Les livres de management à lire pendant l'été 2017

Ce trimestre, trois ouvrages ont retenu l'attention du JDN. Reconversion de cadres, éloge du désordre et techniques de lutte contre l'ubérisation sont au menu.

Que ce soit à la plage, dans la nature ou chez soi, la période estivale est toujours propice à la lecture. Cela tombe bien, le JDN vous a concocté une sélection des meilleurs livres de management. De quoi s'instruire tout en prenant du bon temps.

Ils ont tout plaqué pour se reconvertir

Vous connaissez surement dans votre entourage un ancien surdiplômé qui a plaqué soudainement un CDI bien payé pour devenir menuisier, fromager ou restaurateur. Le journaliste Jean-Laurent Cassedy s'est intéressé à ce phénomène. Pendant deux ans, il a rencontré d'anciens cadres reconvertis et des sociologues du travail pour prendre du recul sur ce phénomène qui transforme les centres-villes, les écoles de commerce et les open space. Mais il ne se contente pas d'analyser les motivations de ces néo-travailleurs manuels qu'il nomme les "premiers de la classe révoltés". Il se penche également sur l'impact de ce phénomène sur les nouvelles générations, l'artisanat ou encore l'urbanisme. Ce livre explique en partie la croissance phénoménale des bistrots, des food trucks ou des bars à vin dans les grandes métropoles.

"La révolte des premiers de la classe". Jean-Laurent Cassely, Arkhé, 182 pages, 17,50 euros.

Vive le désordre !

Pour être productif et performant au travail, mieux vaut ne pas trier ses mails, ne planifier aucun rendez-vous et se fixer des objectifs flous. Telle est la stratégie audacieuse de Tim Harford qui s'oppose frontalement aux managers qui prônent le contrôle à 100% et le reporting à tout va. En se basant sur des cas concrets, il explique d'une manière amusante comment le désordre peut être utilisé en affaires mais aussi en politique ou encore à la guerre. Cet ouvrage qui convoque Trump, Schwarzenegger ou encore le musicien de jazz Keith Jarrett donnera du baume au cœur aux salariés accusés de manquer de rigueur.

"Bordélique. Le pouvoir du désordre pour transformer sa vie". Tim Harford, De Boeck, 352 pages, 14,90 euros.

Comment ne pas se faire ubériser

Hôtels, taxis… Nombreux sont les secteurs à s'être fait ubériser depuis quelques années. Mais si le digital peut tuer certaines entreprises qui ont pignon sur rue, il peut aussi devenir un véritable levier de croissance. Cet ouvrage ne s'embarrasse pas de théorie et fait place aux cas pratiques. Vous découvrirez comment certaines entreprises (grands groupes, PME ou encore start-up) ont utilisé réseaux sociaux, plateformes et algorithmes pour retrouver un second souffle. En refermant ce livre, vous ne regarderez plus Lego, Sephora ou la BNP de la même façon.

"Révolution digitale : transformer la menace en opportunités". Lydia Babaci-Victor, Christophe Victor, Eyrolles, 308 pages, 25 euros.

