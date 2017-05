Mélody Madar (Les Eclaireuses) Mélody Madar (Les Eclaireuses) sera en direct sur #Media, mercredi à 12h30

La cofondatrice du média féminin en ligne vient faire le point sur le développement de sa société, trois ans après son lancement, et ses perspectives de développement.

Cofondatrice des Eclaireuses, Mélody Madar est la prochaine invitée de l'émission #Media, une émission réalisée avec CB News et dédiée à l'actualité des médias et d'Internet. Fondé en juin 2014 par Melody Madar et Chloé Naparstek Sabban, Les Eclaireuses est un média féminin en ligne qui aborde des thématiques diverses, depuis la mode jusqu'à la beauté en passant par les nouvelles technologies. Son audience cible ? Les femmes âgées en 18-35 ans, membres de la génération des millennials.

Mélody Madar viendra nous expliquer comment le média aux 800 000 fans Facebook a réussi à atteindre la rentabilité après seulement une année de commercialisation du média et comment elle compte développer des concepts et formats innovants afin d'aider les marques à communiquer de la meilleure des façons avec une cible très précise.