L'homme le plus riche du monde en 2017

La Rédaction JDN Mis à jour le 21/09/17 18:08

Découvrez ici dans le détail le classement 2017 des 20 milliardaires les plus riches du monde réalisé par le magazine américain Forbes.

[Mis à jour le jeudi 21 septembre 2017à 18h08] Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde, est morte ce jeudi 21 septembre. L'héritière du groupe L'Oréal avait 94 ans.

Classement Forbes : les 20 hommes les plus riches du monde en images Voir le classement Lequel est l'homme le plus riche du monde selon Forbes ? © JDN

L'année 2017 est une bonne cuvée pour les milliardaires, qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis trente ans. 2043 personnes ont été intégrées au classement annuel des hommes les plus riches du monde réalisé par le magazine américain Forbes et dévoilé ce 20 mars 2017, soit 233 de plus qu'en 2016. Leur revenu net annuel s'élève en moyenne à 3,75 milliards de dollars. Le décollage des cours de la Bourse et des matières premières explique ce nombre record, jamais atteint depuis la première édition de ce palmarès en 1987. Le fondateur de Microsoft Bill Gates est pour la 4e fois consécutive l'homme le plus riche de la planète. L'Américain a été couronné pas moins de 18 fois au cours des 23 dernières années. Sa fortune personnelle atteint en 2017 les 86 milliards de dollars, soit 11 milliards de plus que l'année dernière. Il mouche ainsi dans l'ordre les Américains Warren Buffett (Bershire Hathaway) et Jeff Bezos (Amazon), l'Espagnol Amancio Ortega (Zara) et le patron de Facebook Mark Zuckerberg, lui aussi Américain.

Les hommes les plus riches du monde en 2017 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays 1 Bill Gates 86 Microsoft Etats-Unis 2 Warren Buffett 75,6 Berkshire Hathaway Etats-Unis 3 Jeff Bezos 72,8 Amazon.com Etats-Unis 4 Amancio Ortega 71,3 Zara Espagne 5 Mark Zuckerberg 56 Facebook Etats-Unis 6 Carlos Slim Helu 54,5 Télécoms Mexique 7 Larry Ellison 52,2 Oracle Etats-Unis 8 Charles Koch 48,3 Divers Etats-Unis 8 David Koch 48,3 Divers Etats-Unis 10 Michael Bloomberg 47,5 Bloomberg LP Etats-Unis 11 Bernard Arnault 41,5 LVMH France 12 Larry Page 40,7 Google Etats-Unis 13 Sergey Brin 39,8 Google Etats-Unis 14 Liliane Bettencourt 39,5 L'Oréal France 15 S. Robson Walton 34,1 Wal-Mart Etats-Unis 16 Jim Walton 34 Wal-Mart Etats-Unis 17 Alice Walton 33,8 Wal-Mart Etats-Unis 18 Wang Jianlin 31,3 Immobilier Chine 19 Li Ka-shing 31,2 Divers Hong-Kong 20 Sheldon Adelson 30,4 Casinos Etats-Unis

Le grand gagnant de ce classement Forbes 2017 est Jeff Bezos, qui fait pour la première fois son entrée dans le top 3. La fortune du PDG et fondateur d'Amazon, qui pointe en 3e position, s'élève à 72,8 milliards de dollars. Elle a crû de 27,6 milliards de dollars entre 2016 et 2017 grâce au décollage de la valeur des actions d'Amazon, portées par la bonne santé de la division cloud du groupe Amazon Web Services.

A 32 ans seulement, Mark Zuckerberg intègre pour la première fois la "short list" des 5 hommes les plus riches de la planète (il grimpe sur la cinquième marche), chassant le patron Mexicain des télécommunications Carlos Slim Helu, qui passe de la 4e à la 6e place.

Warren Buffet passe de la 3e à la 2e position de ce palmarès, avec un revenu net de 75,6 milliards, contre 60,8 l'année précédente. Le patron de Zara Amancio Ortega dégringole quant à lui de 2 marches et n'est cette année que 4e, même si son patrimoine progresse de plus de 4 milliards de dollars.

Les 5 femmes les plus riches en 2017 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Pays Rang mondial 1 Liliane Bettencourt 39,5 L'Oréal France 14 2 Alice Walton 33,8 Wal-Mart Etats-Unis 17 3 Jacqueline Mars 27 Agroalimentaire Etats-Unis 26 4 Maria Franca Fissolo 25,2 Nutella, Chocolat Italie 29 5 Susanne Klatten 20,4 BMW, Santé Allemagne 38

En 2017, la Française Liliane Bettencourt reste la femme la plus riche du monde, même si elle glisse de 3 marches dans le classement général, passant de la 11e à la 14e place. Sa fortune estimée à 39,5 milliards de dollars progresse de 3,4 milliards.

Les membres de ce top 5 et leur classement n'ont pas changé entre 2016 et 2017. On y retrouve toujours l'Américaine Alice Walton (2e), fille du fondateur de la multinationale Wal-Mart Sam Walton, l'Américaine Jacqueline Mars (3e), héritière du groupe agro-alimentaire Mars Incorporated, l'Italienne Maria Franca Fissolo (4e), veuve de Michele Ferrero, ancien patron de Ferrero (Nutella, Ferrero, Kinder...) et l'Allemande Susanne Klatten (5e), qui a hérité de parts du groupe automobile BMW. Elle est la femme la plus riche d'Allemagne.

Les 5 Français les plus riches en 2017 Rang Nom Fortune (milliards $) Origine de la fortune Rang mondial 1 Bernard Arnault 41,5 L'Oréal 11 2 Liliane Bettencourt 39,5 LVMH 14 3 Serge Dassault 16,1 Groupe Dassault 57 4 Francois Pinault 15,7 Kering 63 5 Patrick Drahi 13 Altice 92

En 2017, Bernard Arnault (LVMH) grille la priorité à l'héritière de l'empire L'Oréal, redevenant l'homme le plus riche de France. Lilane Bettencourt bascule en 2e position de ce palmarès, tiré du classement annuel de Forbes. Les 2 milliardaires voient leur fortune progresser respectivement de 7,5 et 3,4 milliards de dollars sur un an, pour s'établir cette année à 41,5 et 39,5 milliards.

Il y a également du changement à la dernière place de ce top 5 des personnes les plus riches de France : le patron de la maison Chanel Alain Wertheimer tire sa révérence et laisse sa place à Patrick Drahi, le dirigeant du géant des télécommunications Altice, qui s'installe sur la 5e marche. Avec une fortune estimée à 13 milliards de dollars en 2017, ce dernier fait un bond spectaculaire de 113 places au classement général de l'homme le plus fortuné du monde. Il s'établit à la 92e position.

Serge Dassault (Dassault) et François Pinault (Kering) conservent respectivement leur 3e et 4e position dans cette "short list" tricolore. Le premier dispose d'un patrimoine de 16,1 milliards de dollars et le second de 15,7 milliards.

Citoyen du Nigeria, Aliko Dangote est l'Africain le plus riche, selon Forbes, bien que la valeur de ses actifs ait chuté de 3,2 milliards de dollars sur un an, passant de 15,4 milliards de dollars en 2016 à 12,2 milliards cette année. Il dégringole du même coup de 54 marches au classement général, passant de la 51e à la 105e place en 2017. D'où vient sa fortune ? Du ciment, du sucre et de la farine. Marié, père de trois enfants, Aliko Dangote vit à Lagos, au Nigéria. Il est l'Africain le plus riche pour la septième année consécutive.

Le portefeuille d'Amancio Ortega est fourni : il possédait 71,3 milliards de dollars en 20167 selon Forbes. De quoi faire de l'Espagnol, fondateur de Zara, l'homme le plus riche d'Europe. Même si sa fortune a progressé de 4,3 milliards de dollars sur un an, il perd tout de même 2 places au classement général du magazine, glissant de la 2e à la 4e marche, derrière les Américains Warren Buffet (Berkshire Hathaway) et Jeff Bezos (Amazon).

En 2017, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, reste l'homme le plus riche du monde et donc d'Amérique du Nord, avec une fortune estimée à 86 milliards de dollars. Il est suivi par Warren Buffett (75,6 milliards) et Jeff Bezos (72,8 milliards). Cette année, le palmarès est marqué par la montée en puissance des fortunes du net : Jeff Bezos (Amazon) et Mark Zuckerberg (Facebook) intègrent respectivement le top 3 et le top 5 du classement.

Le Mexicain Carlos Slim Helu, qui a en particulier fait fortune dans les télécoms, est l'homme le plus riche d'Amérique du Sud. Avec une fortune de 54,5 milliards de dollars, il est le 6e homme le plus riche du monde, derière Mark Zuckerberg. Il a perdu 2 places par rapport à l'année précédente.

Résidant à Pékin, le Chinois Wang Jianlin est le plus riche Asiatique de la planète et le 18e homme le plus fortuné du monde, grâce à un patrimoine global estimée par Forbes en 2017 à 31,3 milliards de dollars. Il tire sa richesse de son conglomérat Wanda Group, regroupant hôtellerie et activités du divertissement. Wang Jianlin est talonné par Li Ka-Shing, citoyen de Hong-Kong, dont la fortune, évaluée à 31,2 milliards de dollars, provient là aussi d'un conglomérat, extrêmement diversifié celui-là : énergie, finance, services….

Le prince d'Arabie saoudite Al-Walid Ben Talal est l'homme le plus riche du Moyen-Orient en 2017 selon Forbes, grâce à une fortune de 18,7 milliards de dollars, investie dans plusieurs entreprises cotées.

Contrairement à ce que certains supposent, Vladimir Poutine n'est pas l'homme le plus riche de Russie. En tout cas pas selon Forbes, qui ne le fait même pas apparaître dans son classement des milliardaires de la planète. Non, selon le magazine, la première fortune russe en 2017 est celle de Leonid Mikhelson. Comme beaucoup d'autres oligarques, cet homme d'affaires a accumulé les milliards dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, son patrimoine pèse 18,4 milliards de dollars.

Selon Money, qui assure avoir passé "des heures" à interroger des économistes et des historiens pour parvenir à comparer les fortunes à des époques différentes, l'homme le plus riche de tous les temps est un Africain : Mansa Mousa (aussi appelé Kankou Moussa), dirigeant de l'empire du Mali de 1312 à 1332. A quel point était-il fortuné ? Il était "plus riche que quiconque pourrait le décrire", répond Money.

Le Portugais Cristiano Ronaldo est le footballeur le plus riche du monde, selon Goal, qui publie chaque année sa Rich List. La star du Real Madrid est à la tête d'une fortune personnelle de 210 millions d'euros à en croire le magazine spécialisé. Outre le salaire versé par son club (18,2 millions d'euros par an plus les primes), l'attaquant peut compter sur de nombreux contrats publicitaires (25 millions par an) et un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 30 millions.

Alors que le classement Forbes a longtemps fait foi en la matière, l'agence Bloomberg impose également de plus en plus sa méthodologie. Même si au final, on retrouve peu ou prou les mêmes hommes d'affaires et autres héritiers.

