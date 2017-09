Derniers jours pour payer l'impôt sur le revenu

La Rédaction JDN Mis à jour le 15/09/17 10:54

La date limite de paiement du solde de l'impôt de 2017 est fixée au vendredi 15 septembre. Plusieurs modes de règlement existent.

En cette période marquée par les annonces autour de l'exonération de taxe d'habitation pour 80% des redevables, on en oublierait presque les autres impôts. Mais le calendrier fiscal a tôt fait de rattraper les contribuables : ceux qui n'ont pas adhéré au prélèvement (mensuel ou à l'échéance) pour payer leur impôt sur le revenu (IR) ont jusqu'au vendredi 15 septembre 2017 pour régler le solde de ce qu'ils doivent, c'est-à-dire le montant de leur impôt minoré des éventuels acomptes versés en février et mai 2017. Sauf à opter pour le paiement en ligne. Ceux qui font ce choix bénéficient d'un délai supplémentaire et ont jusqu'au mercredi 20 septembre 2017 pour s'acquitter de la somme qui figure sur leur avis d'imposition. Comment procéder ?Rendez-vous sur l'application "Impots.gouv" depuis votre tablette ou smartphone ou sur le site des impôts. Connectez-vous à votre espace sécurisé grâce à vos identifiants (numéro fiscal et mot de passe ou numéro fiscal, revenu fiscal de référence et numéro de télédéclarant), puis cliquez sur "Payer en ligne les impôts" dans la rubrique "Payer". A noter que le paiement dématérialisé, c'est-à-dire via le site Internet des impôts, l'application mobile ou le prélèvement automatique, est obligatoire dès lors que le montant qui figure sur l'avis d'impôt (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière...) ou acompte provisionnel à payer dépasse 2 000 euros. Le seuil au-delà duquel le paiement dématérialisé de l'impôt est obligatoire sera abaissé à 1 000 euros en 2018 puis à 300 euros en 2019. Vous faites partie des redevables qui ont le choix et ne veulent pas payer en ligne ? Voici les autres solutions qui s'offrent à vous.

La première fois que vous procédez par TIP, il vous faut joindre un relevé d'identité bancaire (RIB). N'optez pas pour cette modalité si vous réglez un montant différent de celui qui figure sur le TIP. Par ailleurs, sachez qu'il n'est possible de payer par TIP que dans la limite de 10 000 euros.

Choisissez ce moyen de paiement si vous versez un montant qui ne correspond pas à celui qui figure sur votre avis d'impôt. Vous devez accompagner votre chèque du TIP, sans signer, agrafer ou coller ce dernier. Comme le paiement par TIP, le paiement par chèque est plafonné à 10 000 euros.

Si vous utilisez ce mode de règlement, tenez compte du délai qui existe entre le moment où vous donnez l'ordre de virement et la date à laquelle le compte du Trésor public est crédité. C'est cette dernière qui fait foi. Si elle est postérieure à la date limite de paiement, vous serez frappé d'une majoration de 10%. Pour connaître ce délai, contactez votre banque. A noter que la limite d'impôts à ne pas dépasser pour payer par virement bancaire est de 10 000 euros.

N'utilisez pas ce moyen de paiement si le montant à régler dépasse 300 euros. N'envoyez-pas vos espèces par voie postale. Déplacez-vous dans un centre des finances publiques avec votre avis d'impôt.

Vous pouvez adhérer au prélèvement à l'échéance pour votre impôt sur le revenu 2017 jusqu'au dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement, soit jusqu'au jeudi 31 août 2017 pour le solde de l'impôt en 2017. Si vous optez pour cette solution, votre compte bancaire ne sera débité que 10 jours après la date limite de règlement, soit le mardi 26 septembre 2017 pour ce qui est du solde de l'impôt.

Vous pouvez adhérer au prélèvement mensuel pour votre impôt de 2017 jusqu'au vendredi 30 juin 2017. Le premier prélèvement aura lieu le 15 du mois qui suit (ou le premier jour ouvrable suivant). Les prélèvements ont lieu autour du 15 de chaque mois, de janvier à octobre. Le dernier prélèvement intervient mi-novembre pour les mensualisés dont l'impôt augmente. Si c'est le cas, vous recevrez un avis d'imposition corrigé au cours du mois d'octobre.