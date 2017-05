Les bonnes décisions à prendre au moment de la déclaration d'impôts

Faire les bons choix au moment de remplir sa feuille d'impôts permet parfois d'économiser gros. Voici quatre questions à se poser.

Réaliser des investissements défiscalisants avant la fin de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est un bon moyen pour payer moins d'impôts. S'il est trop tard pour actionner ce levier dans l'optique de diminuer l'imposition des revenus perçus en 2016, il est encore possible de faire baisser le montant de la douloureuse au moment de les déclarer. Pour cela, il suffit simplement de procéder aux bons arbitrages. Voici quatre questions à se poser pour faire les bons choix dans la déclaration d'impôts à souscrire en 2017.

Dois-je rattacher mon enfant majeur à mon foyer fiscal ou opter pour la déduction d'une pension alimentaire ?

La réduction d'impôt sur le revenu liée au quotient familial n'est plus ce qu'elle était. En 2017, l'avantage fiscal n'est plus que de 1 512 euros par demi-part supplémentaire, contre 2 000 euros en 2013. Dans ce contexte, le rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents n'apparaît pas forcément comme la solution la plus favorable. En général, il vaut mieux opter pour l’imposition séparée des enfants dans la mesure où la pension alimentaire déductible des revenus s’élève à 5 738 euros par enfant en 2017.

Le montant de la déduction maximale atteint 11 476 euros pour les personnes qui subviennent seules au besoin de leur progéniture (célibataires, veufs ou divorcés). Pour vous décider, vous pourrez utiliser les simulateurs mis à disposition sur le site Internet des impôts si vous choisissez la déclaration papier. Si vous optez pour la télédéclaration ou que vous y êtes contraint (c'est le cas si votre revenu fiscal de référence de 2015 excède 28 000 euros), vous pourrez faire la simulation au moment de déclarer vos revenus : une estimation de l'impôt à payer vous sera immédiatement fournie à la fin du processus déclaratif et vous pourrez modifier les éléments que vous aurez indiqués autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à la date limite de déclaration dans votre département.

Dois-je déduire mes frais réels ou préférer la déduction forfaitaire de 10% ?

Si vous êtes salarié(e), une déduction forfaitaire de 10% est automatiquement calculée sur votre salaire pour tenir compte des dépenses courantes générées par l'exercice de votre activité (frais de transport, de repas, voyages et déplacements professionnels…), dans une certaine limite, fixée à 12 183 euros. Si vous estimez que vos frais réels dépassent le plafond, vous pourrez renoncer à la déduction forfaitaire et choisir de les déduire. Vous devrez alors indiquer le montant de vos frais professionnels sur votre déclaration d'impôts, aux lignes 1AK à 1DK, page 4 du formulaire 2042, sans les retrancher des salaires et autres revenus. L’opération sera faite par l'administration fiscale. Pour calculer vos frais de déplacement, reportez-vous à ce barème kilométrique.

Couples mariés ou Pacsés en 2016 : imposition séparée ou imposition commune ?

L'année qui suit le mariage ou le Pacs, les jeunes mariés ou jeunes Pacsés peuvent choisir une dernière fois de déclarer leurs revenus séparément. "Il est généralement plus avantageux de choisir la déclaration commune s’il existe une disparité sensible entre les revenus des deux membres du couple, explique Gilles Etienne, du cabinet Cyrus Conseil. L’impôt étant fonction d’une base de taxation et d’un taux progressif, celui qui gagnera plus que l’autre risque d’avoir des revenus taxés dans une tranche plus élevée. S’il opte pour l’imposition commune, le montant de l’impôt en sera donc mécaniquement réduit". L'avantage de faire une déclaration commune n'est plus aussi évident dès lors que les couples aux revenus disparates ont des enfants ensemble. Souscrire deux déclarations distinctes permet en effet à l'un des deux parents – c'est celui qui gagne le plus qui a intérêt à le faire – de rattacher le ou les enfants à sa déclaration et de voir ainsi le montant de son imposition diminuer. Le mieux, pour savoir si vous avez intérêt ou non à déclarer séparément vos revenus, est encore de procéder à une simulation sur le site Internet des impôts.

Dois-je choisir le choisir le système d'imposition du quotient pour mes revenus exceptionnels perçus en 2016 ?

"Il est pertinent d'opter pour ce mode d'imposition lorsque la perception du ou des revenus exceptionnels provoque un changement de tranche d'imposition", assure Stéphane Absolu, à la tête du pôle expertise patrimoniale au sein du cabinet Cyrus Conseil. Techniquement, cela revient à ajouter le quart dudit revenu exceptionnel à la rémunération principale, puis à multiplier par quatre le surplus d'impôt correspondant. Cela permet ainsi d'estomper les effets de la progressivité de l'impôt. Vous pouvez par exemple faire le choix de ce système d'imposition pour une indemnité de départ volontaire, une indemnité de licenciement ou encore une indemnité de rupture conventionnelle.