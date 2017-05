Infographie : les (très) jeunes employés de la tech

Les géants du digital ont la réputation de faire confiance aux nouvelles générations. Tous ? Réponse dans cette infographie réalisée par notre partenaire Statista.

Le secteur du digital est-t-il vraiment l'apanage de la jeunesse ? Pour répondre à cette question, PayScale a passé au crible l'âge médian des salariés qui exercent des fonctions en lien avec les technologies chez 12 géants de la tech. Voici le verdict.

Certaines entreprises sont plus juvéniles que d'autres. © Statista - JDN

Dans deux entreprises l'âge médian est de 29 ans : LinkedIn et Facebook (dont le fondateur Mark Zuckerberg vient de fêter ses 33 ans). Chez Google, Tesla et Amazon l'âge médian est de 30 ans, un an de moins que chez Apple.

E-bay, Microsoft et Samsung ont quant à eux des collaborateurs un peu plus âgés : 33 ans d'âge médian. Les profils les plus seniors se trouvent chez IBM (37 ans), Oracle (37 ans) et HP (38 ans).

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

