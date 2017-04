Le nombre d'allocataires du RSA en baisse sur 2016

Ca y'est, le nombre de bénéficiaires du RSA commence à décroître, un bon signe pour l'économie française.

Selon des données rendues publiques par la Caf le jeudi 6 avril, le nombre de bénéficiaires du RSA est en baisse de 4,3% entre décembre 2015 et décembre 2016. Ainsi, en décembre 2015, l'aide a été versée à 1,92 million de foyers contre 1,84 une année plus tard. La baisse la plus forte est observée chez les bénéficiaires d'une allocation pour isolement avec enfant (-7,5%).

Selon la Caf, cette réduction du nombre de bénéficiaires concerne l'ensemble des foyers (personnes seules, parents isolés, famille…). Au total le montant de toutes les aides distribuées au titre du RSA est passé de 10,6 milliards d'euros à 10,37 milliards d'euros. Notons que sur une année, le montant du RSA a quant à lui connu une hausse de 2,1% (la dernière revalorisation a eu lieu le 1er avril 2017).

