Google Analytics Universal est présent sur 65% des grands sites web français

Au sein du top 200 des sites à plus forte audience en France, ceux qui utilisent Google Analytics ont désormais presque tous achevé la mise en œuvre de la nouvelle version de l'outil, selon le baromètre 2016 de Converteo.

La courbe d'adoption de Google Analytics Universal n'a pas faibli en France en 2016. La quasi totalité des grands sites web en France, qui utilisaient Google Analytics, ont mis en place la nouvelle version de l'outil de Google. C'est là l'un des principaux enseignements du dernier baromètre de Converteo sur les solutions de web analyse et de tag management. D'après le cabinet de conseil, le taux de pénétration de Google Analytics Universal a progressé de pas moins de 18 points en un an dans l'Hexagone, pour se hisser à 65%.

L'étude de Converteo se base sur une analyse des 200 sites web les plus visités en France selon le classement d'Alexa. L'expert a observé notamment les types de tags et hits de web analyse des sites afin d'en déduire les solutions de Web Analytics qu'ils utilisent.

Le recours croissant à une solution de web analyse unique

C'est plus précisément 93% des sites web du top 200 Alexa exploitant Google Analytics qui ont désormais déployé la version Universal de l'outil de Google. Mais ce n'est pas le seul mouvement qui transparaît. On constate notamment une baisse du taux de pénétration d'AT Internet au sein du panel de Converteo. En repli de 10 points comparé à 2015, il s'établit à 31% à l'issue de 2016 (voir le premier graphique ci-dessous). "AT Internet reste la deuxième solution de web analyse la plus utilisée mais souffre de la tendance à la sélection d'une application unique", commente Converteo.

52% des sites du top 200 d'Alexa dispose d’une seule solution de web analyse en 2016, contre 32% en 2015. © Converteo

Adobe Analytics tire son épingle du jeu

C'est en effet une autre tendance de 2016 que relève le baromètre : de plus en plus de sites, au sein du top 200 Alexa, préfèrent recourir à un seul logiciel de web analyse. 51% des sites web du panel sont désormais dans ce cas, contre 31% il y a un an. AT Internet n'est d'ailleurs pas le seul à subir le contre-coup de cette tendance : le taux de pénétration de la totalité des autres outils de Web Analytics identifiés par Converteo est en recul.

Selon le cabinet de conseil, cette évolution en faveur d'une solution de web analyse unique pourrait s'expliquer par l'émergence de suites d'outils de data-marketing intégrées, mais aussi par l'obtention par Google Analytics 360 du label OJD.

© Converteo

Les géants du web privilégient des solutions maison

"Les solutions les plus exploitées dans le top 200, Google Analytics et AT Internet, sont sous-représentées en poids dans le top 50, illustrant la tendance des sites leaders du Net, comme Google, Amazon, Facebook ou Instagram, qui privilégient des solutions 'in house'", soulignent les analystes de Converteo. Au sein du top 50, Adobe Analytics tire son épingle du jeu : son taux de pénétration sur ce terrain progresse de 4 points en un an, à 12%.

Par ailleurs, Google Analytics et AT Internet restent surreprésentés au sein des sites média. Sur ce segment, le premier enregistre un taux de pénétration de 91% et le second de 48%. Dans l'e-commerce, Adobe Analytics enregistre encore en 2016 un taux de pénétration supérieur à la moyenne (de 34% cette année).

© Converteo

