Qui doit rendre sa déclaration d'impôts avant ce mardi 23 mai ?

Dans certains départements, le service de déclaration en ligne fermera ses portes ce mardi 23 mai 2017, à minuit. Découvrez les territoires concernés.

Rien ne dure, tout est éphémère. Le délai additionnel accordé aux contribuables qui font leur déclaration de revenus en ligne n'échappe pas à la règle. Dans certains départements, car la date limite de télédéclaration dépend du lieu de résidence au 1er janvier de l'année d'imposition, les usagers n'ont en effet plus que de quelques heures devant eux pour souscrire leur déclaration d'impôts : ils doivent rendre leur copie numérique avant ce mardi 23 mai 2017, minuit dernier carat.

Les déclarants concernés sont ceux qui, au 1er janvier 2016, résidaient dans les territoires numérotés de 01 à 19, à savoir l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher et la Corrèze. Ainsi que les non-résidents. Et s'ils ne s'acquittent pas de leurs obligations déclaratives à temps, ils s'exposeront à des pénalités de retard et notamment à une majoration pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'impôt dû.

Les autres télédéclarants sont mieux lotis. Certains disposent même de 20 jours de plus que les déclarants qui ont utilisé le formulaire papier pour se mettre en règle avec le fisc. Pour ne pas les désigner, il s'agit de ceux qui, en début d'année dernière, habitaient dans les départements numérotés de 50 à 976.

Comment procéder pour déclarer ses revenus en ligne ? En passant par le service de télédéclaration mis en place par l'administration fiscale. Soit depuis le site Internet des impôts, soit depuis l'application Impots.gouv développée pour smartphone et tablette. Il faut au préalable s'identifier au moyen de son numéro fiscal et de son mot de passe ou, faute de mot de passe, de son numéro fiscal, son numéro de télédéclarant et son revenu fiscal de référence (voir l'avis d'imposition reçu en 2016). A noter que si ce dernier excède 28 000 euros, la télédéclaration n'est pas une option mais une obligation. (Voir notre article sur la déclaration en ligne obligatoire.)