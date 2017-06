Thomas Lang (Chefclub) Thomas Lang (Chefclub) sera en direct sur #Media, mercredi à 12h30

Le co-fondateur de la chaîne cuisine cross-platform, 100% vidéo et 100% social, sera le prochain invité de l'émission #Media, réalisée avec CB News.

Thomas Lang, le co-fondateur de Chefclub, la chaîne cuisine cross-platform, 100% vidéo et 100% social, sera le prochain invité de l'émission #Media, réalisée avec CB News. Lancé en mars 2016, ChefClub s'adresse à une audience d'utilisateurs millennials friands de contenus audiovisuels à "snacker" sur les différentes plateformes : Facebook, Snapchat, Instagram...

Avec plus de 410 millions de vues mensuelles et plus de 1 million de nouveaux abonnés chaque mois (sur l'ensemble des pays), la plateforme s'est imposée comme un acteur incontournable de l'univers food. Elle compte désormais près de 15,3 millions d'abonnés et vient de lancer une nouvelle verticale, Chefclub Cocktails, qui séduit déjà près de 300 000 abonnés. Thomas Lang viendra évoquer les contours de son business model, axé sur du brand content, et les prochains développements produits du groupe.