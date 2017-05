Christophe Victor (Les Echos) Christophe Victor (Les Echos) en direct sur #Media, mercredi à 12h30

Le directeur général des Echos vient évoquer le développement digital de son groupe dans l'émission organisée avec CB News.

Le directeur général du groupe Les Echos, Christophe Victor, est l'invité de l'émission #Media, proposée par le JDN et CB News ce mercredi à 12h30. Il fera le point sur la stratégie digitale du groupe et évoquera les réflexions concernant la croissance externe et le développement de nouvelles alliances.

Bénéficiaire pour la 3e année consécutive, le groupe vient de faire de nombreuses annonces qui doivent lui permettre de digitaliser et premiumiser son activité. Parmi celles-ci, le rachat de Netexplo qui doit compléter l'offre des Echos dans l'accompagnement digital des entreprises, le lancement de The Innovator, un magazine en langue anglaise dédié à la compréhension de la transformation digitale ou encore un partenariat éditorial avec LinkedIn. Autre actualité : l'avancée du rapprochement avec Le Parisien, le partenariat data avec Lagardère Active ou encore la publication par la majorité de la presse européenne d'une lettre ouverte pour demander la révision du projet de règlement e-privacy.

Diplômé de l'Essec, Christophe Victor a rejoint le groupe Les Echos en 2011. Il est entré en 1992 chez LVMH comme responsable des fusions-acquisitions, avant de prendre deux ans plus tard le poste de directeur administratif et financier de "La Tribune", "Investir" et de l'Agefi. Nommé en 1997 directeur administratif et financier de Kenzo puis de Christian Lacroix, il se voit confier en 2002 la direction des opérations de Kenzo. C'est en 2005 qu'il intègre le Groupe Le Figaro dont il a été directeur général adjoint en charge des fonctions supports et des éditions du Particulier.