Antoine Robin (Spicee) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

Le fondateur de Spicee, Antoine Robin, sera l'invité de #Media, l'émission dédiée à l'actualité du monde des médias et d'Internet, diffusée en direct sur le JDN, en partenariat avec CBNews, ce mercredi 19 avril.

Cet ancien directeur général d'Havas Productions a lancé en juin 2015 un nouveau média vidéo, produit et diffusé sur le digital avec Jean-Bernard Schmidt, ancien directeur de la rédaction de l'émission Capital. Près de deux ans plus tard, il viendra nous dire si l'offre, commercialisée 9,99 euros par mois, a trouvé son public et quels sont les projets qui animent aujourd'hui l'équipe. Au total, Spicee affiche à son catalogue 170 programmes et 70 heures de contenu exclusifs.