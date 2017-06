Que faire si vous avez oublié de remplir votre déclaration d'impôts ?

La date limite de déclaration est passée, quel que soit le mode de souscription choisi et partout en France. Mais des solutions existent pour les retardataires.

Nous y sommes, la campagne fiscale 2017 de l'impôt sur le revenu est terminée. La date limite d'impôts, qui courrait jusqu'à ce mardi 6 juin pour certains télédéclarants, est dépassée. Plus aucun contribuable, qu'il réside en France ou à l'étranger et quel que soit le mode de déclaration de revenus choisi – déclaration d'impôts en ligne ou déclaration d'impôts "papier" – ne peut se mettre en règle avec l'administration fiscale sans être rangé dans la catégorie des retardataires.

Manifestez-vous vite : des intérêts de 0,4% du montant de l'impôt s'appliquent par mois de retard, en plus d'une majoration de 10%

Mais les usagers qui ont oublié de remplir leurs obligations déclaratives peuvent toujours se manifester auprès du fisc. Et même, le plus tôt sera le mieux : des intérêts de retard s'appliquent à hauteur de 0,4% du montant de l'impôt par mois de retard, en plus de la majoration de 10% du montant de l'impôt.

Le service de télédéclaration, qui avait ouvert le mercredi 12 avril 2017, étant désormais fermé, tous ceux qui avaient prévu de passer par Internet, devront, comme les inconditionnels de la déclaration d'impôts papier, compléter, signer et retourner un formulaire 2042 au centre des finances publiques qui était celui de leur domicile au 1er janvier 2016. Soit celui, pré-rempli, qu'ils ont reçu entre mi-avril et mi-mai. Soit, s'ils ont opté pour la dématérialisation de leur déclaration d'impôts, un imprimé vierge, qu'ils auront retiré à leur centre ou téléchargé gratuitement sur le site Internet des impôts. A noter qu'en cas d'imposition commune (suite à un mariage ou un Pacs), lorsque l'un des deux choisit la dématérialisation d'un document fiscal (déclaration de revenus, avis d'imposition...), cette option s'applique aux deux membres du couple.