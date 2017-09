Réforme du travail (Loi Travail) : les ordonnances décryptées

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du travail, suite de la Loi Travail, entrera en vigueur fin septembre. Les ordonnances ont été présentées le 31 août. Voilà ce qu'elles changent pour vous.

Emmanuel Macron l'avait annoncé durant la campagne présidentielle, il compte réformer le code du travail en allant au-delà de la Loi Travail. Cette loi portée Myriam El Khomri, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 21 juin 2017 grâce à l'article 49-3. Elle vise à augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse. Mais elle a également pour objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés. De nombreux décrets sont déjà entrés en vigueur sous le quinquennat de François Hollande. Pour atteindre ses objectifs, Emmanuel Macron a prévu d'agir par ordonnances au cours de l'été 2017. Le contenu des ordonnances a été officiellement présenté par le premier ministre Edouard Philippe et par Muriel Pénicaud, ministre du Travail au cours d'une conférence de presse le 31 août 2017 à l'hôtel Matignon. Au total, la réforme du Code du Travail prend la forme de 5 ordonnances d'un total de 160 pages. Le projet sera présenté officiellement lors du Conseil des ministres le 22 septembre. Les ordonnances devraient entrer en vigueur à la fin du mois de septembre.

10:39 - Pour Laurent Wauquiez les ordonnances sont insuffisantes Ca y est, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence de LR a donné son avis sur le contenu des ordonnances. Il perçoit du positif dans les mesures : "Est-ce que cette réforme a des avancées ? Evidemment. Est-ce qu’il y a des sujets sur lesquels on peut s’engager ? Bien sûr. L'opposition que je porterai sera forte mais sera aussi capable de dire quand il y a des avancées qui vont dans le sens de la France". Néanmoins, il pense que la réforme est insuffisante pour régler le problème du chômage : "soyons lucides, les Français ne peuvent pas penser que ces mesures suffiront à redresser la France, à redresser l’économie et à solutionner le problème du chômage de masse".

10:33 - Ordonnances : ce que pense la CFDT Laurent Berger secrétaire général de la CFDT a pris connaissance des 160 pages visant à réformer le Code du Travail par ordonnances. Il a donné son verdict le 1er septembre sur Europe 1. Il qualifie le texte "d’occasion manquée" mais aussi "d’inflexion libérale". Pour lui, le dialogue social a été délaissé : "c’est comme si l’on disait plus de dialogue social mais pas toujours avec les organisations syndicales. Or la situation est toujours meilleure là où il y a une représentation syndicale (…). Les salariés ont besoin d’être accompagnés. Le monde du travail n’est pas un monde de bisounours". Toutefois, il a indiqué que la CFDT ne participera pas à la mobilisation du 12 septembre.

10:26 - Sur France info Philippe Martinez décrypte la réforme Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez était l’invité de la matinale politique de France info le 1er septembre. L’occasion pour lui de revenir sur les ordonnances présentées la veille. Il estime qu’elles vont : "libéraliser le droit du travail pour donner plus de pouvoirs aux chefs d’entreprise et moins de droits aux salariés". Pour lui certaines mesures sont très dangereuses. C’est notamment le cas de la réforme du CDD : "chaque branche va décider si on peut renouveler trois fois, quatre fois, cinq fois un CDD. Selon l’entreprise, un salarié n’aura pas les mêmes droits". Il dénonce également le plafonnement des indemnités prud’homales : "le principe : il faut nous aider à licencier pour mieux recruter est vieux comme le monde".

10:18 - Sondage : les Français seraient plutôt favorables à la réforme du travail Voici une nouvelle qui pourrait rassurer le gouvernement. Selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting réalisé pour Le Figaro et publié le 1er septembre, les Français seraient majoritairement favorables à la réforme du Code du Travail par ordonnances. Dans le détail, 52% des personnes interrogées estiment que la réforme favorisera l’emploi et l’activité économique des entreprises. 61% des sondés approuvent le recentrage du dialogue social au niveau de l’entreprise. Le sondage a été réalisé le 30 et le 31 août. Tous les répondants n’ont donc pas eu connaissance du contenu des ordonnances.

10:08 - Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Edouard Philippe sur France 2 Le 31 août a été une journée chargée pour le premier ministre. Après avoir présenté les ordonnances visant à réformer le Code du Travail par ordonnances à midi, Edouard Philippe était l’invité du journal de 20h sur France 2. D’après lui, le texte de 160 pages peut encore changer : "il peut être modifié à la marge, en fonction des avis formulés par l’ensemble des organismes appelés à donner un avis sur le texte et dans lequel toutes les organisations syndicales sont représentées". Il a ajouté qu’une loi de ratification ayant pour but de pérenniser les ordonnances sera présentée au Parlement d’ici fin 2017. Selon lui, "il faut aller vite, ce texte va transformer le droit du travail". Toutefois cette réforme n’est selon lui qu’une brique.

31/08/17 - 19:23 - Ordonnances : les professionnels de l’hôtellerie satisfaits Les ordonnances visant à réformer le Code du Travail sont, selon les propos de l’exécutif, destinées aux petits entrepreneurs. Une orientation que semble apprécier l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). Dans un communiqué, elle salue "un signal de confiance vers les chefs d’entreprises et leurs salariés". Toutefois, elle affirme pour la moment rester prudent dans la mesure où "le projet de réforme va nécessiter une analyse approfondie du contenu des cinq ordonnances".

31/08/17 - 19:19 - Le parti communiste fait part de son inquiétude Olivier Dartigolles, porte-parole du parti communiste a donné sur point de vue sur les ordonnances présentées par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Le pessimisme est au rendez-vous : "on retient du très négatif, du très noir. C’est bien évidemment un texte de droite et du Medef. Par exemple, maintenant, une multinationale qui fait des profits juteux à l’échelle mondiale pourrait organiser l’asphyxie financière d’une unité, d’une filiale en France avec des licenciements".

31/08/17 - 19:15 - Tensions à FO La tension semble régner au sein du syndicat FO. Le 30 août, son secrétaire général Jean-Claude Mailly a indiqué que la direction du syndicat avait décidé de ne pas manifester contre la réforme du Code du travail par ordonnances le 12 septembre. Une décision rejetée par certaines sections locales. Face à cette situation, le 31 août, le leader syndical a qualifié les frondeurs de grognons râleurs : "c’est toujours arrivé dans l’histoire de FO. Il y a des grognards fidèles et des grognons râleurs. Bon ben, il y en a qui font partie des grognons râleurs, c’est leur droit d’exister".

31/08/17 - 19:01 - Bernard Accoyer réservé sur le contenu des ordonnances Le secrétaire général de LR Bernard Accoyer est moyennement satisfait des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Il considère que "le texte comporte des avancées de bon sens qui vont permettre de simplifier la vie des entreprises et plus particulièrement des TPE et des PME comme nous le réclamons depuis des années". Néanmoins, il constate que "les ordonnances présentées ce jour ne correspondent pas à l’avancée copernicienne promise par Emmanuel Macron".

31/08/17 - 18:56 - Le groupe communiste au Sénat évoque un coup de force social Le groupe Communiste, républicain et citoyen (GRC) au Sénat a combattu dans l’hémicycle le projet de loi d’habilitation autorisant le gouvernement à réformer le Code du Travail par ordonnances. Rien d’étonnant donc à le voir opposé aux ordonnances présentées ce 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Dans un communiqué, le groupe GRC déplore : "un coup de force social". Il précise qu’il "sera présent le 12 septembre aux côtés des salariés mobilisés contre ce projet de casse du Code du Travail. Ils porteront la voix du monde du travail dans l’hémicycle sénatorial en formulant des propositions pour un Code du Travail du XXIème siècle".

31/08/17 - 18:47 - L’insoumise Charlotte Girard analyse la méthode du gouvernement Professeur de droit public et proche de Jean-Luc Mélenchon, Charlotte Girard a analysé la méthode du gouvernement pour faire passer les ordonnances visant à réformer le Code du Travail sur LCI. Selon elle : "le gouvernement s’est comporté comme un patron d’entreprise. Ce qui s’est passé, c’est en fait une non négociation sous couvert de négociation. Le dialogue social entre syndicats et gouvernement qui a eu lieu cet été augure ce que sera le dialogue social du futur (…). C’est un système de neutralisation des rapports sociaux. Le vrai dialogue est impossible à instaurer". Selon elle les négociations bilatérales ont été négligées au profit de réunions multilatérales.

31/08/17 - 17:13 - Ordonnances : un rendez-vous raté pour le PS Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne est président du groupe parlementaire Nouvelle gauche à l’Assemblée nationale. Dans un communiqué, il fait part de sa vive déception vis-à-vis du contenu des ordonnances. Évoquant un rendez-vous raté, il considère que "c’est une réforme pour une large partie à côté de la plaque qui annonce des régressions dangereuses pour la protection des salariés sous couvert de modernisation". Il dénonce également un affaiblissement de la représentation syndicale. Enfin, il se montre ironique en constatant que : "cette loi de 150 pages échoue à sa mission première : simplifier le Code du Travail".

31/08/17 - 17:08 - François de Rugy se félicite du rôle du Parlement Dans un communiqué, le président de l’Assemblée nationale François de Rugy se félicite de la manière dont a été menée la réforme du Code du Travail. Il tient à souligner l’importance du Parlement : "la réforme est légitimée par le vote du Parlement qui, à une large majorité, a autorisé le gouvernement à procéder par ordonnances". Il précise également le rôle à venir de l’Assemblée nationale qui va : "se prononcer sur la ratification des ordonnances présentées par le gouvernement et engager une évaluation de leurs effets et de leur efficacité au fil du temps".

31/08/17 - 17:00 - Pour Daniel Fasquelle les ordonnances ne vont pas changer les choses Le député LR du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle a exprimé son point de vue sur la réforme du Code du Travail par ordonnances. Interrogé par France info, le vice-président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale estime que, "la réforme est technique mais ce n’est pas la mère de toutes les réformes. Ce n’est pas cela qui va bouleverser la donne sur le marché du travail". Toutefois, l’élu se dit satisfait de la fusion des instances représentatives du personnel mais aussi du plafonnement des indemnités". Daniel Fasquelle est également candidat à la présidence de LR.

31/08/17 - 16:59 - Le Modem se félicite de la réforme du travail Membre de la majorité présidentielle, le Modem se montre très favorable aux ordonnances présentées ce 31 août. Le parti de François Bayrou "se félicite donc de cette réforme et insiste sur le fait qu’elle n’est qu’une première étape". Le Modem a apprécié la méthode du gouvernement la qualifiant de "rapide" et de "véritable concertation". L’importance donnée aux PME et aux TPE est une bonne chose pour le Modem : "ces entreprises jouent un rôle primordial dans le tissu économique français et contribuent majoritairement aux créations d’emploi dans le pays".

31/08/17 - 16:43 - Aurélien Taché, député LREM se félicite des ordonnances Invité de LCI, le député LREM du Val d’Oise Aurélien Taché se félicite du contenu des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Selon lui, cela montre la crédibilité de la majorité pour mener les réformes à venir : "les ordonnances sont conformes aux engagements pris devant les Français pendant la campagne électorale". En outre, il considère que cette réforme du travail change le rapport au dialogue social : "cela met fin au paternalisme. Désormais, nous faisons confiance aux salariés, ce qui est une rupture de taille".

31/08/17 - 16:03 - Ordonnances : voici la réaction du Medef Le Medef a pris connaissance du contenu des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Et la satisfaction semble être au rendez-vous. Ainsi, le président du mouvement Pierre Gattaz tient à saluer une "étape importante et intéressante". Pour le patron des patrons qui a pris la parole au siège du Medef: "les ordonnances peuvent améliorer la confiance des chefs d’entreprise. Elles permettront de faire bouger les lignes pour le bien des salariés et de notre pays. Il s’agit d’un changement de philosophie qui redonne de la place à une négociation de terrain dans les branches et les entreprises, ce qui nous convient".

31/08/17 - 15:50 - Pierre-Yves Bournazel salue une volonté réformatrice Du côté du groupe Les constructifs, une réaction sur le contenu des ordonnances est venue de la part du député de Paris Pierre-Yves Bournazel. Celui-ci salue l’action de l’exécutif : "ce gouvernement a tranché et a montré une véritable volonté réformatrice". Selon lui, le dialogue social sera respecté car il estime que les salariés et les chefs d’entreprise ont des intérêts convergents : "J’écoute les propos des syndicats qui ont peur d’un faux dialogue social. Mais, je ne crois fondamentalement pas en une division entre ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités".

31/08/17 - 15:35 - CDD : ce que veulent changer les ordonnances Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n’aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s’agit d’un véritable chiffon rouge qui risque d’accentuer la précarité des contrats de travail.

31/08/17 - 15:26 - Une insoumise interpelle Edouard Philippe en direct Lors de sa conférence de presse prononcée le 31 août à midi, le premier ministre Edouard Philippe a livré des détails sur le contenu des ordonnances. Il a également répondu aux questions des journalistes. Parmi eux, Raquel Garrido, porte-parole de La France insoumise. Accréditée en qualité de chroniqueuse de la chaîne C8, elle a interrogé Edouard Philippe sur le "rôle de l’Elysée dans la rédaction des ordonnances". Elle a notamment demandé s’il était vrai que seulement "dix personnes ont écrit le contenu de la réforme". Raquel Garrido est également la conjointe du député La France insoumise Alexis Corbière.

31/08/17 - 15:21 - Réformes : ce qu’attendent les investisseurs étrangers Au cours de sa conférence de presse, le premier ministre Edouard Philippe a déclaré que les ordonnances visant à réformer le Code du Travail avaient vocation à augmenter l’attractivité de la France et à attirer les investisseurs étrangers dans l’Hexagone. Selon une étude menée par Ernst&Young auprès de décideurs économiques étrangers la réforme qu’ils attendent le plus est celle de la compétitivité fiscale (55%) devant la réforme du droit du travail (39%).

31/08/17 - 15:13 - Ordonnances : la colère de Nicolas Dupont-Aignan Quelques heures après le discours d’Edouard Philippe et Muriel Pénicaud, la classe politique française est divisée. Le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan se déclare pour sa part déçu du contenu des ordonnances. Il considère que plusieurs enjeux sont oubliés : la baisse des charges pour les PME, la question des travailleurs détachés ou encore place de la recherche. Pour lui, la réforme conduira à la fin du CDI et à l’avènement d’une génération précarisée. Enfin, il déplore l’attitude des syndicats qu’il qualifie de "vendus" dans un tweet.

31/08/17 - 15:01 - L’U2P se dit pleinement satisfaite des ordonnances L’U2P qui regroupe les artisans, les commerçants et les professions libérales a pris connaissance des ordonnances. Et le verdict est positif. Le président du mouvement Alain Griset a déclaré que la conférence de presse d’Edouard Philippe et de Muriel Pénicaud était : "un message très fort, un message d’espoir". Selon lui, "le point important, c’est le fait qu’entre 0 et 20 salariés, nous aurons moins de contraintes". Il se déclare donc : "satisfait d’avoir été entendu sur la quasi-totalité des points que nous avions soulevé". Un point positif pour le gouvernement qui avait axé sa réforme sur les TPE.

31/08/17 - 14:50 - Le contenu des ordonnances disponible en PDF La réforme du Code du Travail prend la forme de 5 ordonnances qui font au total 160 pages. La première ordonnance porte sur le "renforcement de la négociation collective", la seconde est "relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales". Une troisième ordonnance est consacrée à "la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail". Les deux dernières sont intitulées "ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective" et "ordonnance relative au compte professionnel de prévention". Elles sont téléchargeables sur le site officiel du gouvernement.

31/08/17 - 14:45 - Les Jeunes socialistes prennent position Dans un communiqué, le Mouvement des jeunes socialistes (MJS) vient de donner son point de vue sur le contenu des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Le verdict est cinglant : "Le Medef dirige désormais la politique économique et sociale du gouvernement. L’exécutif montre son vrai visage en allant plus loin que les gouvernements de Nicolas Sarkozy et que la Loi Travail de 2016". Le mouvement est donc hostile à une réforme "qui ne créera pas d’emplois supplémentaires".

31/08/17 - 14:45 - Pour la CFDT, le patron fera ce qu’il veut Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT estime sur France info que le projet présenté par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud est dangereux pour les salariés des TPE et des PME. "Le gouvernement dit aux patrons de petites entreprises : faites ce que vous voulez. Or, le patron ne va pas négocier avec les salariés, il fera ce qu’il veut, il pourra prendre des décisions unilatérales. Les salariés sont dans un lien de subordination donc le rapport de force est très mauvais. Dans les faits, le salarié qui lèvera la main, prend des risques pour son emploi".

31/08/17 - 14:32 - Les indemnités prud’homales limitées sous conditions La question du plafonnement des indemnités prud’homales était au cœur de la négociation entre syndicats et gouvernement. Finalement, les ordonnances prévoient les montants suivants : les indemnités sont plafonnées à 3 mois de salaire pour deux ans d’ancienneté et à 20 mois de salaire pour 30 ans d’ancienneté. Attention, il n y a pas de plafonnement possible dans certains cas : discrimination et harcèlement.

31/08/17 - 14:24 - De nouveaux droits pour les syndicats La réforme du Code du Travail vise à instaurer une véritable flexisécurité à la française. Cela suppose de donner de nouveaux droits aux syndicats. Dans sa conférence de presse, Muriel Pénicaud n’a pas évoqué la question du chèque syndical. En revanche, elle a déclaré que les ordonnances donneront un droit à la formation aux personnes syndiquées ou qui souhaitent l’être. Elle a également évoqué la mise en place d’un observatoire de la négociation collective.

31/08/17 - 14:22 - Le FN réagit à la publication des ordonnances Le frontiste Nicolas Bay a donné le point de vue de son parti sur le contenu des ordonnances visant à réformer le Code du Travail par ordonnances. D’après lui, seule une mesure trouve grâce à ses yeux : la fusion des instances représentatives du personnel. Pour le reste il considère que "la réforme va fragiliser les salariés notamment en généralisant les CDD et en remettant en cause le CDI". Évoquant une escroquerie intellectuelle, il ne souhaite toutefois pas manifester contre le gouvernement : "nous allons nous battre sur le terrain, dans le débat public et dans l’hémicycle".