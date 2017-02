Sophie Gourmelen (Le Parisien) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

La directrice générale et directrice de la publication du "Parisien Aujourd'hui en France" est l'invitée de l'émission #Media. Elle vient faire le bilan sur la refonte de la maquette papier et du site.

La directrice générale et directrice de la publication du "Parisien Aujourd'hui en France", Sophie Gourmelen, sera la prochaine invité de #Media, l'émission dédiée à l'actualité des médias et d'internet. Elle sera en direct sur le JDN et sur CB News, mercredi prochain à 12h30. Celle qui a pour mission d'inverser la courbe des ventes du papier et d'optimiser la monétisation de l'audience digitale du groupe (6,4 millions de visiteurs uniques sur Web fixe en décembre 2016, selon Médiamétrie//Netratings) est arrivée au sein du groupe en mars 2016, transfuge du groupe "Les Echos" qui partage le même actionnaire, LVMH.

Sophie Gourmelen a, à ce titre, piloté l'arrivée d'une nouvelle formule, avec une maquette qui se veut plus dynamique, des nouveaux rendez-vous thématiques et une augmentation de la pagination des cahiers départementaux. Elle viendra révéler l'impact de ce relifting sur les ventes. Le site avait lui été refondu en juin 2016, avec à la clé une navigation par tag et la mise en place d'un "metered paywall". Sur mobile aussi, le groupe a pris le parti d'innover en regardant du côté du casual gaming, dont il s'est inspiré pour gamifier la consommation de l'information. Déficitaire en 2016, il espère renouer avec l'équilibre dès cette année.