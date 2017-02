Instagram va-t-il mettre fin aux Stories de Snapchat ?

L'arrivée des Stories sur Instagram, qui compte deux fois plus d'utilisateurs que son concurrent, a nui à l'usage du format au sein de Snapchat.

Début août dernier, Instagram s'inspirait très fortement de son grand concurrent Snapchat et lançait à son tour le format "Stories" qui permet à un utilisateur d'empiler des tranches de vies en photo et vidéo. Ce clone a semble-t-il eu un impact sur l'usage de Snapchat, à en croire une enquête réalisée par Techcrunch, qui relaie les analyses d'une dizaine de spécialiste des social analytics et de la production de contenus social média. Le nombre de vues au sein de Snapchat Stories a baissé de 15 à 40% selon cette enquête.

Evolution des audiences d'Instagram et Snapchat. © Statista

La part d'utilisateurs postant des "stories" reste toujours plus importante chez Snapchat où ils sont 45% à s'adonner à la pratique, contre 21% pour Instagram, comme on peut le voir dans cette infographie réalisée par notre partenaire Statista. Mais l'audience d'Instagram, sensiblement plus élevée, lui permet d'inverser la tendance. Au dernier pointage, Instagram comptait près de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Le double de Snapchat...

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

Et aussi :