Ekaterina Walter (auteur) "La vision de Zuckerberg n'a pas changé depuis les débuts de Facebook"

Auteur de "La Méthode Facebook", Ekaterina Walter décrypte la success story de la plateforme et analyse la personnalité hors norme de son dirigeant.

Dans votre ouvrage "La Méthode Facebook", vous décriviez les secrets du chef d'entreprise Mark Zuckerberg. Comment expliquez-vous la réussite de Facebook ?

Ekaterina Walter est l'auteur de "La Méthode Facebook" © S.de P. EW

Ekaterina Walter. Facebook a plus de dix ans d'existence. Or, un entrepreneur ne peut pas mener son projet aussi loin s'il est uniquement motivé par l'argent ou la célébrité. Ce n'est pas le cas de Mark Zuckerberg qui est un véritable passionné. Il aime son produit et n'hésite pas à se mettre à l'écoute de ses utilisateurs et des personnes avec lesquelles il travaille pour l'améliorer. Il sait également s'entourer des meilleurs et a toujours accordé beaucoup d'importance à la culture de son entreprise.

Dans ce livre vous expliquez que Mark Zuckerberg est totalement dévoué à la mission qu'il s'est fixé avec Facebook. Est-ce sa véritable marque de fabrique ?

La vision de Zuckerberg n'a pas changé depuis les débuts de Facebook. Son objectif est d'interconnecter le monde. Là où d'autres entreprises auraient pu perdre de vue leurs valeurs et leur raison d'être après une telle période de croissance, Facebook est resté fidèle à sa mission. Pour atteindre son objectif, Zuckerberg a eu l'intelligence de ne pas croître trop vite en choisissant d'étendre sa plateforme campus après campus. Les fondateurs de start-up commettent parfois l'erreur de chercher à grossir trop rapidement pour satisfaire leurs ambitions personnelles. Ils se précipitent et échouent, car ils oublient des aspects importants.

Qu'est-ce qui vous fascine tant dans la personnalité de Mark Zuckerberg ?

Il prend soin de ses collaborateurs. Sur ce point il partage la philosophie de Richard Branson pour qui "ce ne sont pas les clients mais les employés qui doivent passer en premier". En effet, si vous prenez soin de vos collaborateurs, ces derniers se chargeront ensuite de satisfaire vos clients. Mark Zuckerberg est aussi quelqu'un de humble, qui sait s'entourer de personnes avec des qualités complémentaires aux siennes. Lui-même cherche constamment à s'améliorer sur le plan professionnel mais aussi personnel, comme le montre les défis qu'il se lance chaque année (cette année, le jeune patron s'est donné comme objectif de visiter tous les états américains pour y rencontrer les habitants, ndlr).

"L'ascension et la chute de marques iconiques n'ont jamais été aussi rapides !"

Quel regard portez-vous sur Facebook aujourd'hui ?

Facebook est devenu une entreprise média et le fait que Mark Zuckeberg continue à le nier est assez étrange. En effet, la plateforme référence et agrège du contenu. Ce sont ses algorithmes qui décident de ce que vous allez voir sur votre fil d'actualité. De ce fait, Facebook influence l'opinion de ses utilisateurs. Plus concrètement, ne me dites pas que Facebook n'a pas joué un rôle lors de la récente élection présidentielle américaine ! A l'instar de tous les autres médias, la plateforme a influencé les opinions. Ce qui lui donne également des responsabilités.

Est-il encore possible pour une marque d'être présent sur Facebook sans payer ?

"Aucune autre plateforme sociale n'a un rythme d'innovation aussi élevé que Facebook"

Facebook s'est transformé en une plateforme publicitaire comme les autres et les marques doivent désormais payer pour acquérir de la visibilité. Mise à part pour certaines qui ont la chance d'avoir des taux d'engagement élevés, la visibilité organique n'existe presque plus sur Facebook. C'est d'ailleurs souvent le même scénario avec les plateformes sociales : lorsqu'elles commencent à émerger, il est possible pour une marque d'y développer une audience avec pas ou peu d'investissement. Une fois qu'elles se développent, cette visibilité devient alors payante.

Existe-t-il aujourd'hui une entreprise capable de lui faire de l'ombre ?

Toute entreprise peut être amenée à disparaître du jour au lendemain, en particulier à notre époque où l'ascension et la chute de marques iconiques n'ont jamais été aussi rapides ! Rappelez-vous ce qui est arrivé à Kodak et à BlackBerry. Regardez également comment des start-up du Web comme Airbnb ou Netflix menacent désormais des industries entières. Malgré tout, j'observe qu'aucune autre plateforme sociale, que ce soit LinkedIn ou Twitter, n'a un rythme d'innovation aussi élevé que Facebook.

Ekaterina Walter est l'auteur de deux ouvrages dont le best-seller " Think Like Zuck " (" La Méthode Facebook " aux éditions First Interactive). Après avoir passé plusieurs années chez Intel à différents postes de marketing, elle fonde Branderati, une plateforme spécialisée dans les relations marques-influenceurs qui se fera racheter par Sprinklr en 2014. Ekaterina est diplômée d'un Master en Management International de la Thunderbird School of Global Management.

