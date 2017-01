Mobile, ordinateur ou tablette : la radio se digitalise

Le média compte de plus en plus d'auditeurs quotidiens sur les différents supports digitaux. Notre partenaire Statista fait le point en une infographie.

Tout comme celui de la télévision, le monde de la radio est en plein milieu d'une très forte transformation digitale. Si la bande FM reste un canal d'écoute encore très populaire, de plus en plus d'usages basculent vers le Web, qu'il s'agisse du live, qui devient même vidéo, ou de la catch-up, avec les podcasts.

3 millions de mobinautes écoutent chaque la radio. © Statista - JDN

Ce sont ainsi 3 millions d'auditeurs qui écoutent la radio sur le mobile chaque jour en France, selon une enquête menée par Médiamétrie entre septembre et octobre 2016 et compilée ici dans une infographie par notre partenaire Statista. Ils sont un peu moins nombreux, 1,4 million, sur ordinateur et, de façon plus surprenante, tout de même près de 1,2 million à le faire depuis leur TV connectée. La tablette ne recense elle que 550 000 auditeurs quotidiens.

