Ces objets connectés qui prennent soin de votre santé en vacances

Pour lutter (entre autres) contre la surexposition au soleil, des bracelets connectés

June ( à partir de 36,06 euros ), de Netatmo, est un bracelet connecté qui mesure l'exposition au soleil, l'enregistre dans votre smartphone et la compare à l'exposition journalière maximale autorisée. L'application n'est, pour l'heure, disponible que sur l'AppStore. D'autres bracelets, comme iSwimBand ( 15 dollars ) ou No stress ( 89 euros ), préviennent des risques de noyade chez l'enfant, grâce à des systèmes de balises connectées. No stress permet de surveiller jusqu'à six enfants à la fois. D'autres encore, comme Reliefband Neurowave ( 89 dollars ), vous aident à lutter contre le mal des transports, en envoyant des impulsions au nerf situé sous le poignet, qui bloque la nausée.