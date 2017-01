L'omni-canal au cœur de la stratégie Internet des banques et assureurs

Certains acteurs proposent encore des offres différentes sur Internet et dans leur réseau physique et des tarifs différenciés, selon Xerfi.

Dans sa récente étude sur "Les stratégies Internet 2.0 dans la banque et l'assurance", le cabinet d'analyses Xerfi remarque que les sites Internet des acteurs ont été enrichis de nombreuses fonctionnalités (simulations, gamme de produits accessibles à la souscription en ligne, signature électronique, dématérialisation des contrats…), mais que la cohérence omni-canal des offres et tarifs diffère toujours de l'un à l'autre.

Entendez que certains proposent une offre et des tarifs différenciés en ligne et dans leur réseau physique (offre plus restreinte sur Internet, prix compétitifs…), "tandis qu'un nombre de plus en plus important d'acteurs préfèrent évoluer vers une uniformisation multicanale". Pour les auteurs de l'étude, deux grands mouvements se distinguent dans la période récente. Les voici.

© Xerfi - Precepta

L'étude "Les stratégies Internet 2.0 dans la banque et l'assurance à l'horizon 2020" est publiée par Xerfi, éditeur indépendant d'études économiques sectorielles.

Et aussi