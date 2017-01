Fintech : l’essor des applications de messagerie instantanée dopera les envois entre appareils mobiles en 2017

L’essor des messageries instantanées est en phase avec les modes de communication utilisés par les migrants, qui plébiscitent notamment WhatsApp et Viber. Une personne qui envoie de l’argent vers un compte mobile money utilise en général une application pour informer le destinataire de l’envoi effectué, privilégiant du même coup le même type d’expérience et d’interface.

Les services Mobile Money renforcent ces échanges et font gagner du temps, tout comme les messages instantanés. En observant nos données internes, nous constatons une tendance nette : ● Les clients de WorldRemit sont 42% à utiliser une messagerie instantanée pour parler de leur transfert d’argent. Cela fait partie de la conversation avec leur interlocuteur. ● L’existence de services de transfert instantané à bas coût permet d’envoyer des plus petites sommes plus souvent (près de 30% en plus) pour des raisons données, ce qui implique davantage l’expéditeur dans la vie du bénéficiaire.

● Lorsque nous lançons de nouveaux services mobile money dans des pays en offrant la possibilité de collecter l’argent en espèces, nous constatons que cette option perd de la vitesse au fil du temps car les utilisateurs privilégient de plus en plus l’envoi vers des comptes mobile money.

● Les transactions réalisées par WorldRemit à partir d’un appareil mobile connaissent une croissance très rapide, rattrapant celles effectuées en ligne. Aujourd’hui, la hausse du nombre de transactions enregistrées est majoritairement due aux envois faits depuis un appareil mobile. Si le web reste leader, la tendance devrait bientôt s’inverser.

● Nos données montrent que les migrants envoient des petits montants plus souvent, et de plus en plus à l’aide de leur téléphone portable. Cette évolution est due à l’usage de cette technologie du côté de l’expéditeur comme du destinataire.