Infographie : le coworking se développe à toute vitesse

Entre 2015 et 2017, le nombre de coworkers a plus que doublé, passant de 510 000 à 1 180 000. Le nombre d'espaces de coworking ne cesse également d'augmenter, mais plus lentement.

Travailler à son compte, sortir du salariat traditionnel, est une véritable tendance qui bouleverse le monde du travail. Mais la solitude peut être pour certains un danger. Heureusement, il existe des espaces de travail collaboratifs. Une bonne solution pour rencontrer des pairs, développer de nouvelles idées et mettre en place des projets.

Cela tombe bien, à l'échelle mondiale, le nombre d'espaces de coworking est en pleine boom. C'est ce que révèle l'édition 2017 de la Global Coworking Survey. Celle-ci, menée tous les deux ans, recense le nombre de coworkers et d'espaces de coworking dans le monde. Voici les principales données du dernier baromètre mises en forme par notre partenaire Re.sources, le DataLab de l'emploi de Randstad.

Cliquez sur l'image pour zoomer © Randstad

Entre 2015 et 2017, le nombre de coworkers a plus que doublé passant de 510 000 à 1 180 000. Des espaces de coworking se sont ouverts (ils sont passés de de 8 700 à 13 800) mais ils peinent à faire face à la croissance. Si en 2015 il y avait un espace pour 58 travailleurs, la proportion est cette année de 1 pour 85…

La croissance du coworking est un phénomène récent. Ainsi en 2011 la première édition de l'étude avait recensé 1 130 espaces pour 43 000 collaborateurs. Soit un espace pour 38 personnes.

