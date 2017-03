Infographie : un Français sur deux regarde YouTube tous les jours

4 millions de Français se connectent au quotidien sur la plateforme de vidéos. Cyprien est le YouTubeur tricolore le plus suivi avec plus de 10 millions d'abonnés.

En 12 ans d'existence, YouTube est devenu le maître du divertissement en ligne. 64% des quatre millions de Français qui utilisent chaque jour la plateforme de vidéos américaine cherchent à se relaxer et se divertir. Les trois YouTubeurs les plus suivis sont ainsi les humoristes Cyprien, Norman et Squeezie. A eux seuls ils cumulent pas moins de 26,9 millions d'abonnés. Globalement, chez les hommes comme chez les femmes, la moitié des Français se rendent chaque jour sur la plateforme.

La majorité des Français consultent YouTube pour se relaxer et se divertir. © Statista

De l'amusement, mais pas que. 52% des utilisateurs français déclarent aussi consulter YouTube pour s'informer, apprendre et progresser. Ils ne sont cependant que 14% à s'y rendre pour trouver des informations sur des produits et des offres.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.