndicats ont prévu une seconde réunion intersyndicale le mardi 24 octobre. 16/10/17 - 13:58 - Interview du 15 octobre : ce que Macron a dit sur les ordonnances Emmanuel Macron était l’invité exceptionnel de TF1 le dimanche 15 octobre. Le but du président de la République était simple : expliquer le sens de son action. Interrogé sur la réforme du Code du travail par ordonnances, il déclaré qu’elles "permettront aux entreprises de s’adapter par le dialogue social (…). Il faut donner plus de souplesse aux entreprises pour qu’elles puissent s’adapter". Il a réaffirmé que les mouvements sociaux ne le feront pas reculer : "ce n’est pas la rue qui gouverne (…). Je fais ce que je dis. Ca contrarie peut-être, ça surprend certains". Toutefois, il faudra aller plus loin pour réformer le pays, "on ne change pas une société par une loi". 12/10/17 - 14:38 - Pour s’opposer aux ordonnances, une "chasse au DRH" organisée dans le bois de Boulogne Le jeudi 12 octobre les DRH des groupes du Cac40 se sont réunis dans le bois de Boulogne au pré Catelan en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Le rassemblement a été troublé par des activistes qui ont appelé à mettre en place une "chasse au DRH", notamment pour protester contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. Un site officiel nommé Chasse au DRH au Bois de Boulogne a organisé la manifestation. Plusieurs voitures ont été brûlées, des CRS ont été appelés en renfort pour sécuriser l’évènement. En début d’après-midi, une quarantaine d’interpellations ont eu lieu. Plusieurs associations comme Attac ou Solidaires ont participé à cette "chasse". Les DRH une espèce bien protégée par l'Etat #chasseauxdrh pic.twitter.com/3x9KNLirDa — UnionSolidaires (@UnionSolidaires) 12 octobre 2017 10/10/17 - 10:55 - Réunion intersyndicale : pas de vision commune contre les ordonnances Le lundi 9 octobre au soir, à l’initiative de la CGT a eu lieu une réunion multilatérale entre les syndicats. Celle-ci a eu lieu à Montreuil au siège du syndicat dirigé par Philippe Martinez. L’objectif était de trouver une ligne directrice contre la réforme du Code du travail par ordonnances. A l’issue de la réunion, les syndicats qui ont participé à la discussion (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, Unsa, FSU) ne sont pas parvenus à définir une "vision commune". Mis à part la CGT, tous les syndicats ont considéré qu’une action de mobilisation était prématurée. Résultat, seule la CGT a appelé à une mobilisation le jeudi 19 octobre. 09/10/17 - 10:26 - Selon un sondage Harris Interactive, le gouvernement restera sourd aux manifestants Emmanuel Macron a signé les ordonnances réformant le Code du travail le 22 septembre. Et malgré les manifestations, il ne reviendra pas en arrière. Voici l’opinion de 84% des Français selon un sondage réalisé par l’institut Harris Interactive. Les électeurs de Marine le Pen sont 90% à être de ce cet avis. Seuls 16% des Fr pensent que le gouvernement prendra en compte le point de vue des grévistes et manifestants @LCP #loitravail pic.twitter.com/qJjtFWMgs1 — Harris Interactive (@harrisint_fr) 9 octobre 2017 05/10/17 - 10:22 - Voici le protocole d’accord entre le gouvernement et les syndicats routiers Après plusieurs négociations, syndicats, patronat et gouvernement ont trouvé un accord pour mettre fin au mouvement des routiers. Le texte circule sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une dérogation aux ordonnances signées par Emmanuel Macron le 22 septembre. Accord trouvé sur la #rémunération des #routiers https://t.co/9MFsuk7Fax — LSQ (@LSQredaction) 5 octobre 2017 05/10/17 - 10:16 - Loi Travail : les routiers trouvent un accord Mercredi 4 octobre au soir, un accord tripartite a été trouvé entre les syndicats de routiers, le gouvernement et les fédérations patronales. Les routiers contestaient la réforme du Code du travail par ordonnances qui aurait pu avoir des graves conséquences sur leur fiche de paie. En effet, selon les ordonnances, le montant des primes aurait pu se négocier directement au sein des entreprises dont beaucoup sont des TPE ou des PME. Or les primes peuvent représenter jusqu’à 20% de la rémunération des salariés du secteur. L’accord permet de maintenir en l’état les primes, les frais de déplacement ou encore le 13ème mois. 04/10/17 - 11:15 - Selon Edouard Philippe, les ordonnances vont renforcer le syndicalisme Le premier ministre Edouard Philippe a assuré le "service après-vente" de ses réformes dans une longue interview accordée à Libération le 4 octobre. Selon lui, la réforme du code du travail permettra d’augmenter l’influence des syndicats : "Je ne crois pas une seule seconde que les ordonnances fragilisent les syndicats. Quand vous favorisez les accords majoritaires au niveau de la branche, vous laissez beaucoup de pouvoir aux syndicats. Mais le changement, c’est qu’on leur donne du pouvoir plus près du terrain et moins au niveau politique". Pour le moment, il estime que le syndicalisme n’est pas assez développé dans les petites entreprises : "les syndicats dont absents dans 96% des petites entreprises. En leur sein, il n y a pas de dialogue social aujourd’hui". 04/10/17 - 10:59 - La CFDT ne participera pas aux mobilisations contre les ordonnances Le mardi 3 octobre, la CFDT organisait son rassemblement annuel Porte de la Villette. A cette occasion, le secrétaire général du syndicat Laurent Berger a confirmé qu’il n’appelait pas à la mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances : "Je comprends l’envie de certains d’enfiler les baskets. Mais pour quelle efficacité ? Ne donnons pas d’arguments au gouvernement pour nous ranger sur les rayons du vieux monde". D’après des propos rapportés par Le Parisien, il aurait justifié cette prise de position en coulisse en déclarant "il ne faut pas mentir aux salariés. Les ordonnances ont été signées, devant les caméras d’ailleurs". 02/10/17 - 18:49 - Jean-Claude Mailly appelle enfin à la mobilisation C’est ce que l’on appelle un changement de ligne radical. Après s’être positionné comme le chantre de la négociation, le secrétaire général de FO Jean-Claude Mailly semble avoir changé d’avis. Dans un édito publié sur le site de FO le lundi 2 octobre, il estime que "nombre de mesures inacceptables figurent dans les ordonnances (…). C’est pourquoi FO considère qu’une mobilisation interprofessionnelle est nécessaire avant la ratification des ordonnances. Nous prendrons donc contact avec les autres confédérations dans les jours à venir. Dans tous les cas, cette journée de manifestation aura lieu". C’est la première fois que FO appelle officiellement à manifester contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Rappelons que ce week end, le "parlement de FO" avait voté une résolution appelant à la mobilisation. Ayant refusé de démissionner ce week-end, Jean-Claude Mailly a été contraint de suivre sa base.

Elu à présidence de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron souhaite aller plus loin que la Loi Travail et effectuer une vaste réforme du code du travail. Il compte procéder à une réforme par voie d'ordonnance dès cet été afin de faire adopter une Loi Travail 2. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi est espérée pour l'automne 2017. Emmanuel Macron et son gouvernement ont prévu dans un premier temps rencontrer les représentants des organisations patronales et syndicales. En effet, la loi Larcher de 2007 relative à la modernisation du dialogue social, impose une phase de consultation avec les partenaires sociaux. Les premières rencontres ont commencé le 23 mai 2017 et se sont terminées le 24 août. Elle est menée par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud.

Plusieurs mesures sont au cœur de cette Loi Travail 2. Elles sont détaillées dans 5 ordonnances mises en ligne sur le site du gouvernement le 31 août 2017. Intitulé "Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social", le projet comporte 36 grandes mesures visant à instaurer une flexisécurité à la française et à juguler le chômage de masse. Voici les principaux points à connaître :

CDD, bouleversements en vue : Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n'aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s'agit d'un véritable chiffon rouge qui risque d'accentuer la précarité des contrats de travail.

: janvier 2017". Fusion des instances représentatives du personnel : Dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique nommée "comité social et économique" (CSE) remplacera et fusionnera le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel. Selon Muriel Pénicaud, cette instance sera "un lieu pour discuter l'économique et le social". Le but de cette mesure est également de supprimer les "effets de seuil". Aujourd'hui certaines entreprises préfèrent ne pas embaucher plutôt que de dépasser un seuil qui impose la création d'instances.

La loi Travail a pour objectif d'instaurer une flexisécurité à la française. Son but est d'assouplir le code du travail pour permettre aux entreprises d'embaucher et de faire face à la conjoncture économique de manière plus agile. Pour cela la Loi Travail a instauré plusieurs dispositions : facilitation du licenciement économique, début d'inversion de la hiérarchie des normes au profit du dialogue social, référendum d'entreprise…

Dans le même temps, des droits supplémentaires sont donnés aux salariés ou aux personnes en recherche d'emploi: droit à la déconnexion, compte personnel d'activité (CPA), congés payés facilités, extension de la Garantie Jeunes…

Enfin, la Loi Travail ne touche pas à deux totems du code du travail. La durée légale du travail reste de 35 heures. Les salariés ne peuvent recevoir un salaire en dessous du Smic.

Le contenu intégral de la Loi Travail est téléchargeable sur Légifrance depuis le 8 août 2016. Son contenu est très complexe et la lecture de la loi peut-être difficile pour le grand public. Le dossier Loi Travail du JDN a pour but de résumer les principaux points qui touchent les salariés et les entrepreneurs.

La Loi Travail prévoit de simplifier le licenciement économique. Pour cela, elle définit les critères qui pourront autoriser les entreprises à avoir recours à ce type de licenciement. Il s'agit de la baisse des commandes et de la baisse du chiffre d'affaires. Concrètement, l'application de ces critères dépend de la taille de l'entreprise. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016 :

Entreprises de moins de 11 salariés : Un trimestre de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises entre 11 et 49 salariés : Deux trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 50 à 299 salariés : Trois trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 300 salariés ou plus : Quatre trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

L'article 2 de la Loi Travail fait partie des points les plus critiqués du projet de loi. Il prévoit qu'un accord d'entreprise puisse remplacer les dispositions d'un accord de branche, même si l'accord d'entreprise est moins favorable aux salariés. Les opposants à la loi dénoncent une inversion de la hiérarchie des normes et un immense recul social.

Cet article a finalement été adopté et publié au Journal Officiel. Toutefois, il ne correspond pas à l'article 2 mais à l'article 8.

L'employeur et les syndicats peuvent par accord d'entreprise, modifier la durée du travail (sur une période limitée dans le temps), le mode de rémunération des heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT… En cas d'accord, ces changements s'imposent dans le contrat de travail du salarié. Refuser les modifications pourra être un motif de licenciement économique. Attention, ces accords ne peuvent se mettre en place que dans les entreprises où existent des représentants syndicaux. Le gouvernement s'est inspiré de l'Allemagne où cette mesure a permis d'augmenter la compétitivité et de sauver des nombreux emplois dans le secteur industriel.

La loi est on ne peut plus claire. La durée légale du travail est toujours de 35 heures. Malgré les demandes d'une partie de l'opposition, le gouvernement n'est pas revenu sur la loi Aubry. Toutefois, quelques changements sont à prévoir. Pour le moment, il est possible de travailler 44 heures par semaine sur 12 semaines suite à un accord de branche ou un décret. Avec la loi El Khomri, un simple accord d'entreprise permet de travailler 46 heures sur 12 semaines. En revanche, l'idée d'augmenter la durée légale du travail des apprentis n'est pas mentionnée dans la loi (elle se trouvait pourtant dans le premier avant-projet de loi présenté en mars 2016).

Autre point, en cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise, il est possible de porter la durée de travail hebdomadaire à 60 heures contre 48 heures actuellement. En revanche, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail en plus de l'accord d'entreprise. Soulignons que la loi ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles. Notons que le projet de Loi Travail 2 ne prévoit pas non plus le retrait des 35 heures qui restent la durée de référence.

Les majorations restent les mêmes c'est-à-dire 25% pour les huit premières heures 50% pour les suivantes. Mais cette hausse peut être limitée à 10% suite à un accord entre la direction et les représentants syndicaux. Mais pour cela, aucun accord de branche ne doit s'y opposer.

Le texte prévoit une première dans le droit du Travail : la mise en place de référendums dans les entreprises. Ces derniers sont initiés par des syndicats représentants moins de 30% des salariés. Pour qu'il soit validé, le référendum doit être approuvé par plus de 50% des suffrages exprimés par les salariés. Les syndicats majoritaires ne peuvent pas s'opposer au résultat.

Pour le gouvernement, la mise en place du compte personnel d'activité(CPA) est la grande réforme sociale du quinquennat. La Loi Travail souligne que ce compte regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte pénibilité ainsi qu'un nouveau compte qui fait son apparition : le compte d'engagement citoyen (CEC) qui valorise les activités bénévoles.

C'est une première dans le droit Français : la Loi Travail reconnaît un droit à la déconnexion. Elle dispose que les entreprises doivent mettre en place des mesures visant à assurer le respect des congés payés et du temps de repos. Ces mesures sont négociées directement dans l'entreprise entre les représentants du personnel, les représentants syndicaux et la direction. Toutefois, le législateur ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas cette obligation.

Pour des raisons écologiques et dans un but de simplification, la loi autorise les employeurs à remettre à leurs salariés un bulletin de paie électronique. Mais le salarié est en droit de s'y opposer. Pour le moment, l'employeur doit adresser au salarié une demande pour avoir recours à ce type de bulletin de paie.

La loi autorise les entreprises à inscrire dans les règlements intérieurs des "dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés".

Une visite médicale d'embauche a longtemps été systématique lors du recrutement d'un salarié. Avec la loi El Khomri, ce n'est plus une obligation exceptée pour des postes à risques. Les autres salariés passeraient une visite d'information et de prévention dispensée par un professionnel de la santé qui ne serait pas forcément médecin (il peut d'agir d'un infirmier). Pour de nombreux médecins, il s'agit d'un coup très dur porté à la médecine du travail.

Les contrats saisonniers sont pour le moment moins protégés que les CDD traditionnels. Un élément que la Loi Travail compte changer progressivement. Désormais, les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers sont dans l'obligation de "négocier d'une saison sur l'autre la reconduction des contrats à caractère saisonnier et de prendre en compte l'ancienneté des salariés" (ainsi les saisonniers pourront obtenir une prime d'ancienneté). Cette mesure est en vigueur depuis l'été 2017.

L'extension de la Garantie Jeunes fait partie du volet social de la loi. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif à l'origine expérimental vise à aider les 18-25 ans en situation de chômage ou de décrochage scolaire. Ce sont les missions locales qui conduisent au quotidien ce dispositif.

Pour le moment, le congé pour événement familial d'un salarié en cas de décès d'un enfant est de deux jours. Il estporté à cinq jours depuis un décret d'application entré en vigueur le 1er janvier 2017. Concernant la mort d'un frère, d'une sœur, d'un parent ou d'un beau parent, le congé pour événement familial passera de un à deux jours. Ces dispositions s'imposeront aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours supplémentaires (certaines le font déjà).