Retour du jour de carence pour les fonctionnaires : le calendrier

Le programme d'Emmanuel Macron promettait le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires. Selon le ministre de l'Action et des comptes publics, cette mesure sera mise en place en 2018.

Lors d'un arrêt maladie, les premiers jours ne sont pas toujours pris en charge par l'assurance maladie. Ainsi, dans le secteur privé, les indemnités journalières ne sont versées qu'après un délai de carence de trois jours. La situation est différente dans le secteur public. Depuis le 1er janvier 2014, les agents de la fonction publique sont indemnisés dès le premier jour de leur arrêt de travail.

Le programme électoral d'Emmanuel Macron préconisait de rétablir le jour de carence pour les fonctionnaires. Selon le candidat du mouvement En Marche, cette mesure onéreuse était la marque d'un manque d'équité entre le service public et le secteur privé.

Si l'on en croit les propos tenus par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, la promesse de campagne de l'actuel locataire de l'Elysée sera bien mise en œuvre. Dans un discours tenu le jeudi 6 juillet 2017 lors des états généraux des comptes de la nation, le ministre a annoncé la fin du jour de carence afin de "lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an". Ce projet rétablirait le délai de carence d'un jour, comme cela était le cas entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014. Le ministre a indiqué que cette mesure figurerait dans le projet de loi de finances pour 2018.

