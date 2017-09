Réforme du travail (Loi Travail) : voici les principales mesures

Lucas Jakubowicz JDN Mis à jour le 14/09/17 11:51

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du travail, suite de la Loi Travail, entrera en vigueur fin septembre. Les ordonnances ont été présentées le 31 août. Voilà ce qu'elles changent pour vous.

11:51 - Pour Adrien Quatennens, les ordonnances ont remplacé le 49-3 Depuis quelques mois, le député La France insoumis de Nord Adrien Quatennens est devenu l’une des figures de la contestation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. Invité de l’émission "L’invité des Echos", il justifie les manifestation par le fait de n’avoir pas été entendu au Parlement : "nous avons fait tout le travail nécessaire pour décrypter, argumenter contre cette loi. Pas simplement par esprit de contestation, mais parce que nous estimons que ce projet n’est pas bon pour le pays et qu’il y a d’autres solutions pour l’emploi. Maintenant, il y a la nécessité de mobiliser dans le pays. Les syndicats font ce travail de mobilisation". 11:50 - Pour Marine Le Pen, Macron prépare une France jetable Marine Le Pen sort peu à peu de sa réserve concernant la réforme du Code du travail par ordonnances. Invitée de l’émission "Les 4 vérités" sur France 2 le jeudi 14 septembre, elle a déclaré que la réforme du CDD et l’élargissement du contrat de chantier (contrat de projet) "était en train de transformer les contrats de travail en contrats de mercenariat par l’intermédiaire de ces contrats de mission". Selon elle, avec les ordonnances, "Emmanuel Macron veut adapter la France à la mondialisation. Il veut une France jetable, une France où tout est éphémère. Nous, nous voulons une France durable". 13/09/17 - 14:43 - FO n’appelle pas à manifester le 21 septembre La première journée de mobilisation contre la loi Travail a eu lieu le mardi 12 septembre. Désormais, les syndicats préparent la prochaine manifestation qui se déroulera le jeudi 21 septembre, la veille de la présentation officielle des ordonnances en Conseil des ministres. Une fois encore, FO n’appelle pas à manifester. D’après les propos de son secrétaire général Jean-Claude Mailly : "Le bureau confédéral de FO n’appelle pas à manifester le 21 septembre". Concernant les manifestations du 12 septembre, il a estimé qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir manifesté, tout en relevant que "la mobilisation était inférieure aux attentes de la CGT". Pour autant, il n’approuve pas l’intégralité du projet qui comporte selon lui "des éléments de régression sociale" mais qu’il n’assimile pas à "un coup d’Etat social". 13/09/17 - 14:13 - Journée de mobilisation : quand des CRS se font porter pâles Si les CRS sont présents à toutes les manifestations, c’est quasi-systématiquement pour assurer le maintien de l’ordre public. Durant la journée de mobilisation contre la loi Travail du mardi 12 septembre, le syndicat de police ViGi avait appelé à la grève. De plus, selon une information diffusée par Europe 1, à l’échelle nationale, environ 500 CRS se sont déclarés souffrants. D’après le délégué national du syndicat CRS Alliance, ils ont souhaité profiter de cette journée pour manifester contre leurs conditions de travail ainsi qu’un projet visant à soumettre aux prélèvements sociaux l’indemnité de déplacement. 13/09/17 - 13:57 - Manifestation du 12 septembre : un succès selon la CGT Dans un communiqué de presse, la CGT se réjouit de la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Pour le syndicat dirigé par Philippe Martinez, "les 200 manifestations avec près de 500 000 personnes sont le reflet de nombreux arrêts de travail dans les entreprises privées et les établissements publics". La CGT appelle à continuer la lutte : "La CGT va poursuivre son travail d’information et de mobilisation de tous les salariés (…). Dès à présent, la CGT appelle à la mobilisation le 21 septembre prochain, veille du Conseil des ministres sur les ordonnances". 13/09/17 - 13:47 - Manifestation contre la loi travail : une participation stable par rapport à la loi El Khomri En dépit de la non-participation de FO et de la CFDT (même si certains adhérents ont défilé), la journée de manifestation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances qui a eu lieu le 12 septembre a attiré 500 000 personnes selon la CGT, 223 000 selon la police. Par rapport à la première journée de mobilisation contre la Loi El Khomri du 9 mars 2016, la participation demeure relativement stable. En effet, ce jour-là, entre 450 000 et 500 000 personnes étaient descendues dans les rues de l’Hexagone selon les syndicats. La police avait quant à elle avancé le chiffre de 224 000 participants. 13/09/17 - 12:14 - CGT Transports et FO Transports appellent à une nouvelle grève Le mercredi 13 septembre, les syndicats CGT Transport et FO Transports appellent à une grève reconductible à partir du 25 septembre afin de protester contre la réforme du Code du Travail par ordonnances accusée d’encourager le dumping social. Les syndicats promettent des actions fortes qui pourraient notamment se traduire par des blocages d’autoroutes ou encore de sites pétroliers. Sur Europe 1, Jérôme Vérité, secrétaire général de la fédération CGT-Transports a déclaré que : "la grève aura des conséquences très concrètes sur l’économie française". Précisons qu'à cette date, les ordonnances auront été présentées officiellement en conseil des ministres. 13/09/17 - 10:47 - Pour Castaner, Mélenchon surfe sur les malheurs du monde Invité de CNews le mardi 12 septembre au soir, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner s’est montré virulent à l’égard de Jean-Luc Mélenchon qu’il accuse de "surfer sur les malheurs du monde". Pour le député des Alpes-de-Hautes-Provence, "Jean-Luc Mélenchon s’est incrusté dans cette manifestation organisée par la CGT alors qu’il n’y avait pas d’accord. Comme le coucou qui veut venir sur les tensions sociales et qui veut à chaque fois les hystériser. Le débat mérite mieux que cela. Ce n’est pas la peine de caricaturer ce texte. Je suis pour le droit de manifestation et la CGT est légitime à descendre dans la rue. Mais quand j’observe le discours politique de certains qui attisent ces tensions sociales… les vrais responsables sont ceux qui banalisent la violence dans les discours politiques". 13/09/17 - 10:19 - Selon Laurent Wauquiez, la Loi travail ne transformera pas l’économie française Président de la région Rhône-Alpes-Auvergne et candidat à la présidence du parti LR, Laurent Wauquiez était l’invité de la matinale de France info le mercredi 13 septembre. Interrogé sur la réforme du Code du Travail, il a considéré que certains points des ordonnances étaient pertinents : "Dans cette réforme, il y a des avancées qui vont dans le bon sens. Il y a des mesures pour les PME et le plafonnement des indemnités aux prud’hommes qui sont de bonnes choses. Je n’ai aucun problème à le dire". Pour autant, il estime que la réforme ne va pas assez loin et qu’elle n’améliorera pas la situation économique de la France : "Dès que l’on a une réforme d’Emmanuel Macron, tout le monde est supposé s’esbaudir. Copernic est dépassé, on n’a jamais vu ça, le Code du Travail est révolutionné. Bon, il faut un peu atterrir. En réalité, je pense que ça ne transformera pas l’économie française". 13/09/17 - 10:12 - Pour Edouard Philippe, le gouvernement ne cédera pas Le premier ministre Edouard Philippe était l’invité de l’émission "Les 4 vérités" sur France 2 le mercredi 13 septembre 2017. L’occasion pour le locataire de Matignon de revenir sur la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances qui a eu lieu le 12 septembre. Il a publiquement pris acte des manifestations : "la contestation, je la respecte, elle existe, elle est là, j’écoute". Pour autant, il ne semble pas avoir l’intention de faire des concessions puisqu’il estime que le résultat des élections est le plus important : "les Français, quand ils s’expriment par leur vote au moment des élections, ils ont également le droit d’être respectés (…). Où est la démocratie si on conteste systématiquement la majorité parlementaire ?". Il a donc profité de son intervention pour confirmer le calendrier de la réforme : "nous allons présenter les ordonnances en Conseil des ministres le 22 septembre. Le président de la République les signera et, à la fin du mois de septembre, le texte sera entré en vigueur". 12/09/17 - 17:33 - Loi travail : le calendrier des prochaines manifestations Le cortège parisien de la manifestation contre la réforme du Code du travail par ordonnances est arrivé place d’Italie. La première journée de manifestations contre la réforme du Code du Travail par ordonnances touche donc à sa fin. Une nouvelle journée de mobilisation syndicale est prévue pour le jeudi 21 septembre, soit la veille de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres. Le samedi 23 septembre, la France insoumise organisera une journée de contestation contre "Le coup d’Etat social". Comme l’a précisé le député insoumis Alexis Corbière, "cette journée est familiale, tout le monde peut venir, c’est un week-end et il n y a pas besoin de se mettre en grève". 12/09/17 - 17:16 - Voici les chiffres de la manifestation à Paris La manifestation parisienne contre la réforme du Code du travail par ordonnances est partie de la place de la Bastille ce mardi 12 septembre à 14h20. Le nombre de participants est désormais connu. La CGT avance les chiffres de 60 000 manifestants. Du côté de la préfecture de police, on recense à Paris 24 000 participants. Il s’agit de chiffres plus faibles que durant les manifestations contre la loi El Khomri de juin 2016. Soulignons que des drapeaux de FO et de la CFDT ont été aperçus dans le cortège alors que les secrétaires généraux Jean-Claude Mailly et Laurent Berger n’avaient pas appelé à descendre dans les rues. 12/09/17 - 16:37 - Quelques socialistes dans les rues La position du PS vis-à-vis de la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances est la suivante : opposition dans l’hémicycle et dans les médias, pas d’appel à manifester mais soutien aux manifestants. Pourtant, quelques membres du parti socialiste ont été aperçus dans les manifestations. C’est notamment le cas de François Kalfon proche d’Arnaud Montebourg, du frondeur Gérard Filoche, du député européen Emmanuel Maurel ou encore de Marie Noëlle Lienemann. Benoît Hamon, qui se considère comme socialiste mais qui n’est plus membre du PS, a également défilé. Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) a pour sa part appelé ses militants à descendre dans les rues. 12/09/17 - 16:25 - A Paris, quelques dégradations sont à dénombrer Selon plusieurs médias et participants, la manifestation parisienne se déroule sans heurts majeurs. Toutefois, certaines dégradations sont à dénombrer. Plusieurs vitres, panneaux publicitaires et arrêts de bus ont été saccagés. C’est également le cas pour un distributeur bancaire. Les casseurs ont notamment été présents aux alentours de la Place d’Italie. La police qui a essuyé quelques jets de projectiles a fait usage de gaz lacrymogène et d’un canon à eau. Notons que 8 compagnies de CRS et 4 escadrons de gendarmerie sécurisent le parcours, soit un total de 1 200 hommes. 12/09/17 - 16:16 - Voici quelques éléments sur la participation à 15h Même si FO et la CFDT n’ont pas appelé à se mobiliser, il semblerait que la participation à la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances soit élevée. Selon l’AFP, 7 500 personnes ont manifesté à Marseille d’après la police. La CGT avance quant à elle le chiffre de 60 000. A Lyon, les chiffres officiels sont de 4 000 manifestants (15 000 selon les organisateurs). Du côté de Bordeaux, l’on parle de 4 850 personnes selon la préfecture et 12 000 selon les syndicats. Afin à Rennes, la préfecture fait état de 4 000 manifestants, la CGT de 10 000. Les chiffres sur la manifestation à Paris ne sont pas encore connus. 12/09/17 - 15:31 - Benoît Hamon dans le cortège parisien Comme convenu, l’ancien candidat PS à l’élection présidentielle Benoît Hamon est dans le cortège parisien qui manifeste contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Selon lui, sa présence est nécessaire : "je suis là car je veux soutenir toutes les mobilisations contre la réforme du travail. Elles auront d’énormes conséquences pour les travailleurs, les salariés qui vont être plus souvent pauvres même en travaillant et en ayant un contrat de travail. Ils seront plus facilement licenciables. Et c’est la raison pour laquelle j’ai dit que je serai dans toutes les mobilisations quelles que soient leurs formes. Dans un cas comme celui-là, il faut vraiment mettre nos différences de côté et être là où les hommes et les femmes défilent". 12/09/17 - 15:01 - Pour Philippe Martinez, la journée s’annonce réussie Philippe Martinez secrétaire général de la CGT semble plutôt satisfait de la première partie de la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances. Interrogé au départ de la manifestation parisienne sur la place de la Bastille il s’est félicité de "la très forte mobilisation en province. A midi, nous étions plus de 100 000 personnes en province. C’est une première qui s’annonce réussie. C’est la démonstration d’un fort mécontentement, confirmé par les sondages". La manifestation parisienne quant à elle est partie avec une vingtaine de minutes de retard afin d’attendre les retardataires. 12/09/17 - 14:32 - Les députés La France insoumise présents dans les manifestations La France insoumise a prévu d’organiser un rassemblement contre "Le coup d’Etat social" prévu par la réforme du Code du travail le 23 septembre. Ce qui n’empêche pas les députés du parti de participer à la mobilisation syndicale du mardi 12 septembre. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon était présent dans le cortège marseillais tandis qu’Adrien Quattennens manifestait à Lille et Loic Prud’hommes à Bordeaux. Plusieurs députés d’Ile-de-France ont été aperçus place de la Bastille : Eric Coquerel, Alexis Corbières, Bastien Lachaux ou encore Mathilde Panot. Les élus communistes participent également aux rassemblements. 12/09/17 - 14:21 - Manifestation : voici quelques slogans En cette journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances, plusieurs slogans sont utilisés par les manifestants. Le terme "fainéants" est repris sur plusieurs pancartes : "Macron t’es foutu, les feignants sont dans la rue", "Ce sont les feignants comme nous qui enrichissent les oligarques comme toi". La majorité des pancartes porte sur la diminution des droits sociaux : "Ni chair à canon, ni chair à patron", "Le Code du travail protège les salariés, le gouvernement protège les patrons", "Défendre le progrès social, c’est retirer la loi Travail". Enfin quelques jeux de mots sont présents sur les pancartes : "Chaud les Macron", " Non au BigMacron oui au kebab Hamon", "les capitalistes vivent au-dessus de nos moyens". 12/09/17 - 14:00 - Les chiffres de la mobilisation commencent à tomber Alors que le cortège parisien doit partir de la place de la Bastille à 14h, plusieurs manifestations ont déjà eu lieu dans l’Hexagone. D’après les premières remontées du terrain, entre 2 000 et 5 000 personnes ont manifesté à Nice où le réseau de tram est resté bloqué. A Lyon, des heurts ont actuellement lieu entre manifestants et forces de l’ordre. Au total, près de 4 000 personnes manifesteraient dans la capitale des Gaules. A Saint-Etienne, environ 3 000 personnes seraient dans les rues. Des chiffres similaires sont annoncés à Montpellier, Rennes, Strasbourg ou encore Nantes. Les chiffres officiels seront peu à peu dévoilés par les préfectures. 12/09/17 - 12:20 - Les enseignants peu mobilisés Selon un communiqué de presse diffusé par le ministère de l’Education nationale, les enseignants se sont très peu mobilisés contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. Au niveau national, 3,29% des enseignants ne travaillent pas ce 12 septembre. Le premier degré est mobilisé à hauteur de 2,16%. Dans le second degrés, 4,27% des enseignants sont en grève. Mouvement de grève : les taux de participation à l'@EducationFrance pic.twitter.com/DhBy1ZegjV — Bastien S (@Bas_scordia) 12 septembre 2017 12/09/17 - 12:02 - Mélenchon invite à respecter ceux qui perdent une journée de salaire #Greve12Septembre "Vous savez les gens aujourd'hui ils perdent une journée de salaire. C'est pas un jeu" dit Jean Luc Mélenchon à Marseille pic.twitter.com/wS2d3qHqDM — Stèvelan Chaizy (@StevelanCG) 12 septembre 2017 12/09/17 - 11:56 - Pour Alexis Corbière, Macron est fainéant Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis était l’invité de la matinale de Public Sénat le mardi 12 Septembre. D’après lui, c’est Emmanuel Macron qui, dans le cadre de la réforme du Code du Travail se montre fainéant : "En réalité, ce qui se passe, c’est qu’Emmanuel Macron est grisé par la victoire. En vérité, qui c’est qui est fainéant ? Franchement, si on veut retourner l’argument, c’est Monsieur Macron. C’est lui qui est paresseux intellectuellement. Sa loi Travail XXL, c’est la continuité de ce qui a été fait précédemment par les ministres de Hollande et de Sarkozy. Et il y en a une belle brochette dans le gouvernement actuel". 12/09/17 - 11:48 - Philippe Martinez : c’est la première étape d’une vaste mobilisation La CGT est le principal syndicat à manifester ce mardi 12 septembre. Son secrétaire général Philippe Martinez était l’invité de la matinale de France 2. A cette occasion, il a justifié son action : "je n’aime pas le mot de bras de fer. C’est la première étape d’une mobilisation. Il y a une vraie remise en cause du droit du travail. Il y a des enjeux importants pour toutes les classes de population : ceux qui ont un emploi, ceux qui n’en ont pas, ceux qui sont précaires, les jeunes. C’est donc un vrai enjeu. Cette loi est pire que celle de l’année dernière que nous avions réussi à freiner. Un président de la République doit essayer de rassembler et d’écouter. Et je trouve que la classe politique est un peu hors sol par rapport aux réalités". 12/09/17 - 11:31 - Jean-Luc Mélenchon manifeste à Marseille Jean-Luc Mélenchon est bel et bien dans le cortège syndical qui manifeste à Marseille. Selon lui, le plus important est de montrer un front uni et de combattre pied à pied la réforme du Code du travail : "le président a bien compris que c’était un bras de fer. Monsieur Macron l’a voulu. Maintenant, c’est à nous de faire bloc autour des organisations syndicales, tous autant que l’on est. Il faut que le gouvernement recule. Il peut et il doit reculer. Nous ne sommes pas là pour faire un baroud d’honneur. Nous sommes là pour organiser une véritable défense du Code du travail, voilà ce que nous sommes en train de faire". 12/09/17 - 11:20 - Loi travail : vers un débat Philippe - Mélenchon Jeudi 28 septembre débutera la nouvelle saison de "L’émission politique" sur France 2. Le premier invité sera Edouard Philippe. Traditionnellement, dans cette émission animée par Léa Salamé, l’invité affronte un "invité mystère", mais aussi un "invité politique". D’après Le Parisien, l’invité politique sera Jean-Luc Mélenchon député La France insoumise des Bouches-du-Rhône. Le débat devrait porter sur la réforme du Code du Travail par ordonnances. Soulignons que les deux responsables politiques débattront quelques jours après la "marche contre la coup d’Etat social" organisée par La France insoumise le 23 septembre. 12/09/17 - 11:08 - Florian Philippot manifeste au côté des forains Avec nos amis forains mobilisés contre la #LoiTravailXXL pic.twitter.com/1LuZszxLky — Florian Philippot (@f_philippot) 12 septembre 2017 12/09/17 - 11:06 - Journée de mobilisation : le gouvernement droit dans ses bottes Alors que la première journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances se déroule aujourd’hui, le gouvernement tient à afficher sa détermination. Ainsi, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a déclaré sur Radio Classique que : "la politique d’un gouvernement se mesure d’abord par des résultats. Les résultats, soyons clairs, mettrons du temps à venir et c’est pour cela que j’appelle chacun à la sérénité, à la constance et à la détermination". Même résolution du côté de Christophe Castaner. Sur RTL, le porte-parole du gouvernement a estimé que "dès que l’on touche à un avantage, à une niche, il y a un chien qui aboie à l’intérieur. On ne fait rien ? On reste tranquilles, pépères ? Je crois qu’il faut assumer la prise de risque". Selon lui, "le débat social ne se mesure pas seulement à la rue et aux manifestations". 12/09/17 - 11:00 - Manifestations à Marseille : la foule présente sur la Canebière Foule au bas de la Canebière #Greve12Septembre pic.twitter.com/FtcvsSEGPM — Clara Martot (@clara_m_b) 12 septembre 2017 12/09/17 - 10:54 - Manifestations contre la Loi travail : les forains en action Comme annoncé, les forains participent à la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail. Le mardi matin, des camions de forains ont bloqué l’autoroute A13, mais aussi les Champs Elysées ou la porte Maillot. En province, ils sont également présents sur les échangeurs d’accès à Rouen, à Montpellier, à Epernay ou encore à Lyon où des opérations escargot sont organisées. Leur présence a été initiée par Marcel Campion "le roi des forains" afin de protester contre la réforme du Code du travail mais aussi la possible suppression du marché de Noel de Paris et de la grande roue de la place de la Concorde.

Elu à présidence de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron souhaite aller plus loin que la Loi Travail et effectuer une vaste réforme du code du travail. Il compte procéder à une réforme par voie d'ordonnance dès cet été afin de faire adopter une Loi Travail 2. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi est espérée pour l'automne 2017. Emmanuel Macron et son gouvernement ont prévu dans un premier temps rencontrer les représentants des organisations patronales et syndicales. En effet, la loi Larcher de 2007 relative à la modernisation du dialogue social, impose une phase de consultation avec les partenaires sociaux. Les premières rencontres ont commencé le 23 mai 2017 et se sont terminées le 24 août. Elle est menée par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud.

Plusieurs mesures sont au cœur de cette Loi Travail 2. Elles sont détaillées dans 5 ordonnances mises en ligne sur le site du gouvernement le 31 août 2017. Intitulé "Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social", le projet comporte 36 grandes mesures visant à instaurer une flexisécurité à la française et à juguler le chômage de masse. Voici les principaux points à connaître :

CDD, bouleversements en vue : Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n'aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s'agit d'un véritable chiffon rouge qui risque d'accentuer la précarité des contrats de travail.

: Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n'aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s'agit d'un véritable chiffon rouge qui risque d'accentuer la précarité des contrats de travail. Mise en place d'un contrat de projet (CDI de projet) : Si un point de la loi suscite une forte réserve de la part des représentants des salariés, c'est bien la mise en place d'un contrat de projet ou (CDI de projet). Concrètement il s'agit d'élargir le CDI de chantier en vigueur dans le secteur du bâtiment. Pour les syndicats il s'agit de la "mort du CDI " ou encore d'une "généralisation de la précarité". En revanche, le Medef avait proposé la mise en place de ce contrat de travail en 2015. Finalement, le er janvier 2017".

: janvier 2017". Fusion des instances représentatives du personnel : Dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique nommée "comité social et économique" (CSE) remplacera et fusionnera le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel. Selon Muriel Pénicaud, cette instance sera "un lieu pour discuter l'économique et le social". Le but de cette mesure est également de supprimer les "effets de seuil". Aujourd'hui certaines entreprises préfèrent ne pas embaucher plutôt que de dépasser un seuil qui impose la création d'instances.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique nommée "comité social et économique" (CSE) remplacera et fusionnera le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel. Selon Muriel Pénicaud, cette instance sera "un lieu pour discuter l'économique et le social". Le but de cette mesure est également de supprimer les "effets de seuil". Aujourd'hui certaines entreprises préfèrent ne pas embaucher plutôt que de dépasser un seuil qui impose la création d'instances. Plafonnement des indemnités prud'homales : Le plafonnement des indemnités prud'homales est une mesure phare de la réforme du travail. Cette réforme avait été proposée à l'été 2015 par un certain... Emmanuel Macron, alors à la tête de Bercy. La mesure avait été retoquée par le Conseil constitutionnel (les sommes versées n'étaient pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc considéré qu'il s'agissait d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi). Les ordonnances portant sur la réforme du Code du Travail proposent une fois encore un plafonnement des indemnités prud'homales. Les modalités sont les suivantes : lors d'un licenciement abusif, les indemnités seront plafonnées à 3 mois de salaire jusqu'à deux ans d'ancienneté. Elles augmenteront jusqu'à un maximum de 20 mois de salaire à partir de 30 ans d'ancienneté. En cas de harcèlement ou de discrimination, le plafonnement n'existera pas..

: Le plafonnement des indemnités prud'homales est une mesure phare de la réforme du travail. Cette réforme avait été proposée à l'été 2015 par un certain... Emmanuel Macron, alors à la tête de Bercy. La mesure avait été retoquée par le Conseil constitutionnel (les sommes versées n'étaient pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc considéré qu'il s'agissait d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi). Les ordonnances portant sur la réforme du Code du Travail proposent une fois encore un plafonnement des indemnités prud'homales. Les modalités sont les suivantes : lors d'un licenciement abusif, les indemnités seront plafonnées à 3 mois de salaire jusqu'à deux ans d'ancienneté. Elles augmenteront jusqu'à un maximum de 20 mois de salaire à partir de 30 ans d'ancienneté. En cas de harcèlement ou de discrimination, le plafonnement n'existera pas.. Hausse des indemnités légales de licenciement : Actuellement, le délai de recours aux prud'hommes est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour tous les autres motifs de licenciement. Les ordonnances prévoient de limiter le délai de recours à un an dans tous les cas de figure.

: Actuellement, le délai de recours aux prud'hommes est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour tous les autres motifs de licenciement. Les ordonnances prévoient de limiter le délai de recours à un an dans tous les cas de figure. Délai de recours aux prud'hommes raccourci : Actuellement, le délai de recours aux prud'hommes est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour tous les autres motifs de licenciement. Les ordonnances prévoient de limiter le délai de recours à un an dans tous les cas de figure.

: Actuellement, le délai de recours aux prud'hommes est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour tous les autres motifs de licenciement. Les ordonnances prévoient de limiter le délai de recours à un an dans tous les cas de figure. Vers une rupture conventionnelle collective : Si le licenciement peut pour l'instant être collectif, ce n'est pas le cas de la rupture conventionnelle qui ne peut qu'être individuelle. Une situation qui pourrait changer d'après la conférence de presse de Muriel Pénicaud : "la réforme crée une rupture conventionnelle collective. Cette négociation basée sur les départs volontaires pourra être homologuée par l'administration".

: Si le licenciement peut pour l'instant être collectif, ce n'est pas le cas de la rupture conventionnelle qui ne peut qu'être individuelle. Une situation qui pourrait changer d'après la conférence de presse de Muriel Pénicaud : "la réforme crée une rupture conventionnelle collective. Cette négociation basée sur les départs volontaires pourra être homologuée par l'administration". Réforme du compte pénibilité : Une usine à gaz. Voilà comment le patronat considère le compte pénibilité. Message entendu par le gouvernement qui consacre une ordonnance entière au compte pénibilité désormais nommé compte professionnel de prévention. La déclaration des facteurs de pénibilité est supprimée. Selon Muriel Pénicaud, cette réforme n'aura pas de conséquences pour les salariés.

: Une usine à gaz. Voilà comment le patronat considère le compte pénibilité. Message entendu par le gouvernement qui consacre une ordonnance entière au compte pénibilité désormais nommé compte professionnel de prévention. La déclaration des facteurs de pénibilité est supprimée. Selon Muriel Pénicaud, cette réforme n'aura pas de conséquences pour les salariés. La négociation des primes : A l'heure actuelle, les primes se négocient au niveau des branches ou des conventions collectives. La réforme du Code du Travail permet de négocier les primes directement au niveau des entreprises. Comme l'a mentionné Muriel Pénicaud lors de sa conférence de presse du 31 août : " les salariés comme l'employeur pourraient décider de négocier une prime de garde d'enfant plutôt qu'une prime d'ancienneté par exemple".

: A l'heure actuelle, les primes se négocient au niveau des branches ou des conventions collectives. La réforme du Code du Travail permet de négocier les primes directement au niveau des entreprises. Comme l'a mentionné Muriel Pénicaud lors de sa conférence de presse du 31 août : " les salariés comme l'employeur pourraient décider de négocier une prime de garde d'enfant plutôt qu'une prime d'ancienneté par exemple". La négociation dans les PME sans syndicat : 96% des TPE n'ont pas de délégués syndicaux. Désormais, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il sera possible de négocier avec un employé non mandaté par un syndicat. Cette mesure vise à renforcer le dialogue social dans les entreprises de petite taille. Soulignons que dans les entreprises comprenant entre 20 et 50 salariés, la négociation pourra avoir lieu avec un élu du personnel non mandaté.

: 96% des TPE n'ont pas de délégués syndicaux. Désormais, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il sera possible de négocier avec un employé non mandaté par un syndicat. Cette mesure vise à renforcer le dialogue social dans les entreprises de petite taille. Soulignons que dans les entreprises comprenant entre 20 et 50 salariés, la négociation pourra avoir lieu avec un élu du personnel non mandaté. Le droit à l'erreur de l'employeur : Concernant les licenciements dans les TPE et PME, Muriel Pénicaud a évoqué la mise en place d'un "droit à l'erreur". Le but est de faire en sorte que les "vice de forme de bonne foi, ne pénalisent plus les entreprises" parfois condamnées à payer de lourds dommages et intérêts.

La loi Travail a pour objectif d'instaurer une flexisécurité à la française. Son but est d'assouplir le code du travail pour permettre aux entreprises d'embaucher et de faire face à la conjoncture économique de manière plus agile. Pour cela la Loi Travail a instauré plusieurs dispositions : facilitation du licenciement économique, début d'inversion de la hiérarchie des normes au profit du dialogue social, référendum d'entreprise…

Dans le même temps, des droits supplémentaires sont donnés aux salariés ou aux personnes en recherche d'emploi: droit à la déconnexion, compte personnel d'activité (CPA), congés payés facilités, extension de la Garantie Jeunes…

Enfin, la Loi Travail ne touche pas à deux totems du code du travail. La durée légale du travail reste de 35 heures. Les salariés ne peuvent recevoir un salaire en dessous du Smic.

Le contenu intégral de la Loi Travail est téléchargeable sur Légifrance depuis le 8 août 2016. Son contenu est très complexe et la lecture de la loi peut-être difficile pour le grand public. Le dossier Loi Travail du JDN a pour but de résumer les principaux points qui touchent les salariés et les entrepreneurs.

La Loi Travail prévoit de simplifier le licenciement économique. Pour cela, elle définit les critères qui pourront autoriser les entreprises à avoir recours à ce type de licenciement. Il s'agit de la baisse des commandes et de la baisse du chiffre d'affaires. Concrètement, l'application de ces critères dépend de la taille de l'entreprise. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016 :

Entreprises de moins de 11 salariés : Un trimestre de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises entre 11 et 49 salariés : Deux trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 50 à 299 salariés : Trois trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 300 salariés ou plus : Quatre trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

L'article 2 de la Loi Travail fait partie des points les plus critiqués du projet de loi. Il prévoit qu'un accord d'entreprise puisse remplacer les dispositions d'un accord de branche, même si l'accord d'entreprise est moins favorable aux salariés. Les opposants à la loi dénoncent une inversion de la hiérarchie des normes et un immense recul social.

Cet article a finalement été adopté et publié au Journal Officiel. Toutefois, il ne correspond pas à l'article 2 mais à l'article 8.

L'employeur et les syndicats peuvent par accord d'entreprise, modifier la durée du travail (sur une période limitée dans le temps), le mode de rémunération des heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT… En cas d'accord, ces changements s'imposent dans le contrat de travail du salarié. Refuser les modifications pourra être un motif de licenciement économique. Attention, ces accords ne peuvent se mettre en place que dans les entreprises où existent des représentants syndicaux. Le gouvernement s'est inspiré de l'Allemagne où cette mesure a permis d'augmenter la compétitivité et de sauver des nombreux emplois dans le secteur industriel.

La loi est on ne peut plus claire. La durée légale du travail est toujours de 35 heures. Malgré les demandes d'une partie de l'opposition, le gouvernement n'est pas revenu sur la loi Aubry. Toutefois, quelques changements sont à prévoir. Pour le moment, il est possible de travailler 44 heures par semaine sur 12 semaines suite à un accord de branche ou un décret. Avec la loi El Khomri, un simple accord d'entreprise permet de travailler 46 heures sur 12 semaines. En revanche, l'idée d'augmenter la durée légale du travail des apprentis n'est pas mentionnée dans la loi (elle se trouvait pourtant dans le premier avant-projet de loi présenté en mars 2016).

Autre point, en cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise, il est possible de porter la durée de travail hebdomadaire à 60 heures contre 48 heures actuellement. En revanche, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail en plus de l'accord d'entreprise. Soulignons que la loi ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles. Notons que le projet de Loi Travail 2 ne prévoit pas non plus le retrait des 35 heures qui restent la durée de référence.

Les majorations restent les mêmes c'est-à-dire 25% pour les huit premières heures 50% pour les suivantes. Mais cette hausse peut être limitée à 10% suite à un accord entre la direction et les représentants syndicaux. Mais pour cela, aucun accord de branche ne doit s'y opposer.

Le texte prévoit une première dans le droit du Travail : la mise en place de référendums dans les entreprises. Ces derniers sont initiés par des syndicats représentants moins de 30% des salariés. Pour qu'il soit validé, le référendum doit être approuvé par plus de 50% des suffrages exprimés par les salariés. Les syndicats majoritaires ne peuvent pas s'opposer au résultat.

Pour le gouvernement, la mise en place du compte personnel d'activité(CPA) est la grande réforme sociale du quinquennat. La Loi Travail souligne que ce compte regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte pénibilité ainsi qu'un nouveau compte qui fait son apparition : le compte d'engagement citoyen (CEC) qui valorise les activités bénévoles.

C'est une première dans le droit Français : la Loi Travail reconnaît un droit à la déconnexion. Elle dispose que les entreprises doivent mettre en place des mesures visant à assurer le respect des congés payés et du temps de repos. Ces mesures sont négociées directement dans l'entreprise entre les représentants du personnel, les représentants syndicaux et la direction. Toutefois, le législateur ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas cette obligation.

Pour des raisons écologiques et dans un but de simplification, la loi autorise les employeurs à remettre à leurs salariés un bulletin de paie électronique. Mais le salarié est en droit de s'y opposer. Pour le moment, l'employeur doit adresser au salarié une demande pour avoir recours à ce type de bulletin de paie.

La loi autorise les entreprises à inscrire dans les règlements intérieurs des "dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés".

Une visite médicale d'embauche a longtemps été systématique lors du recrutement d'un salarié. Avec la loi El Khomri, ce n'est plus une obligation exceptée pour des postes à risques. Les autres salariés passeraient une visite d'information et de prévention dispensée par un professionnel de la santé qui ne serait pas forcément médecin (il peut d'agir d'un infirmier). Pour de nombreux médecins, il s'agit d'un coup très dur porté à la médecine du travail.

Les contrats saisonniers sont pour le moment moins protégés que les CDD traditionnels. Un élément que la Loi Travail compte changer progressivement. Désormais, les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers sont dans l'obligation de "négocier d'une saison sur l'autre la reconduction des contrats à caractère saisonnier et de prendre en compte l'ancienneté des salariés" (ainsi les saisonniers pourront obtenir une prime d'ancienneté). Cette mesure est en vigueur depuis l'été 2017.

L'extension de la Garantie Jeunes fait partie du volet social de la loi. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif à l'origine expérimental vise à aider les 18-25 ans en situation de chômage ou de décrochage scolaire. Ce sont les missions locales qui conduisent au quotidien ce dispositif.

Pour le moment, le congé pour événement familial d'un salarié en cas de décès d'un enfant est de deux jours. Il estporté à cinq jours depuis un décret d'application entré en vigueur le 1er janvier 2017. Concernant la mort d'un frère, d'une sœur, d'un parent ou d'un beau parent, le congé pour événement familial passera de un à deux jours. Ces dispositions s'imposeront aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours supplémentaires (certaines le font déjà).