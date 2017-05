Allen Lau (Wattpad) "Nous voulons devenir la fabrique de l'industrie du divertissement"

Wattpad a réconcilié les millennials avec la littérature. Forte d'un communauté mondiale, la pépinière de talents installée au Canada veut diffuser ses créations dans les livres, à la télévision et au cinéma.

Quel est le concept de Wattpad ?

Allen Lau est cofondateur et CEO de Wattpad © S. de P. Wattpad

Allen Lau. Wattpad est une plateforme Web et mobile dédiée à la lecture et à l'écriture qui rassemble une communauté de 45 millions de personnes, dont 1 million en France. Parmi ces utilisateurs, 2,3 millions sont des auteurs. Les romans, histoires de science-fiction, ainsi que les fan-fiction comptent parmi nos contenus les plus populaires. Notre trafic est à 90% mobile de même que la moitié du contenu est créé sur mobile. L'auteur de best-sellers Ana Todd, qui s'est fait connaitre grâce à Wattpad, a par exemple écrit son premier ouvrage sur son smartphone ! Fondée en 2006, l'entreprise est basée à Toronto.

En quoi votre plateforme est-elle différente de Kindle par exemple ?

Ce qui rend notre plateforme unique, c'est l'interactivité entre les lecteurs et les auteurs. Contrairement à une plateforme comme Kindle où un écrivain n'a aucune idée du profil de ses lecteurs, nous donnons des feedback instantanés à l'auteur. Après avoir mis en ligne les premières pages de son roman, un auteur peut ainsi utiliser les retours de ses lecteurs pour faire évoluer son histoire. Ses abonnés sont prévenus par notification dès qu'un nouveau chapitre est publié. Cette 'sérialisation' des histoires a joué un rôle clé dans le succès de Wattpad. Notre plateforme comptabilise 9,8 millions d'histoires en langue française.

Wattpad est très populaire chez les adolescentes. Quel type de contenus les attirent ?

"Nous proposons à des marques de sponsoriser des histoires"

Les trois quarts de nos utilisateurs sont effectivement des jeunes femmes qui ont pour la plupart en dessous d'une trentaine d'années. Elles apprécient tout particulièrement les romans et les fan-fiction. Cette dernière catégorie est très populaire sur Wattpad. Il s'agit le plus souvent d'histoires, rédigées par des fans qui mettent en scène des célébrités. La chanteuse Taylor Swift tient ainsi régulièrement le rôle principal dans ces histoires. A côté de cela, nous avons aussi beaucoup d'utilisateurs plus âgés qui sont passionnés de films comme Star Wars et qui s'amusent à écrire des scénarios alternatifs.

Votre première source de revenus est la publicité native. Quel format proposez-vous aux annonceurs ?

Nous proposons à des marques de sponsoriser des histoires. Leurs auteurs sont issus de notre communauté et sont sélectionnés au préalable par nos soins. Il s'agit en général de textes qui se lisent en une trentaine de minutes, soit une durée moyenne d'exposition très importante pour une publicité. Ces histoires ne mentionnent pas obligatoirement la marque dans le contenu. Il peut tout simplement s'agir d'un texte sur un thème en lien avec le message qu'elle souhaite véhiculer. Si le format est intéressant pour les marques, il l'est aussi pour nos utilisateurs qui n'ont pas la sensation d'avoir été exposés à une publicité, même si nous affichons clairement qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé…

Vous avez également développé une autre activité avec la création de votre programme 'Wattpad Studios'. En quoi consiste-t-il ?

"Nous avons créé notre propre agence de talents"

Ce programme a pour objectif de mettre en relation nos auteurs les plus populaires avec des entreprises de l'industrie du divertissement. Concrètement, nous repérons les histoires qui ont le plus de succès sur notre plateforme pour les proposer à des studios, comme NBCUniversal, et ainsi les porter sur grand et petit écran. Nous avons par exemple collaboré avec un producteur aux Philippines pour créer une émission appelée Wattpad Presents, dans laquelle une nouvelle histoire est à l'honneur chaque semaine. Grâce à ce programme, nos auteurs sont rémunérés avec leurs droits d'auteurs et nous gagnons également de l'argent grâce à notre activité de coproducteur.

Aidez-vous également vos utilisateurs à trouver des éditeurs ?

Nous avons effectivement créé notre propre agence de talents, appelée Wattpad Stars, qui est en fait une division de Wattpad Studios. Nous jouons le rôle d'agent et aidons nos auteurs les plus populaires à trouver des éditeurs ou des producteurs. A ce jour, plus de 150 talents ont intégré ce programme ! Rien que l'année dernière, les ouvrages de trois de nos auteurs ont intégré la liste des best-sellers du New York Times. Je précise que nous ne conservons aucun droit sur tout le contenu qui est publié sur notre plateforme. L'auteur en conserve l'intégralité des droits.

Pourquoi ne pas créer votre propre maison d'édition ?

Nous coéditons certains ouvrages mais nous sommes heureux de collaborer avec des éditeurs partenaires dont c'est le métier. Ces derniers nous apportent leur expérience dans plusieurs domaines, comme la distribution en magasin.

Les données que vous collectez vous confèrent un avantage concurrentiel important vis-à-vis des studios. Comment les utilisez-vous ?

"Nous allons améliorer la découverte d'histoires grâce au machine learning"

Nos données sont effectivement précieuses, notamment lorsque nous faisons des adaptations. Pensez à la manière dont les adaptations d'oeuvres littéraires sur le grand écran se font aujourd'hui : les scénaristes n'ont aucune idée des passages à couper. Ils ne font en fait que deviner les parties du livre qu'ils pensent être les plus importantes à adapter. Nos données ne laissent aucune place au doute ! Nos auteurs les utilisent eux-mêmes pour améliorer leurs histoires, en observant par exemple les passages qui ont été les plus commentés. Ces derniers peuvent se rendre compte de l'intérêt du lecteur en regardant le nombre de personnes qui ont lu et 'liké' leur histoire.

Vous avez levé au total près de 70 millions de dollars, dont 46 en 2014. Un nouveau tour de financement est-il à l'ordre du jour ?

Nous avons suffisamment de capitaux à l'heure qu'il est. Pour autant, nous ne fermerons aucune porte, notamment dans le cas où l'entrée d'un investisseur nous permettait d'accélérer encore notre croissance.

Quels sont vos objectifs ?

Nous allons améliorer la découverte d'histoires grâce au machine learning. Nous continuerons de produire toujours plus d'histoires pour le grand et le petit écran via Wattpad Studios. Nous envisageons également d'expérimenter de nouveaux formats, comme la vidéo verticale type Snapchat, la réalité virtuelle, les jeux, etc. Nous voulons devenir la fabrique de l'industrie du divertissement ! Enfin, d'autres types de contenus pourraient faire leur apparition sur notre plateforme. Nous pourrions par exemple proposer des films et des séries que nous coproduirions. Wattpad deviendrait alors une véritable plateforme multimédia dédiée au divertissement !

Son parcours :

Allen Lau est le cofondateur et CEO de Wattpad, une plateforme dédiée à la lecture et à l'écriture dont le siège social est basé à Toronto. Avant cela, il avait cofondé FeedM8 et Tira Wireless, deux entreprises spécialisées dans la publicité mobile. Il est aussi le cofondateur de Two Small Fish Ventures, un fonds d'investissements ayant pour objectif de financer des start-up early stage basées à Toronto et Waterloo. Il est également membre du Canadian Council of Innovators, un groupe lobbyiste dont le but est de défendre les intérêts des entreprises technologiques canadiennes. Allen Lau est diplômé d'un Bachelor et d'un Master en 'Electrical Engineering' de l'Université de Toronto.