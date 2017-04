Ce que votre déclaration d'impôts a de différent cette année

IMPOT SUR LE REVENU. La mise en place du prélèvement à la source, prévue au 1er janvier 2018, introduit des nouveautés dans votre déclaration de revenus 2017.

Le prélèvement à la source remplacera le recouvrement de l'impôt sur le revenu sur avis d'imposition au 1er janvier 2018, à moins que l'un des candidats à la présidentielle hostiles à cette réforme soit élu et la fasse annuler. Pour faciliter l'application de ce nouveau mode de collecte de l'impôt, l'administration fiscale vous astreint à de nouvelles obligations dans la déclaration d'impôts qu'il vous faut déposer avant la date limite.

Un nouveau formulaire créé pour les réductions et crédits d'impôt

A commencer par la saisie de vos coordonnées bancaires (RIB). Si ça n'a pas déjà été fait, il vous faut impérativement les renseigner pour permettre, d'une part, les opérations de prélèvement et restitution et, d'autre part, le versement d'un acompte de crédit d'impôt "service d'aide à la personne" (si vous êtes éligible à cet avantage fiscal). Si vous aviez déjà communiqué vos coordonnées bancaires au fisc, il vous suffira de les confirmer ou, si elles ne sont pas exactes, de les modifier. Si vous ne disposez pas de compte bancaire, ou si vous en avez un qui est domicilié hors zone SEPA, il vous appartient de l'indiquer en cochant une case dédiée afin d'accéder, si vous télédéclarez vos revenus, à la signature de votre déclaration en ligne.

Il vous faudra également indiquer l'état civil complet des enfants comptés à votre charge dans le calcul de l'impôt sur le revenu afin d'améliorer leur identification (par exemple dans la perspective de leur premier emploi). Les personnes à charge de 15 ans et plus se verront attribuer un numéro fiscal. Les états civils seront sauvegardés et vous seront présentés chaque année pour confirmation, ce qui vous évitera d'avoir à les saisir à nouveau.

Autre changement rendu nécessaire par la mise en place prochaine du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le formulaire 2042 et la déclaration complémentaire (n° 2042 C PRO) ont été aménagés pour rendre possible le calcul du taux de prélèvement à la source que l'administration fiscale communiquera à votre employeur, d'une part, et la détermination des acomptes dits contemporains (si vous percevez des revenus fonciers ou si vous exercez une profession indépendante, par exemple) d'autre part. Enfin, pour ne pas rendre les imprimés illisibles, un nouveau formulaire, le n° 2042 RICI, a été créé, sur lequel les principaux réductions et crédits d'impôt ont été transférés. On trouve également sur cet imprimé les lignes dédiées à la déclaration des dépenses pour la transition énergétique dans la résidence principale ainsi que les dépenses en faveur de l'aide aux personnes, les prestations compensatoires et les dons.