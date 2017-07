Billets d'avion : des astuces pour voyager mieux et moins cher

Trouver un vol au prix le plus attractif, s'assurer le meilleur service à bord voire, même, se faire surclasser… Le JDN vous aiguille à travers une sélection d'astuces.

La satisfaction du billet acheté au meilleur prix est un bon début pour profiter de ses vacances. Encore faut-il avoir une idée prix moyen pratiqué. Algofly, notamment, permet de le connaître ainsi que les niveaux de tarifs jugés comme "bons" pour la destination visée et "exceptionnels". Une fois cet élément porté à votre connaissance, vous pouvez passer par un comparateur de vols pour trouver le meilleur prix. Algofly propose aussi ce service, mais il n'est pas le seul sur le créneau. Attention, certains sites (Govoyages, Expedia) appartiennent à des compagnies aériennes ou travaillent de pair avec elles. Les offres proposées sont donc sélectionnées en fonction. D'autres, encore, ne recensent pas les offres des compagnies low-cost qui refusent de payer des commissions lorsqu'un billet est acheté sur un site vers lequel le comparateur a redirigé le client. Le mieux est donc de consulter plusieurs comparateurs pour s'assurer de trouver la meilleure affaire. Certains, comme Liligo, Kayak et Skyscanner, agrègent énormément d'offres.

Autre technique pour acheter son billet d'avion au meilleur prix, passer par des sites d'achat groupé, comme Groupon : lorsque la quantité de billets à vendre est atteinte, tout le monde obtient le sien. Sinon, personne ne l'a et ceux qui en ont achetés sont remboursés. Les économies réalisées vont de 50% à 90%. Enfin, il est possible de passer par des sites Internet étrangers qui recensent les promotions exceptionnelles de toutes les compagnies européennes. Trois d'entre eux sont particulièrement intéressants, selon les avis laissés sur les forums et sites de voyageurs : le site polonais Fly4free, l'allemand Travel-dealz et le français VoyagesPirates.

Maintenant que vous savez à qui vous adresser pour réserver vos billets d'avion au tarif le plus attractif se pose la question de la meilleure période pour les réserver. Et là, chacun y va de sa petite astuce. Un économiste japonais, Makoto Watanabe, estime qu'il faut les acheter 8 semaines avant le jour J. Une étude du comparateur Skyscanner, montre que l'idéal est de prendre ses billets 21 semaines avant le départ, pour des vols moyen et long-courriers au départ de la France. Pour le court-courrier, il suffirait de s'y prendre deux semaines avant le départ. D'après le comparateur de vols danois Momondo, qui a compilé plus de 7,5 milliards de tarifs parmi les 100 trajets les plus populaires au monde, si vous voulez économiser jusqu'à 29% par rapport au prix moyen, il faudra réserver votre vol 53 jours avant le départ.

Momondo estime également que le mardi est le meilleur jour pour prendre son billet, contrairement au samedi, où les prix flambent. Mais beaucoup de spécialistes contredisent cette théorie en raison de la multitude de facteurs qui entrent en compte dans la détermination du prix du billet d'avion. Dans les études qu'ils publient, les comparateurs de vols s'accordent néanmoins à dire qu'il est intéressant de réserver entre minuit et 6 heures du matin. En heures creuses, les compagnies réduisent en effet les frais de dossiers, ce qui peut être très avantageux pour les long-courriers. Réserver à la dernière minute peut également offrir de bonnes surprises… comme de très mauvaises. Certaines compagnies, plutôt les low-cost, cassent les prix pour remplir leurs appareils quand d'autres misent sur des prix élevés face à des clients qui n'ont plus le choix. Concernant la période de l'année où les billets sont les moins chers, il s'agit du mois de janvier, suivi de près par septembre et novembre, août étant le mois à éviter, toujours selon Skyscanner. Il est aussi conseillé de ne pas partir du samedi au samedi, mais plutôt du mardi au mardi.

Autre astuce pour faire baisser le prix de son billet, cocher la case "aéroports de proximité" lors de ses recherches : les petits aéroports hébergent souvent des compagnies low-cost. Et si vous ne savez pas encore où passer vos vacances, cochez l'option "partout", ou "monde entier", selon les sites. N'ayez pas peur, non plus, de faire des escales. Celles-ci peuvent faire drastiquement chuter le prix du trajet. Bien sûr, adhérer à un programme de fidélité pour accumuler les miles (points qui vous donnent droit à des réductions sur vos billets d'avion) est aussi une bonne idée. D'autant que vous pouvez aussi gagner des miles en faisant vos courses dans des magasins partenaires. Enfin, si vous consultez les sites des compagnies aériennes, privilégiez la navigation privée : ces dernières peuvent enregistrer vos recherches et influer à la hausse sur les prix proposés en cas de visites répétées, dans l'idée de vous inciter à payer le prix fort en vous faisant croire que l'avion se remplit vite.

Vous l'aurez compris, trouver le vol idéal au meilleur prix demande du temps. Reste ensuite à s'assurer le meilleur service possible à bord de l'avion. Pour cela, il vous faudra comparer les compagnies, puisqu'elles ne proposent pas toutes la même expérience, en matière de confort, de divertissement, de restauration, d'enregistrement et d'embarquement ni même de propreté. Sur Tripadvisor, vous pouvez par exemple trouver les notes et avis laissés par d'autres passagers. Au-delà de la compagnie, tous les avions ne disposent pas non plus du même type d'équipements. En saisissant dans votre moteur de recherche le nom du vol et celui de la compagnie, vous pouvez savoir à bord de quel appareil vous embarquerez et le type d'équipements qui sera mis à votre disposition et pourrez ainsi vous adapter (emmener des films, prévoir des chargeurs, etc.).

Enfin, pour rendre votre vol encore plus agréable, vous pouvez tenter de vous faire surclasser. Deux tiers des 700 hôtesses et stewards de 83 pays interrogés en avril 2013 par le site Skyscanner ont admis avoir déjà surclassé quelqu'un. Principalement des hommes qui voyagent seuls. Comment mettre toutes les chances de son côté ? En étant poli et agréable, en appartenant à un programme de fidélisation, en voyageant seul et en s'habillant de manière élégante. Signaler une blessure ou une maladie le cas échéant peut aussi augmenter vos chances de réussite. D'autres astuces de voyageurs pullulent sur les sites spécialisés. Pêle-mêle : arriver bien avant ou bien après tout le monde, voyager les jours fériés, se montrer triste ou énervé, prétexter un évènement spécial ou encore de demander à changer de place dans l'avion. Sachez que si, une fois à bord, un personnel de cabine vous propose de changer de siège, ce sera sans doute pour un sur-classement, alors ne refusez pas ! Une dernière astuce assez répandue consiste à "rester connecté" jusqu'au dernier moment, les compagnies aériennes ayant tendance à envoyer des offres exceptionnelles ou des propositions de sur-classement par mail juste avant l'embarquement.

