Réforme du travail (Loi Travail) : tout savoir sur les ordonnances

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du travail, suite de la Loi Travail, entrera en vigueur fin septembre. Les ordonnances ont été présentées le 31 août. Voilà ce qu'elles changent pour vous.

Emmanuel Macron l'avait annoncé durant la campagne présidentielle, il compte réformer le code du travail en allant au-delà de la Loi Travail. Cette loi portée Myriam El Khomri, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 21 juin 2017 grâce à l'article 49-3. Elle vise à augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse. Mais elle a également pour objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés. De nombreux décrets sont déjà entrés en vigueur sous le quinquennat de François Hollande. Pour atteindre ses objectifs, Emmanuel Macron a prévu d'agir par ordonnances au cours de l'été 2017. Le contenu des ordonnances a été officiellement présenté par le premier ministre Edouard Philippe et par Muriel Pénicaud, ministre du Travail au cours d'une conférence de presse le 31 août 2017 à l'hôtel Matignon. Au total, la réforme du Code du Travail prend la forme de 5 ordonnances d'un total de 160 pages. Le projet sera présenté officiellement lors du Conseil des ministres le 22 septembre. Les ordonnances devraient entrer en vigueur à la fin du mois de septembre.

11:22 - Nadine Morano : oui à la Loi Travail Nadine Morano était l’invitée de la matinale de France info le lundi 4 septembre 2017. L’occasion pour la députée européenne de donner son opinion sur la réforme du Code du Travail par ordonnances. Selon elle la réforme est nécessaire car en matière d’emploi "il y a urgence à réformer le pays". Elle a assuré que si elle était parlementaire, elle aurait voté la mesure : "C’est tout ce que l’on prône depuis des années. On aurait pu aller plus loin et faire la réforme de la formation professionnelle en même temps, mais c’est somme toute plutôt encourageant".

10:08 - Le torchon brûle entre FO et la CGT Réformiste pour l’un, contestataire pour l’autre. FO et CGT ont choisi leur posture dans le cadre des négociations sur la réforme du Code du Travail. Ainsi, si le syndicat dirigé par Philippe Martinez sera en tête des cortèges lors de la journée de contestation du 12 septembre, FO a choisi de ne pas manifester. Une situation justifiée par Jean Claude Mailly, secrétaire général de FO. Dans une interview accordée à Dimanche Politique sur France 3 le dimanche 3 septembre, il a déclaré : "n’avoir aucune leçon à recevoir de la CGT" qu’il accuse de "n’avoir assisté qu’à 6 ou 7 réunions pendant l’été" tandis que son syndicat "n’a pas arrêté de travailler pendant tout l’été pour rendre la réforme plus acceptable".

10:05 - Xavier Bertrand approuve la Loi Travail Ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand est actuellement président de la région Hauts-de-France. Dans une interview accordée au JDD le dimanche 3 septembre, il a dit le plus grand bien de la réforme du Code du Travail par ordonnances qu’il qualifie de "pragmatique" et "d’allant dans la bonne direction". Il considère que les ordonnances "apportent davantage de souplesse, rendent le Code du Travail plus facile". Xavier Bertrand approuve notamment le contrat de chantier, la fusion des instances représentatives du personnel ou encore le dialogue social. C’est la raison pour laquelle, il appelle les parlementaires LR à voter en faveur du projet : "Il nous faut rompre avec une mauvaise habitude quand on est dans l’opposition : dire que oui, ça va dans la bonne direction mais comme ça ne va pas assez loin, on ne peut pas voter : c’est stupide".

01/09/17 - 16:53 - Mobilisation contre les ordonnances : Clémentine Autain prône le rapport de force La députée La France insoumise de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a accordé une interview à Paris Match pour condamner la réforme du Code du Travail par ordonnances qu’elle assimile à un coup d’Etat social : "la méthode balaye le travail et la légitimité parlementaire mais aussi le dialogue social. Ici ce n’est pas un dialogue social mais un monologue du gouvernement". Selon elle, la seule solution est de manifester : "ce gouvernement n’a pas de base social dans ce pays pour appliquer un programme d’une telle violence. Puisque que nous n’avons pas de débat parlementaire, puisqu’il n y a pas d’élections tout de suite, nous prenons nos responsabilité pour mener le rapport de forces dans la rue".

01/09/17 - 15:51 - L’Union syndicale des magistrats contre le barème prud’homal Dans un communiqué diffusé le vendredi 1er septembre, l’Union syndicale des magistrats (USM) condamne la mise en place des barèmes obligatoires. D’après le syndicat, avec cette mesure : "la réparation du préjudice consécutif à un licenciement abusif se trouve ainsi tarifée en tenant compte d’un seul et unique critère : l’ancienneté du salarié". C’est pourquoi, le communiqué dénonce une "volonté de limiter la réparation des préjudices en droit du travail" et demande à ce que "les situations personnelles soient appréciées individuellement par le juge". L’USM tient également à rappeler que "la réparation intégrale du préjudice est un des grands principes du droit".

01/09/17 - 15:21 - Une fédération FO conteste sa direction La direction de FO a décidé de ne pas participer à la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail prévue le 12 septembre. Une décision contestée en interne. Le 1er septembre, la fédération FO "Transports et Logistique" a décidé de manifester aux côtés notamment de la CGT. Selon un communiqué envoyé FO Transports et Logistique : "la réforme vise uniquement à accroître la rentabilité financière des grands groupes au seul profit des dividendes versés aux actionnaires et au détriment des droits des salariés. C’est un projet totalement idéologique". Le communiqué précise que : "les fédérations des Transports de FO et de la CGT prendront leurs responsabilités en construisant le rapport de force aussi haut que nécessaire et en ne s’interdisant rien".

01/09/17 - 15:13 - Les Français plutôt hostiles à la réforme du Travail Atlantico et RMC ont commandé un sondage sur la réforme du Code du Travail par ordonnances à l’institut Harris Interactive. Publié le 1er septembre, il a été réalisé après la publication des ordonnances. Et le verdict est sévère : 58% des Français sont opposés aux ordonnances sur la réforme du travail. Les électeurs de la majorité présidentielle sont 82% à approuver la réforme. En revanche, la proportion tombe à 51% chez les électeurs LR. Sans surprise, c’est chez les sympathisants du FN et de la France insoumise que le mécontentement est le plus important. La mesure qui recueille le plus d’hostilité est l’encadrement des indemnités prud’homales (59% d’avis défavorables).

01/09/17 - 14:44 - Edouard Philippe VRP des ordonnances à Châlons Edouard Philippe assure le "service après-vente" de la réforme du Code du Travail. Après avoir présenté les ordonnances lors d’une conférence de presse et durant le 20h de France 2 le 31 septembre, le premier ministre est aujourd’hui à la foire agricole de Châlons. Durant sa visite, il a déclaré qu’il "ne fallait pas s’arrêter au droit du travail mais aller de l’avant dans tous les domaines pour que nous puissions régler le chômage de masse". Interpellé par des militants de la CGT, il a joué la carte de la franchise : "Nous n’avons rien caché, on va parfaitement à l’objectif que l’on s’est fixé. Mais je comprends parfaitement que vous ne soyez pas d’accord".

01/09/17 - 14:36 - Les ordonnances, des avancées réelles selon un député LREM Stanislas Guérini est un marcheur de la première heure. Désormais député LREM de Paris, l’ancien chef d’entreprise ne cache pas sa satisfaction vis-à-vis des ordonnances réformant le droit du travail. Invité de Tout est politique sur France info le 1er septembre, il a vanté : "une réforme équilibrée, une transformation profonde du marché du travail". Selon lui, cette réforme diminue les freins à l’embauche tout en accordant des droits supplémentaires à tous les salariés. Toutefois, il reprend l’argumentaire de Muriel Pénicaud et Edouard Philippe qui consiste à dire que cette réforme n’est "qu’une première brique".

01/09/17 - 14:28 - Pour Stéphane Le Foll, les ordonnances ne créeront pas d’emploi L’ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll était l’invité de CNews le vendredi 1er septembre. Selon lui, les ordonnances visant à réformer le Code du Travail risquent d’être inefficaces : "cette réforme, ça ne sera pas la condition pour créer de l’emploi (…). Premièrement, cela ne réglera pas le chômage structurel, deuxièmement ça affaiblit les syndicats dans leurs capacités à être des interlocuteurs partout dans l’entreprise". Il affirme que la réforme ne correspond pas à son idéologie qu’il qualifie de "sociale-démocrate qui considère que dans une économie il y a le marché et des règles sociales. Pour cela, il faut créer du dialogue et de la démocratie sociale". Toutefois, il a indiqué qu’il ne participera pas à la journée de mobilisation du 12 septembre.

01/09/17 - 12:26 - Réforme du Travail : ce que pense l’Allemagne Le ministre allemand des Affaires étrangère était invité au dernier Conseil des ministres. L’occasion pour lui de féliciter le gouvernement français sur la réforme du Code du Travail par ordonnances. Un jour après la présentation des ordonnances, la presse du premier partenaire commercial de l’Hexagone se montre positive. Pour le Suddeutsche Zeitung, "la confrontation typiquement française entre le travail et le capital se transforme en coopération". Le Tagesspiegel de son côté évoque une "réforme importante pour le pays". Pour le quotidien berlinois, le gouvernement a la chance d’avoir une "opposition effritée".

01/09/17 - 12:00 - Philippe Martinez ne comprend pas la stratégie de FO Le 12 septembre, la CGT sera en tête de cortège pour manifester contre la réforme du Code du Travail. Ce qui ne sera pas le cas de FO. Une situation que le leader de la CGT peine à comprendre : "J’aurai l’occasion de discuter avec Jean-Claude Mailly pour qu’il m’explique la différence entre la Loi Travail 1 écrite par Emmanuel Macron et la Loi Travail 2 écrite par Emmanuel Macron (…). Je ne me mêle pas de ce qui se décide à FO mais il y a déjà 15 structures territoriales de Force ouvrière qui ont décidé de rejoindre les manifestations". Il estime que les syndicats doivent être comme les patrons : unis.

01/09/17 - 10:08 - Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Edouard Philippe sur France 2 Le 31 août a été une journée chargée pour le premier ministre. Après avoir présenté les ordonnances visant à réformer le Code du Travail par ordonnances à midi, Edouard Philippe était l’invité du journal de 20h sur France 2. D’après lui, le texte de 160 pages peut encore changer : "il peut être modifié à la marge, en fonction des avis formulés par l’ensemble des organismes appelés à donner un avis sur le texte et dans lequel toutes les organisations syndicales sont représentées". Il a ajouté qu’une loi de ratification ayant pour but de pérenniser les ordonnances sera présentée au Parlement d’ici fin 2017. Selon lui, "il faut aller vite, ce texte va transformer le droit du travail". Toutefois cette réforme n’est selon lui qu’une brique.

31/08/17 - 16:03 - Ordonnances : voici la réaction du Medef Le Medef a pris connaissance du contenu des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Et la satisfaction semble être au rendez-vous. Ainsi, le président du mouvement Pierre Gattaz tient à saluer une "étape importante et intéressante". Pour le patron des patrons qui a pris la parole au siège du Medef: "les ordonnances peuvent améliorer la confiance des chefs d’entreprise. Elles permettront de faire bouger les lignes pour le bien des salariés et de notre pays. Il s’agit d’un changement de philosophie qui redonne de la place à une négociation de terrain dans les branches et les entreprises, ce qui nous convient".

31/08/17 - 15:35 - CDD : ce que veulent changer les ordonnances Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n’aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s’agit d’un véritable chiffon rouge qui risque d’accentuer la précarité des contrats de travail.

31/08/17 - 14:50 - Le contenu des ordonnances disponible en PDF La réforme du Code du Travail prend la forme de 5 ordonnances qui font au total 160 pages. La première ordonnance porte sur le "renforcement de la négociation collective", la seconde est "relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales". Une troisième ordonnance est consacrée à "la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail". Les deux dernières sont intitulées "ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective" et "ordonnance relative au compte professionnel de prévention". Elles sont téléchargeables sur le site officiel du gouvernement.

31/08/17 - 14:32 - Les indemnités prud’homales limitées sous conditions La question du plafonnement des indemnités prud’homales était au cœur de la négociation entre syndicats et gouvernement. Finalement, les ordonnances prévoient les montants suivants : les indemnités sont plafonnées à 3 mois de salaire pour deux ans d’ancienneté et à 20 mois de salaire pour 30 ans d’ancienneté. Attention, il n y a pas de plafonnement possible dans certains cas : discrimination et harcèlement.

31/08/17 - 14:24 - De nouveaux droits pour les syndicats La réforme du Code du Travail vise à instaurer une véritable flexisécurité à la française. Cela suppose de donner de nouveaux droits aux syndicats. Dans sa conférence de presse, Muriel Pénicaud n’a pas évoqué la question du chèque syndical. En revanche, elle a déclaré que les ordonnances donneront un droit à la formation aux personnes syndiquées ou qui souhaitent l’être. Elle a également évoqué la mise en place d’un observatoire de la négociation collective.

31/08/17 - 13:36 - Les indemnités de licenciement en augmentation Muriel Pénicaud l’a annoncé officiellement dans sa conférence de presse : les indemnités de licenciement seront augmentées de 25%. Certains syndicats comme la CGT ou la CFDT demandaient une hausse de 50%. Ce geste est une contrepartie à la réduction du délai de recours au prud’hommes qui passera de deux ans à une année. L'idée de cette mesure est d'instaurer une véritable "flexisécurité" à la française.

31/08/17 - 13:29 - Fusion des instances représentatives du personnel : ce qu’il va se passer Comme prévu dans la loi d’habilitation, les ordonnances prévoient de réformer les instances représentatives du personnel. Les IRP passeront de quatre à deux : les délégués syndicaux et le conseil d’entreprise : une entité qui comprendrait comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSC. Pour Muriel Pénicaud, "ces instances permettront de lier les discussions sociales et les discussions économiques".

31/08/17 - 13:15 - Les primes seront négociées dans les entreprises Point important de la réforme du Code du Travail par ordonnances : les primes ne seront plus négociées dans les branches ou dans les conventions collectives. Elles seront directement déterminées dans les entreprises. Pour Muriel Pénicaud : "les salariés comme l’employeur pourraient décider de négocier une prime de garde d’enfant plutôt qu’une prime d’ancienneté par exemple".

31/08/17 - 13:10 - Licenciement : un droit à l’erreur pour l’employeur Durant sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait promis la mise en place d’un droit à l’erreur dans les rapports des entreprises avec l’administration. Selon Muriel Pénicaud, la réforme du travail instaurera un droit à l’erreur pour l’employeur en cas de licenciement dans les TPE et les PME. Ainsi les "vice de forme de bonne foi" ne pénaliseront plus les entreprises.

31/08/17 - 13:03 - Edouard Philippe dévoile le calendrier des réformes Après le discours de Muriel Pénicaud, Edouard Philippe a repris la parole pour dévoiler la suite du processus législatif : "les ordonnances seront présentées le 22 septembre en Conseil des ministres. Sur la question du calendrier nous avons respecté les engagements. D’ici là, je fais confiance à la presse pour qu’un débat puisse naître. Les ordonnances vont être présentées à 5 organismes de consultation. Chaque organisme donnera un avis. La discussion sera donc publique et institutionnelle. Dès la fin du mois de septembre les ordonnances entreront en vigueur".

31/08/17 - 12:59 - Vers une rupture conventionnelle collective Si le licenciement peut pour l’instant être collectif, ce n’est pas le cas de la rupture conventionnelle qui ne peut qu’être individuelle. Une situation qui pourrait changer d’après la conférence de presse de Muriel Pénicaud : "la réforme crée une rupture conventionnelle collective. Cette négociation basée sur les départs volontaires pourra être homologuée par l’administration".

31/08/17 - 12:52 - Le télétravail sera développé Muriel Pénicaud souhaite développer le télétravail en France : "Le télétravail est une aspiration de 61% des salariés mais c’est une réalité pour 17% seulement. Or, le télétravail est important pour l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C’est aussi essentiel pour le développement des zones rurales. Une série de mesure va permettre de développer ce mode du travail".

31/08/17 - 12:47 - Le compte personnel de pénibilité va évoluer La loi d’habilitation avait prévu de réformer le compte pénibilité. Les ordonnances vont dans cette direction. D’après Muriel Pénicaud : "quatre critères étaient inapplicables. Donc l’ordonnance 5 va retirer l’obligation de déclaration. Mais les salariés resteront protégés. Certains salariés pourront partir à la retraite dès l’année prochaine". Il s'agissait d'une revendication importante pour le Medef.

31/08/17 - 12:41 - La réforme est articulée sur quatre thèmes clés La réforme du Code du Travail est d’après Muriel Pénicaud basée sur quatre thèmes clés : la priorité donnée aux TPE et aux PME, la capacité donnée aux salariés de s’adapter à la mondialisation, amener de nouveaux droits aux salariés, donner de nouvelles garanties aux élus syndicaux qui auront de plus en plus de pouvoir. Selon elle "95% des entreprises sont des TPE et PME. La création d’emploi est là. 55% de nos concitoyens travaillent dans ces entreprises".

31/08/17 - 12:34 - Muriel Pénicaud évoque une transformation du Code du Travail d’une ampleur inégalée Muriel Pénicaud, ministre du Travail dévoile également son projet à la suite de la conférence de presse d’Edouard Philippe : "Le projet que nous vous présentons est un projet de transformation du code du travail d’une ampleur inégalée. La méthode est une concertation politique et technique approfondie. Il y a eu plus de 300 réunions avec les partenaires sociaux. Les 5 ordonnances vont permettre 36 mesures concrètes et opérationnelles majeures. La réforme est un pari de la confiance, et de l’intelligence collective. Ce n’est pas simplement changer le Code du Travail mais l’état d’esprit du Code du Travail"

31/08/17 - 12:31 - Pour Edouard Philippe l’objectif est de combattre le chômage Selon le premier ministre, la réforme du Code du Travail souhaite faire baisser le taux de chômage : "Bien évidemment, nous savons que le droit du travail n’est pas la première cause du chômage en France. Mais nous savons aussi que si nous voulons avancer sur la question de l’emploi, il faut traiter toutes les causes du chômage ensemble. Personne ne peut dire que notre droit protège et favorise l’embauche. Cela a peut-être été le cas dans le passé. Ça ne l’est plus. Pour le patron ou l’investisseur, le droit du travail est perçu comme un frein à l’embauche et à l’investissement".