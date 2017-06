Impôts : le service de télédéclaration fermera ce mardi 6 juin à minuit

Passé cette date, plus aucun contribuable ne pourra échapper aux pénalités appliquées en cas de retard de déclaration.

L'heure presse pour les Parisiens, les Lyonnais ou encore les Lillois : les contribuables qui, au 1er janvier 2016, résidaient dans les départements de la zone 3, c'est-à-dire ceux numérotés de 50 à 976, n'ont plus que quelques heures pour se mettre en règle avec l'administration fiscale. Ils doivent en effet produire leur déclaration de revenus avant ce mardi 6 juin, minuit dernier délai. Ils n'ont pas à se plaindre : les usagers des territoires numérotés de 1 à 49 et les Français de l'étranger n'ont plus la possibilité de déclarer leurs revenus depuis le mardi 30 mai pour certains et même le mardi 23 mai pour d'autres.

Les déclarants qui peuvent encore indiquer leurs revenus de 2016 au fisc n'ont toutefois pas le choix du mode de déclaration : il leur faut obligatoirement passer par le service de télédéclaration des revenus, accessible via le site Internet des impôts et l'application impots.gouv développée pour smartphone et tablette. S'ils souscrivent une déclaration d'impôts via l'imprimé 2042, ils passeront pour des retardataires et se verront appliquer des pénalités de retard, la date limite de déclaration ayant été fixée cette année au mercredi 17 mai pour les déclarants "papier".

Pour se connecter, ils ont besoin de leur numéro fiscal et de leur mot de passe ou, en cas de première connexion au service, de leur numéro fiscal ainsi que de leur numéro de télédéclarant et de leur revenu fiscal de référence. Attention, s'atteler à la tâche au dernier moment est biens souvent une erreur, puisque l'urgence peut conduire les télédéclarants à se tromper dans les sommes qu'ils mentionnent. Celles et ceux qui auront des regrets pourront toutefois corriger leur déclaration en ligne après la date limite. Comment ? En passant par le service de télécorrection qui sera ouvert du mois d'août jusqu'à mi-décembre 2017.