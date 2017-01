Travail et salaires, ce qui change en 2017

Depuis le premier jour de l'année, de nombreuses évolutions concernent les salariés et les demandeurs d'emploi.

C'est une coutume à laquelle nous sommes tous habitués et qui revient avec la régularité d'un métronome. Chaque début d'année se caractérise par des modifications qui touchent la vie professionnelle au quotidien. Smic, pas de coup de pouce Voir le dossier Le Smic n'a pas connu de coup de pouce depuis 2012. © delcreations - 123RF

Certaines sont habituelles et reviennent chaque début d'année. C'est notamment le cas de la revalorisation du Smic ou encore du Smic hôtelier.

Mais le début de l'année 2017 voit apparaître de véritables nouveautés. Certaines mesures de la Loi Travail promulguée le 8 août 2016 sont en vigueur depuis le début de l'année. C'est notamment le cas du droit à la déconnexion ou du référendum d'entreprise. D'autres changements tels que la généralisation de la DSN ou encore la mise en place du bulletin de paie simplifié dans les entreprises de plus de 300 salariés étaient prévus de longue date.

Si le début d'année est un terreau propice aux changements, une année civile est traditionnellement marquée par de nombreuses annonces. Ainsi, le montant du barème kilométrique sera connu dans l'hiver. Et il faudra patienter jusqu'à avril et septembre pour connaître les nouveaux montants du RSA et de l'indemnité de stage.

Et aussi

